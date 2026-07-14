Test: CTEK RB4000

CTEK RB4000 5 / 6 Betyg 4 495 kr Pris För Gediget och kompakt format med smart bärväska, enkel hantering, kraft nog att starta även lite större bilar, bra hantering av säkerhetsaspekten, hög driftsäkerhet, smart Powerbankfunktion, integrerad Led lampa. Emot Priset är aningen högt, laddkablarna hade gärna fått vara längre, det hade även varit intressent med ytterligare någon multifunktion. Rekommenderas till CTEK RB4000 är ett perfekt ”verktyg” att ha liggande i bilen rent proaktivt både för eget bruk eller för möjligheten att hjälpa andra.

Svenska CTEK RB4000 är en modern startbooster för krävande användare.

CTEK är ett svenskt teknikföretag som utvecklar lösningar för batteriladdning och energihantering. Företaget grundades i Vikmanshyttan i Dalarna för över 30 år sedan och har sedan dess vuxit till en internationell aktör inom sitt område. CTEK:s vision är att utveckla innovativa, säkra och användarvänliga laddningslösningar som bidrar till bättre batteriprestanda och en mer hållbar framtid. Företaget bygger sin verksamhet på värden som innovation, passion och långsiktigt förtroende. Verksamheten är organiserad i två huvuddivisioner: Consumer och Professional. Consumer riktar sig som namnet antyder till privatpersoner och företag med batteriladdare, elbilsladdare och tillbehör, medan Professional erbjuder kundanpassade laddnings- och energilösningar för bland annat fordonstillverkare, laddoperatörer och parkeringsbolag. Vi har denna gång fått möjlighet att titta närmare på en av företagets ”flaggskeppsprodukter” för just konsumentsidan i form av startbooster modellen RB4000.

Kompakt kraftpaket

CTEK RB4000 är som en högpresterande, portabel startbooster för 12 voltsfordon, som är utvecklad för att leverera omedelbar startkraft även när ett batteri är djupt urladdat. Trots sin kompakta form, enheter mäter 239 × 107 × 40 millimeter med en vikt på 1 210 gram, är den byggd kring ett kraftfullt litiumjonbatteri (enligt 4S1P konfiguration) med en intern kapacitet på 6000 milliampertimmar / 88,8 wattimmar, vilket ger en toppström på 4 000 amper och upp till hela 45 starter per laddning. Just kombinationen av hög strömleverans och en avancerad säkerhetshantering gör RB4000 till ett verktyg som riktar sig både till lite mer professionella användare och krävande privatpersoner.

RB4000 är anpassat för att starta de flesta typer av 12 volts blysyra­batterier så som AGM, EFB, WET, GEL och Ca/Ca och enheten kan leverera en maximal startström på 2 060 amper, med kontinuerlig startström upp till 1 300 amper. Den höga toppströmmen är möjlig tack vare den interna litiumjonpolymercellen, som har låg intern resistans och kan leverera mycket höga strömpulser under kort tid. Startspänningen är specificerad till 2,5 volt, vilket innebär att RB4000 kan väcka batterier som är betydligt mer urladdade än vad traditionella, lite enklare, laddare klarar.

Den elektriska konstruktionen är passivt kyld via naturlig konvektion vilket eliminerar behovet av fläktar och därmed ökar driftsäkerheten. Enheten är kapslad enligt IP65 vilket ger ett bra skydd mot damm och vattenstänk vilket är lika viktig för användning i oliks verkstadsmiljöer, på vägkanten eller under tuffare utomhusförhållanden.

Säker användning

En annan stor fördel med enheten är att CTEK har integrerat flera säkerhetslager i RB4000. Den är både gnistsäker och har skydd mot omvänd polaritet vilket förhindrar skador på både fordon och användare vid felaktig anslutning vilket ger den potentiellt bredare användargrupp. Vi får även integrerade LED indikatorer som ger tydlig återkoppling om laddstatus, startläge och eventuella fel. Den ergonomiska designen gör att enheten kan hanteras med en hand och de avtagbara startkablarna som är 25 centimeter lång är dimensionerade för att ge god åtkomst i lite trängre motorutrymmen även om vi gärna sett lite längre kablar.

RB4000 är inte enbart en kraftfull startbooster den fungerar även som en kraftfull Powerbank. Med både USB‑A QC3.0 och USB‑C PD 30 watt kan den användas för att ladda riktiga highend telefoner, surfplattor eller annan elektronik med lite högre effekt. Den interna batterikemin är optimerad för att ge stabil uteffekt även vid låga temperaturer och vi får ett driftområde som sträcker sig från –20 till +55 grader vilket gör att enheten kan ligga i bilen under såväl vinter- som sommartid även om själva förvaringstemperaturen är specificerad till 0–55 grader. Till detta så kommer även RB4000 med en inbyggd LED ficklampa med tre ljuslägen vilket underlättar vid felsökning i mörker, nödsituationer eller varför inte som extra ljus under campingturen.

Modellen levereras med en tålig förvaringsväska, klämmor och användarguide och omfattas av 2 års garanti och det enda vi kanske skulle önskat oss vore en inbyggd kompressor eller annat typ av multiverktygsfunktion vilket gjort enheten komplett.

Sammantaget är CTEK RB4000 en tekniskt avancerad startbooster som kombinerar hög startkraft med bred batterikompatibilitet och väl genomtänkt säkerhet i ett kompakt format. Den fungerar lika bra som räddare i nöden vid ett dött bilbatteri som en kraftfull Powerbank för elektronik. Med sin IP65 klassning, relativt snabba laddning och tydliga användargränssnitt är den konstruerad för att vara ett pålitligt verktyg i alla situationer men som med de flesta produkter av lite högre kvalité så blir även priset ganska högt vilket kan vara en begränsande faktor för den lite bredare massan. Värt att notera är att CTEK även erbjuder en modell med lite lägre kapacitet i form av RB3000 som då även kommer till ett lägre pris.

SPECIFIKATTIONER

Tillverkare : CTEK, www.ctekgroup.com

Cirkapris : 4 495 kr inkl. moms, 3 596 exkl. moms

Mått : 239 × 107 × 40 mm

Vikt : 1 210 gram

Kapacitet : 6000 milliampertimmar / 88,8 wattimmar

Batterityp : Polymer litiumjon

Ineffekt : USB-C PD 30W

Uteffekt : 12V, USB-A QC3.0, USB-C PD30W

Skyddsklass : IP65

Kabellängd : 25 cm

Användargränssnitt: Led display