Test: Sennheiser RS 275

Sennheiser RS 275 5 / 6 Betyg 2 690 kr Pris För Tydlig dialogåtergivning, lång batteritiden, enkel installation, användarvänlig, hög komfort, auracast, utbytbart batteri och kuddar, bra prisnivå. Emot Aningen plastiga, saknar ANC, ingen trådlös laddning, inte riktigt samma optimering för musik. Rekommenderas till Sennheiser RS 275 ett av de mest kompletta och framtidssäkra alternativen för trådlös TV lyssning på marknaden anno 2026 och är särskilt lämpliga för användare som prioriterar tydlig dialog.

Sennheiser RS 275 är trådlösa TV‑hörlurar med lång batteritid, låg fördröjning och möjlighet till Auracast som ger en bekväm och omslutande tittarupplevelse.

Sennheiser har länge delat in sina headset i tydliga serier som riktar sig till olika användningsområden, från professionellt ljud till vardagsbruk. HD‑serien är främst inriktad på audiofiler och studiobruk, där neutralitet, detaljrikedom och bred ljudbild står i centrum. Momentum‑serien riktar sig till premiumkonsumenter som vill ha en kombination av stark ljudkvalitet, aktiv brusreducering och en mer designfokuserad upplevelse. CX- och IE‑serierna täcker i-örat segmentet och används ofta för mobil lyssning, träning och pendling tack vare sin kompakthet och stabilitet. GSP/GSX‑serierna å andra sidan är utvecklade för gaming och erbjuder positionsljud, tydlig mikrofon och komfort för långa sessioner medan Business‑ och Office‑serierna, som SC och MB, är optimerade för samtal, Teams/Zoom och kontorsmiljöer med fokus på röstklarhet och långvarig komfort. Sedan har vi den trådlösa RS‑serien, där det senaste tillskottet RS 275 ingår, vilken är särskilt framtagen för TV‑tittande med fokus på låg fördröjning, lång räckvidd och tydlig dialogåtergivning för en mer synkroniserad och bekväm hemmaupplevelse utan att behöva störa omgivningen.

Anslutning för allt

Sennheiser RS 275, som i hopfällt läge mäter 160 x 210 x 80 millimeter, är utformad med ett tydligt fokus på funktionalitet och långvarig komfort. Hörlurarna har en klassisk över örat design med slutna kåpor, vilket innebär att de omsluter öronen helt och därmed ger god passiv ljudisolering något som i sin tur gör det möjligt att få en tydlig ljudåtergivning med en låg volym. Materialvalet domineras av högkvalitativ plast, vilket bidrar till den låga vikten på cirka 195 gram och gör hörlurarna lätta att bära även under längre sessioner samtidigt som de erbjuder en hög konstruktionskvalité.

Öronkuddarna är tillverkade av mjukt, ventilerande tyg, vilket är ett medvetet val för att motverka värmeuppbyggnad under långa användningsperioder. Denna typ av tygkuddar är ovanlig i segmentet, där konstläder annars är vanligt, men de bidrar verkligen till att öronen hålls svala och komforten bibehålls även vid maratontittande samtidigt som de har ett perfekt ”genomsläpp” för olika former av glasögon. Även huvudbygeln är lätt vadderad och fördelar vikten jämnt över huvudet, vilket ytterligare minskar risken för tryckpunkter eller obehag.

Designen är klassisk Sennheiser med en svart färgbas som håller en diskret profil snarare än att vara utpräglat moderna, minimalistiska eller ”flashiga” vilket gör att de passas i de flesta sammanhang.

Paketet med Sennheiser RS 275 inkluderar inte bara hörlurarna utan även en rad tillbehör som tillsammans utgör det kompletta TV lyssningssystemet. Det mest centrala tillbehöret är den så kallade BTA1-sändaren, som fungerar som navet för all trådlös kommunikation och ljuddistribution.

Stativet som medföljer är tillverkat i metall för högsta stabilitet och är utformat för att både hålla hörlurarna och BTA1-sändaren på ett prydligt och lättillgängligt sätt. Detta gör det enkelt att hålla installationen organiserad och minskar risken för att hörlurarna skadas när de inte används. Stativet i sig är diskret och tar minimal plats, vilket gör det enkelt att placera bredvid TVn, projektorn eller på en hylla i närheten.

