Test: Jabra Evolve3 85 och Evolve3 75

Jabra Evolve3 85 och Evolve3 75 5 / 6 Betyg 8 500 / 6 125 kr Pris För Evolve 3 serien är lätta, tåliga lurar med hög komfort, enormt bra röstupptagning och som erbjuder riktigt bra brusreduktion samt smarta lösningar för att implementera i en mer digitalt orienterad organisation. Vi får även med en bra bärväska och trådlös laddare samt USB dongle för direkt anslutning till datorer. Vi kan dessutom byta både batteri och öronkuddar för längre livslängd. Emot Priset är lite väl högt, det mer musikorienterade ljudet är inte i klass med rena HiFi lurar i samma prisnivå. 75 modellen kan även vara lite tight för större huvuden. Rekommenderas till Om du i första hand söker ett par grymma lurar för samtal av alla typer men även vill kunna koppla av med ”långt över medel” kvalité på musikljud är Evolve3 serien ett näst intill perfekt alternativ.

Jabra Evolve3 85 och Evolve3 75 är lättare, smartare och effektivare än någon tidigare modell och sätter en ny standard för komfort, portabilitet och framtidssäkrad röststyrning för AI.

Jabra har sedan starten 1983 utvecklats från en innovativ amerikansk ljudpionjär till ett globalt danskt premiumvarumärke inom professionell kommunikationsteknik. Företaget, som idag ingår i GN Group, har genom åren byggt en stark marknadsposition genom att kombinera avancerad ljudteknik med användarcentrerad design och ett tydligt fokus på företagslösningar. Under 2000 talet har Jabra successivt förfinat sin strategi och konsoliderat sina verksamheter mot professionella headset, videokonferenslösningar och enterprise segmentet, där de idag uppskattas ha omkring 50 procent av den globala marknaden för professionella headset.

Genom att tidigt investera i forskning, patenterad mikrofonteknik och AI drivna lösningar har Jabra etablerat sig som en av de främsta aktörerna i övergången från ett mer traditionellt kontorsarbete till hybrid- och nu i allt större utsträckning AI baserat arbetsliv. För att ytterligare kunna fokusera fullt ut på detta segment med Enterpriseprodukter, där efterfrågan på röstoptimerade, säkra och plattformsintegrerade headset växer snabbast tog Jabra även beslutet att avveckla konsumentsegmentet i mitten av 2024. Denna utvecklingsresa har sedan kulminerat i lanseringen av Jabra Evolve3 serien, där Evolve3 85 och Evolve3 75 representerar nästa generations professionella headset. Med AI driven ClearVoice teknik, adaptiv ANC och en helt ny design utan bommikrofon markerar de ett tydligt steg in i framtidens röststyrda och mobila arbetsflöden.

Det bästa av två världar

Jabra positionerar Evolve3 serien som ett “crossover” koncept då de är ett par UC anpassade arbetsheadset vilka samtidigt kännas och ser ut som moderna premiumhörlurar för privat användning. Serien bygger vidare på tidigare Evolve och Evolve2 serierna men gör ett tydligt formskifte genom att helt ta bort den traditionella bommikrofonen, samtidigt som Jabra, lite vågat, lovar “klart tal i alla miljöer – även utomhus” och även ett tydligt övergripande prestandalyft jämfört med de tidigare Evolve2 modeller.

Vi börjar med att kika på modellernas fysiska egenskaper sett till design och mått där båda modellerna följer ett minimalistiskt och “mikrofonarmsfritt” formspråk som ska fungera lika bra i ett videomöte som på väg mellan kontor och hem. Ser vi först till själva konstruktionen så hittar vi här den första skillnaden mellan modellerna, men en skillnad som tidigare Jabra användare troligen direkt kan relatera till.

Evolve3 85 är en över örat modell där kåporna helt omsluter örat och tack vare detta är byggd för maximal isolering och fokus i bullriga miljöer. Lurarna mäter 194 × 150 × 83 millimeter och har en vikt på låga 220 gram vilket är anmärkningsvärt lätt för en över örat modell med tydlig arbetsprofil. Även om själva profileringen eller urfasningen mellan själva kåpan och de inre elementen även den är mycket slimmad så ger de enheten en underbar passform oavsett huvudstorlek och form på öronen och efter bara en stunds användning så märks det knappt att vi bär dem på oss.

Evolve3 75 är i stället en på örat modell där kåporna ligger mot örat, vilket ger ett luftigare bärsätt och större situationsmedvetenhet. Måtten på denna modell stannar vid 187 × 70 × 151 millimeter och med en vikt på 180 gram vilket är en likvärdig vikt sett till den aningen mindre modellen som helhet.

Skillnaden i bärstil är så klart inte bara kosmetisk då över öret modeller ofta ger mindre passiv isolering än motsvarande över örat, men samtidigt upplevs de förstnämnda mindre instängande och kan även vara behagligare för personer som vill höra kontorets “liv” mellan samtal. Värt att observera med Evolve3 75 är däremot att huvudformen och storlek har en större inverkan och med ett lite större huvud kan trycket på öronen bli märkbar på ett helt annat sätt jämfört med Evolve3 85.

