Test: Ugreen Maxidok 17 in 1

Ugreen Maxidok 17 in 1 5 / 6 Betyg 5 190 kr Pris För Gedigen konstruktion, anslutningar för nästan allt, M2 Gen4 ger extra lagring, mycket hög maximal datagenomströmning, hög uteffekt för anslutna enheter, trippla ljudportar, effektiv kylning, vi kan köra tre skärmar simultant. Emot Prislappen är ganska hög, Thunderbolts bakåtkompabilitet fungerar inte som vi hoppats, det hade varit trevligt med fem- eller tiogigsport. Rekommenderas till Är du en lite mer kreativt inriktad proanvändare är Ugreen Revodok Maxidok 17 i 1 ett mycket uppskattat tillbehör som i det närmare kan revolutionera din effektivitet.

Ugreen Maxidok 17 in 1 är den ultimata Thunderbolt5 dockningsstationen för alla typer av semiprofessionella användare.

Ugreen har på förhållandevis kort tid vuxit från en ambitiös tillverkare av smarta tillbehör till ett globalt teknikföretag med tydlig vision: att skapa pålitliga, stilrena och högpresterande lösningar som förenklar den digitala vardagen. Företaget grundades 2012 och har sedan dess byggt sitt rykte på kvalitativa kablar, laddare och nätverksprodukter som kombinerar robust konstruktion med modern design. Med tiden har Ugreen breddat sitt sortiment och blivit särskilt uppskattade för sina avancerade dockningsstationer vilka oftast är utvecklade för professionella användare som kräver maximal anslutningsflexibilitet. Ugreens dockor sträcker sig från kompakta USB‑C‑hubbar till kraftfulla multiport dockor för både PC och Mac där den genomsyrade tanken är att erbjuda modulära, framtidssäkra produkter som gör det enkelt att koppla samman arbete, kreativitet och underhållning. Vi har denna gång test den senaste flaggskeppsmodellen, Ugreen Maxidok 17 in 1 som på flera sätt representerar kulmen av denna utveckling anno 2026 med ett imponerande utbud av portar, hög bandbredd och stabil prestanda för krävande arbetsflöden. Men med imponerade specifikationer följer som alltid ett högt pris och frågan är om detta är motiverat.

Docka med fokus på Thunderbolt 5

Ugreen Revodok Maxidok 17i 1 är som sagts en dockningsstation som tydligt positionerar sig som lite av den ultimata arbetsstationslösning för användare som behöver maximal anslutningskapacitet, hög bandbredd och stabil strömförsörjning. Som namnet antyder så kommer enheten med hela 17 portar, mer om dessa nedan, vilket ger ett imponerade brett spann av funktioner för data, video, nätverk, lagring och även laddning. Grunden för dockans prestanda ligger i Thunderbolt 5 standarden som erbjuder upp till 120 gigabit per sekunds bandbredd vilket är dubbelt så snabbt som Thunderbolt 4 och som möjliggör både ultrasnabba filöverföringar och avancerad multitasking i alla former av professionella arbetsflöden.

För att underlätta och maximera denna överföring och delning av data mellan enheter så kommer enheten med en inbyggd M.2 NVMe PCIe Gen4 x4 plats för högpresterande lagringsutbyggnad med diskat på upp till åtta terabyte. Detta innebär att dockan fungerar som en extern arbetsdisk med hög prestanda vilket ger direkt åtkomst till exempelvis 4K material och andra tunga filer utan att användaren behöver koppla in separata SSD enheter. Det möjliggör även för enkel delning av större filer när vi växlar mellan olika anslutna enheter. För kreatörer och exempelvis ingenjörer som arbetar med stora projekt är detta en betydande fördel eftersom lagringen blir integrerad i dockningsstationen och åtkomsten därmed blir både snabbare och mer strömlinjeformad.

En av de viktigaste funktionerna för en docka, framför allt när det kommer till de lite mer professionella alternativen, är hur den hanterar anslutning till externa skärmar och här imponerar Ugreen Revodok Maxidok 17i 1 verkligen. Dockan erbjuder nämligen stöd för antingen en enkel 8K@60 hertz anslutning (dubbla ska stödjas men vi har inte kunnat testa detta) eller dubbel 6K@60 hertz vilket gör den perfekt för avancerade arbetsstationer med flera högupplösta skärmar samtidigt som vi utifrån frekvensen direkt ser att lösningen inte riktar sig mot gamingpubliken. Vi ska här säga att även om skärmanslutningarna i sig fungerar bra så upplevde vi problem med att aktivera HDR läge när dubbla skärmar användes men det verkade märkligt nog inte vara konstant utan i vissa lägen fungerade allt utan att vi hittade någon riktig logik för det.