BTA1-sändaren är en kompakt enhet som kan placeras direkt på stativet eller separat. Den kommer med flera ingångsalternativ, inklusive HDMI ARC, optisk digital och 3,5 millimeters analog, vilket gör den kompatibel med såväl moderna som äldre TV-apparater och ljudsystem eller konsoler för den som vill använda lösningen för gaming. Sändaren är redan parad med hörlurarna från fabrik, vilket förenklar installationen och gör att användaren snabbt kommer i gång även om du skulle ha minimalt med tekniska kunskaper.

Utöver sändaren och stativet medföljer även nödvändiga kablar för anslutning till olika ljudkällor vilket omfattar Toslink till Mini Toslink, 3,5 millimeters ljudkabel, USB A–C och USB C–C. Vi får även med en enklare användarinformation och snabbstartsguide.

Harmoniserade ljudbild

Sennheiser RS 275 har sin bas i ett dynamiskt element med en diameter på 37 millimeter, vilket är en väl avvägd storlek för att kombinera detaljrikedom och dynamik, särskilt i mellanregister och bas, samtidigt som vikten hålls nere.

Som nämnts ovan är den akustiska konstruktionen sluten, vilket innebär att kåporna omsluter öronen helt och isolerar mot omgivande ljud vilket ger en mer fokuserad och störningsfri lyssningsupplevelse, särskilt i miljöer där det kan förekomma bakgrundsljud från hushållet eller andra personer. Den slutna designen bidrar även till att minimera ljudläckage, vilket är viktigt om man vill titta på TV utan att störa andra i rummet som till exempel för alla som har en TV i sovrummet. Tyvärr så kommer modellen inte med någon form av aktiv brusreduktion vilket i vissa lägen är den ”pricken över I” som saknas.

Ser vi till frekvensomfånget spänner det mellan 6 hertz och 22 kilohertz (–10 dB), vilket täcker hela det hörbara spektrumet och ger marginal för både djup bas och luftiga högre toner. Känsligheten är specificerad till 104 decibel SPL (1 kHz / 0 dB FS), vilket enkelt utryckt innebär att hörlurarna kan leverera hög ljudnivå utan att kräva extra kraftfull förstärkning.

Ser vi till total harmonisk distorsion (THD) så är den specificerad till mindre än 0,3 % vid 1 kilohertz och 100 decibel SPL, vilket är ett mycket bra värde och ger en bra indikation på att hörlurarna kan spela högt utan att ljudet förvrängs nämnvärt. Den låga distorsionen är framför allt viktig för att bibehålla klarhet i dialog och detaljer i mer komplexa ljudbilder.

Ser vi till ljudkvaliteten hos Sennheiser RS 275 så är den tydligt optimerad för TV bruk, med särskilt fokus på tydlig dialog och balanserad återgivning av tal, musik och ljudeffekter där vi framför allt vill lyfta fram klarheten i dialoger vid en lägre volym vilket underlättar tittade på exempelvis nyhetsprogram, serier och filmer med mycket tal.

En stor del av detta beror på att Sennheiser implementerat flera ljudförbättringsfunktioner, däribland ”Speech Clarity”, som selektivt förstärker röster och gör det lättare att urskilja vad som sägs på skärmen vilket är en funktion som framför allt användbart vid scener med mycket bakgrundsmusik eller ljudeffekter, där dialoger annars riskerar att drunkna. Vi får även funktionen ”Normalize Volume” som jämnar ut volymnivåerna mellan olika program och reklampauser, vilket minskar behovet av att ständigt justera volymen.

Går vi lite djupare in på ljudet så är basåtergivningen kontrollerad och relativt neutral i grundläget, men kan förstärkas med hjälp av ”Bass Boost”-läget, vilket ger mer fyllighet och tyngd vid exempelvis actionfilmer eller sportevenemang men oavsett läge så är det en basnivå som alltid håller ”ihop” och låter äkta. Diskanten är klar och detaljerad utan att bli vass, och mellanregistret är välbalanserat, vilket bidrar till en naturlig och behaglig ljudbild även vid längre lyssningssessioner.