Evolve3 seriens mest centrala teknikskifte, det vill säga om vi bortser från designen, är att Jabra försöker uppnå vad som skulle kunna kallas arbetsheadset röstkommunikation utan bommikrofon som tidigare varit en central del i Evolve modellerna.

Massiv dataträning

För att förstå hur detta löses så har vi en grund i Jabra ClearVoice vilket är en kombination av djupa neurala nätverk (DNN) och Jabras flermikrofon algoritmer som är direkt inspirerad av hur mänskliga hjärnan filtrerar ljudlager i bullriga miljöer för att separera tal från bakgrund. Det är även en lösning där det handlar lika mycket om själva signalbehandling och modellträning som den fysisk mikrofonplacering då DNN modellen ska analysera flera nivåer av ljudlager och blockera bakgrundsljud utan behov av en synlig bommikrofon men med minst samma slutresultat som om en utvikbar mikrofon existerat.

För att AI ska fungera så optimalt som möjligt så behöver plattformen så klart öva på mängder av data och här uppger Jabra att själva ClearVoice plattformen är tränad på över 60 miljoner verkliga fraser och meningar, och att den i “verkliga miljöer” ska fånga över 9 av 10 ord korrekt samt upp till 96 procent (99 procent i öppna kontorslandskap) i deras testade scenarier. Men som all övrig AI data så är detta värden som hela tiden optimeras och troligen så bör även träffsäkerheten bli än bättre med kommande firmware uppdateringar.

En del som samverkar med samtals kvalitén är den aktiva brusreduktionen som alltid varit en av styrka hos Jabras toppmodeller. Till Evolve3 plattformen justeras den i realtid baserat på både omgivning och hur headsetet sitter, vilket gör att vi framför allt gällande Evolve3 85 får en lösning som mycket effektivt blockera distraktioner för både musik och samtal även om det finns modeller som presterar än bättre.

I praktiken innebär detta att Evolve3 modellerna delvis kombinera det bästa från två världar där vi får konsumenthörlurarnas fokus på “tyst bubbla” och arbetsheadsetens krav på stabil dialog och transparens när vi behöver höra omgivningen.

Vi fortsätter så med enheternas laddning så kan denna ske antingen vid medföljande runda trådlösa ladd plattan eller via USB-C anslutning. Med kabel tar en full laddning cirka tre timmar medan den trådlösa tar cirka 3,5 timmar. Till detta så stödjer lurarna snabbladdning där vi på tio minuter får ytterligare tio timmar vilket är riktigt bra. Ser vi sedan till användningstiden så klarar Evolve 85 upp till 25 timmar samtal eller 120 timmar musik medan samma värden för Evolve 75 är 22 respektive 110 timmar med ANC och det så kallade Busylight avstängt.

Två typer av administration

En viktig del när det kommer till Jabras lurar är att vi måste skilja på två olika former av AI integratrion. Dels har vi ovan nämnda DNN som separerar röst från brus när vi använder lurarna med en mobil. Dels har vi läget där vi drar nytta av lurarnas höga precision vid röstupptagning när vi kopplat dem mot en dator och då använder till exempel Copilot, diktering eller varför inte transkribering som alla drar nytta av att headsetet matar med bättre röstsignal, detta gäller speciellt när vi ansluter dem till datorn via medföljande USB dongle, mer om denna nedan.

Evolve3 serien är som nämnts konstruerad för att vara optimerad för båda lägena, och det är också därför avsaknaden av bommikrofon blir så viktig, för om DNN kedjan fungerar bra nog blir headsetet “socialt bärbart” hela dagen utan att vi ser ut som att vi jobbar i callcenter, samtidigt som röstsignalen är tillräckligt ren för att AI verktyg ska kunna tolka den utan missar.

När det kommer till hantering av lurarna så stödjer Evolve3 serien två huvudsakliga spår. För företag finns Jabra Plus Management navet från vilken IT support kan fjärrhantera enheter, distribuera firmware uppdateringar och konfigurera inställningar centralt via en instrumentpanel tillsammans med Jabra övriga enheter som kameror med mera. Detta omfattar även möjligheten att smidigt hantera både mötesrummens videolösningar och användarnas personliga ljudenheter var du än befinner dig, så att eventuella problem snabbt kan åtgärdas och all utrustning hållas uppdaterade och redo för möten.

Samtidigt ska slutanvändare använda Jabra Plus appen för personliga anpassningar som att hålla firmware uppdaterad och lägga våra egna ljud och kontrollpreferenser. Denna lösning finns vid lanseringen för mobiler och plattor och det ska även lanseras en variant för Windows men denna var inte tillgänglig vid våra tester.