Värt att notera är även att trippelskärmsläge endast stöds på datorer med Thunderbolt 5 portar vilket är en viktig teknisk begränsning att känna till för användare med äldre laptops eller datorer i allmänhet som har en äldre Thunderbolt version. Dockan är däremot, i övriga aspekter, kompatibel med Thunderbolt 5, Thunderbolt 4 och USB4‑enheter men inte med Windowsdatorer som bara använder Thunderbolt 3. Observera även att för att Mac användare ska få full funktionalitet så krävs MacOS 15 eller senare.

Hög utgående systemeffekt

Nästa viktiga del för en docka handlar om strömhantering och strömmatning till anslutna enheter. Maxidok levererar en total systemeffekt på 240 watt där upp till 140 watt kan skickas till ansluten dator via Power Delivery 3.1. Detta gör att vi kan ansluta och driva även kraftfulla laptops som MacBook Pro 16 eller riktigt avancerade Windowsbaserade datorer helt stabilt via en enda kabel. Dockan erbjuder dessutom 60 watts snabbladdning för andra enheter vilket gör det möjligt att ladda telefoner och surfplattor parallellt utan att belasta värddatorn eller ”stjäla” ladd kapacitet från densamma.

Som väntat blir enhetens visserligen varm vid maximal belastning, framför allt under riktigt varma sommardagar, men tack vare ett smart hybrid aktiv/passivt kylsystem hålls temperaturen under kontroll på ett imponerade sätt även under långvarig användning.

Ser vi vidare till enhetens portar vilka är fördelade på fram- och baksidan av enhet så täcker även de mer kräsna användarnas behov. Förutom Thunderbolt 5 portarna (2 stycken) finns trippla USB‑A och trippla USB‑C med 10 gigabits hastighet, en 2,5 Gigabit Ethernetport för fast nätverksanslutning (här hade vi gärna sett en fem- eller tiogigabitslösning), tre separata 3,5 millimeters ljudportar för mikrofon, hörlurar och line‑in / line‑out vilket öppnar upp för mycket flexibla anslutningar, samt en snabb SD kortläsare med upp till 312 megabytes överföringshastighet vilket gör att vi direkt kan föra över data från exempelvis drönar- eller säkerhetskameralagring till enhetens M2 enhet för vidare bearbetning.

Sammanfattningsvis är Ugreen Revodok Maxidok 17 i 1 en dockningsstation som kombinerar extrem prestanda, bred anslutningskapacitet och avancerad funktionalitet i form av höghastighets intern lagring och hög utgående systemeffekt i ett enda paket. Den är konstruerad för användare som vill ersätta en stationär dator med en kraftfull mobil arbetsstation och som behöver en stabil, snabb och flexibel lösning för mer professionella arbetsflöden. För dessa användare är Maxidok en av de mest kompletta dockningsstationerna på marknaden idag.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Ugreen, eu.ugreen.com/sv-se

: Ugreen, eu.ugreen.com/sv-se Cirkapris : 5 190 kr inkl. moms, 4 152 exkl. moms

: 5 190 kr inkl. moms, 4 152 exkl. moms Mått : 113,2 × 113,2 × 53 mm

: 113,2 × 113,2 × 53 mm Vikt : 883 gram

: 883 gram Thunderbolt 5 : 3 (1 till dator, 2 för tillbehör)

: 3 (1 till dator, 2 för tillbehör) USB‑C 10 Gbit/s : 3st

: 3st USB‑A 10 Gbit/s : 3st

: 3st DisplayPort 2.1: 1st

2.1: 1st RJ45 : 2,5 GbE

: 2,5 GbE Kortläsare : TF + SD4

: TF + SD4 Ljudportar : 3st 3,5 mm

: 3st 3,5 mm Lagring : M.2 NVMe 4×4 (max 8 TB)

: M.2 NVMe 4×4 (max 8 TB) Uteffekt PC: 140 watt