Vi kan även aktiver virtuellt surroundljud där hörlurarna simulerar en bredare ljudbild för att skapa en mer omslutande upplevelse. Effekten är tydlig och kan ge en mer bioliknande känsla vid filmvisning, även om den inte alltid är subtil och ibland kan kännas överdriven vid exempelvis nyhetsprogram eller dialogtunga scener så här gäller det att ha lite finkänsla och vara beredd att växla fram och tillbaka för att hitta rätt.

Utmärkt räckvidd

När det kommer till anslutningen så är Sennheiser RS 275 utrustad med Blåtand 5.4, vilket innebär stöd för såväl de senaste trådlösa standarderna som förbättrad stabilitet, räckvidd och energieffektivitet. En av de mest intressanta funktionerna inom detta segment är stödet för Auracast, som möjliggör sändning av ljud till ett obegränsat antal kompatibla hörlurar, hörapparater eller högtalare samtidigt vilket gör att vi kan vara flera personer som tar emot samma ljudström men där alla kan justera sina volymer och andra inställningar för att bästa passa sig själva. Undertecknad testade faktiskt detta under en sjukhusvistelse där vi var två som såg och lyssnade på tv i ett rum med fem där övriga tack vare detta slapp bli störda och det fungerade perfekt.

Auracast baseras på LC3-codecen, som är optimerad för låg latens och hög ljudkvalitet även vid lägre bithastigheter. Detta är perfekt för just TV bruk, där synkronisering mellan ljud och bild är avgörande för en bra användarupplevelse. LC3 ger betydligt lägre fördröjning än äldre codecs som SBC eller till och med aptX, vilket minimerar risken för så kallade lipsync problem.

Utöver LC3 stöder RS 275 så klart även andra populära codecs som aptX, aptX Adaptive, AAC och SBC, vilket ger oss en bred kompatibilitet med olika ljudkällor och enheter. Detta innebär även att hörlurarna kan användas med såväl moderna smartphones och surfplattor som äldre TV-apparater och datorer och allt där emellan. Ytterligare ett plus med Sennheiser RS 275 är att har en förvånansvärt bra räckvidd. Sennheiser menar att de ska klara upp mot 50 meter men så långt når vi inte. Vi lyckas dock få en helt stabil anslutning på en bra bit över 20 meter i en relativt tekniktät miljö vilket är riktigt bra.

Vi fortsätter med batteriet som är ett uppladdningsbart litium polymerbatteri med en kapacitet på 420 milliampertimmar (1,554 Wh) och en nominell spänning på 3,7 volt. Batteriet är utbytbart av användaren, vilket är en stor fördel jämfört med många alternativa modeller där batteriet är fastmonterat och kräver service för att bytas ut.

Nu ska här tilläggas att Sennheiser anger att batteriet har en förväntad livslängd på upp till 12 år vid normal användning (ansluten till BTA1, med 70 procents volym i fem timmar per dag, aldrig uppvärmd eller djupt urladdad). Detta innebär att hörlurarna kan användas under lång tid utan att batteriets prestanda försämras nämnvärt och är ett bra argument sett till tidsramen som vi kan fördela investeringen över. Det är även värt att poängtera att vi även kan byta öronkuddarna, vilket ytterligare förlänger produktens livslängd och gör det möjligt att bibehålla komfort och hygien över tid och för dig som vill sticka ut lite finns här faktiskt tredjepartslösningar i alternativa färger till just kuddarna.

Själva laddning av RS 275 sker via USB-C, antingen direkt på hörlurarna eller via BTA1-sändarens USB-C-port. Detta ger flexibilitet och gör det möjligt att använda befintliga laddare från exempelvis mobiltelefoner eller datorer. Laddningstiden är strax över två timmar för en full laddning, vilket är helt ok sett till att vi får ut dryga 50 timmars användning. Däremot hade vi gärna sett en lösning där lurarna laddats automatiskt varje gång vi hängde upp dem på stativet men detta får vi ha kvar på önskelistan till kommande modeller.

Kompletterade app

En av de mest efterfrågade, och numera näst intill självklara, funktionerna i moderna trådlösa hörlurar är multipoint anslutning, det vill säga möjligheten att vara ansluten till flera ljudkällor samtidigt. RS 275 stöder multipoint via Blåtand, vilket innebär att hörlurarna kan vara anslutna till exempelvis både vår TV (via BTA1) och en smartphone eller platta samtidigt.