En smart funktion som primärt ska vara riktad mot företagssidan men som enligt undertecknad passar minst lika bra för hemanvändare är enheternas Busylight vilket är ett litet Led på lurarnas kåpors övre kant som lyser upp rött när vi befinner oss i ett samtal eller ett digitalt möte. Detta gör att såväl kollegor på jobbet som personer i vår närhet direkt vet att vi sitter upptagna och tack vare detta inte behöver störa oss. På lurarna hittar vi sedan även fysiska knappar för att justera volym, svara på samtal eller växla mellan ANC, genomhörning eller helt avstängd brusreduktion samt så klart ett mindre ”skjutreglage” som används för att starta/stänga av lurarna eller, genom att hålla reglaget i ytter läge, para ihop lurarna med en ny enhet. Vi kan här använda två enheter simultant och smidigt växla mellan dessa.

En del som vi verkligen gillar med båda modellerna är den medföljande, mycket slimmade, bärväskan som trots sitt minimala format rymmer både lurar, USB dongle, kablar och laddplatta och detta i ett förvånansvärt stabilt skydd som vi utan problem kan placera i ytterfacket på vår ryggsäck, portfölj eller likande.

Perfekt men lite platt ljudbild

Vi går så över till själva musikljudet som tack vare att båda modellerna använder LC3 codec som erbjuder en potentiellt riktigt bra kvalitet vid lägre bitrate jämfört med äldre lösningar framhålls som ” optimerade för musik” av Jabra. Efter att ha använt båda lurarna under ett par veckor i väldigt variera miljöer så skulle vi vilka sammanfatta det som att båda modellerna fungerar mycket väl normalt musiklyssnande men om musik är huvudsyftet med införskaffande av nya lurar så finns det alternativ i samma prisklass som är mer fokuserade på musikalisk finess och mer omfattande soundstage. Nu säger vi verkligen inte att Jabra lurar är dåligt utan snarare tvärt om för ljudet är i det närmaste perfekt och varje register kommer till sin fulla rätta men omfånget från ljudet känns ganska begränsat och vi får inte den rymd som mer renodlade HiFi lurar ger.

Ett extra plus när det kommer till ljudet är sedan att ljudbilden är bibehållen oavsett om vi aktiverar ANC eller genomhörning vilket är ett stort plus och vi kan tack vare detta se till att lägga till tid på att via appen ta fram exakt den ljudbild som vi vill ha och sedan vara säker på att den stannar så.

När vi så är inne på brusreduktion så kommer vi till en av delar som, så klart, skiljer de båda modellerna åt. Ser vi till kontorslika förhållande som sorl eller ventilation fungerar de både nästa lika bra men går vi över till mer utomhusrelaterade miljöer som trafik, tågbrus, eller framför allt ojämna vindar då finns här en konkret skillnad som till stor del är kopplad just till konstruktionen: öppen kontra sluten. Om du planerar att använda lurarna i dessa lägen så bör du satsa på Evolve3 85 som gör ett mycket bra jobb med att hantera och blockera en bredare extern ”störningssituation”.

Så för att mycket kort sammanfatta så erbjuder både modellerna en mycket bra röstupptagning och supertydlig dialog med enkel integration med både dator och mobil/platta. Vi får även en bra ljudkvalite på musik även om den inte når till de riktiga dedikerade HiFi modellerna. Vi kan även tycka att modellerna är lite högt prissatta om inte alla funktioner används. Så välj Evolve3 85 om du ofta sitter i bullrigare miljöer och vill ha maximal passiv isolering samt föredrar över örat komfort då modellen är byggd för “fullt fokus i bullriga miljöer”. Till detta så får vi även något bättre batterimarginal.

Välj däremot Evolve3 75 om du prioriterar lägre vikt, ett mer luftigt på örat bärsätt och vill kunna hålla bättre koll på omgivningen vilket är mer typiskt för hybridarbete där vi ofta byter plats och sammanhang. Värt att notera är dock som nämnts ovan att denna modell kan bli lite mer tight över ett större huvud men oavsett vilket så kommer du med garanti att bli nöjd med valet.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Jabra, www.jabra.com

: Jabra, www.jabra.com Cirkapris (85/75) : 8 500 / 6 125 inkl. moms, 6 800 / 4 900 exkl. moms

: 8 500 / 6 125 inkl. moms, 6 800 / 4 900 exkl. moms Mått (85/75) : 194 × 150 × 83 / 187 × 70 × 151 mm

: 194 × 150 × 83 / 187 × 70 × 151 mm Vikt (85/75) : 220 / 180 gram

: 220 / 180 gram Antal mikrofoner : 6st

: 6st Medföljande tillbehör : väska, USB dongle, USB kabel

: väska, USB dongle, USB kabel Batteritid 75 Samtal/musik : 22 / 110 timmar

: 22 / 110 timmar Batteritid 85 Samtal/musik : 25 / 120 timmar

: 25 / 120 timmar ANC : Jabra Advanced ANC med adaptiv teknik

: Jabra Advanced ANC med adaptiv teknik Ljudcodec : AAC, LC3, SBC

: AAC, LC3, SBC Mikrofontyp: Digital MEMS

Digital MEMS Högtalarstorlek : 32 mm

: 32 mm Högtalarimpedans : 35 Ohm

: 35 Ohm Programvara: Jabra Plus, Jabra Direct, Jabra Xpress