Detta gör det möjligt att exempelvis ta emot samtal på mobilen utan att behöva koppla bort hörlurarna från den andra källan eller att snabbt växla mellan olika ljudkällor beroende på behov. Multipoint funktionen prioriterar samtal framför annan ljuduppspelning, vilket är praktiskt för användare som vill vara tillgängliga eller bara helt enkelt alltid kunna höra mobilen även under TV tittande. I de flesta fall fungerar multipoint mycket smidigt, även om vi kan uppleva att växlingen mellan vissa källor kan vara något långsam i vissa situationer utan att vi har någon direkt förklaring till varför. Som en liten parantes så använder hörlurarna ”bara” dubbla MEMS mikrofoner vilka använder en rundupptagande karaktäristik och ett frekvensomfång på 50 hertz och 10 kilohertz vilket inte gör dem till några av Sennheisers mer avancerade samtalslurar men för vanliga samtal fungerar de så klart utmärkt.

RS 275 är utrustad med stora, taktila knappar på öronkåporna, vilket gör det enkelt att justera volym, slå på och av hörlurarna samt hantera inkommande samtal. Knapparnas storlek och struktur gör dem lätta att hitta även i mörker eller utan att behöva ta av sig hörlurarna och är en lösning som vi framför allt ser som en bonus för de lite äldre användarna.

Ser vi till kontrollerna så finns det dedikerade knappar för volym upp och ner, ström, samtalshantering och byte av ljudläge (exempelvis aktivering av virtuellt surround eller talförstärkning). Den fysiska layouten är logisk och intuitiv, vilket minimerar risken för feltryck och gör att även mindre tekniskt bevandrade användare snabbt lär sig funktionerna. Lite logigist, sett till knapparna, så saknar RS 275 touchkontroll vilket kan ses som både ett plus och ett minus men med tanke på lurarnas ändamål så känns det helt naturligt.

För användare som vill ha ännu större kontroll över ljudupplevelsen så erbjuder Sennheiser, som nämnts ovan, Smart Control Plus-appen (tillgänglig för iOS och Android) en rad avancerade inställningsmöjligheter vilken bland annat inkluderar möjlighet att:

Skapa personliga hörprofiler och justera EQ-inställningar

Ställa in balans mellan vänster och höger kanal

Välja och anpassa ljudlägen (exempelvis Bass Boost, Speech Clarity, Virtual Surround)

Hantera multipoint-anslutningar och växla mellan ljudkällor

Uppdatera firmware för både hörlurar och sändare

Hitta borttappade hörlurar och hantera Auracast-inställningar (sändningsnamn, lösenord, hörapparatslägen)

Appen är användarvänlig och ger en tydlig översikt över alla tillgängliga funktioner. Den möjliggör också framtida uppdateringar och förbättringar av funktionaliteten, vilket gör RS 275 till en framtidssäker investering.

Sammantaget är Sennheiser RS 275 ä en tekniskt avancerad och välbalanserad lösning för trådlös TV lyssning, där fokus ligger på tydlig dialog, lång batteritid och flexibilitet i anslutningar. Med stöd för Auracast och multipoint, låg latens och användarvänliga kontroller är RS 275 ett utmärkt val för både individuella användare och familjer som vill ha kompromisslös ljudkvalitet och enkel hantering.

Designen är funktionell om än lite väl plastig och komforten hög, även vid långa sessioner. Även om ljudkvaliteten är optimerad för TV bruk, med särskilt fokus på tal och tydlighet, fungerar musiklyssning fullt godkänd även om det inte blir lika engagerande och fulltäckande som renodlade musiklurar i samma klass. Avsaknaden av aktiv brusreducering och laddningsfunktion i stativet är ytterligare ett par mindre nackdelar, som dock vägs upp av de många styrkorna.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Sennheiser, www.sennheiser.com

Cirkapris : 2 690 inkl. moms 2 152 exkl. moms

Element : 37 mm

Frekvensomfång : 6 – 22 000 kHz

Anslutning : USB + BT (inkl Auracast)

Vaddering : öronkåpor och huvudbygel

Vikt : 195 gram

Blåtandsprofiler : A2DP, AVRCP, HFP, HSP, GATT, PBP, BAP

Codec stöd : LC3, AptX, SBC, AAC, AptX Adaptive

Känslighet : 104 dB SPL

Mikrofon: MEMS