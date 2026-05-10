Test: XP Pen Artist Pro 22 Gen2

XP Pen Artist Pro 22 Gen2 5 / 6 Betyg 7 099 kr Pris För Enkel hantering, hög precision med pennan, låg latens, stor arbetsyta, flexibel användning, snabbknappspanelen är ett perfekt tillbehör, kan monteras via VESA-fästen, bra prisnivå. Emot Vi hade önskat en 4K-lösning, lite för klumpig för maximal flexibilitet, ljusstyrkan kunde varit högre i vissa lägen. Rekommenderas till Är du intresserad av en bra instegsskärm för olika typer av ritning och grafiskt arbete är XP Pen Artist Pro 22 Gen2 ett mycket intressant alternativ.

XP Pen Artist Pro 22 Gen2 är en prisvärd 22-tums ritdisplay med hög tryckkänslighet, QHD-upplösning och ett färgomfång lämpat för färgkritiska arbetsflöden

XP Pen är ett förhållandevis ungt företag som grundades 2005 och som snabbt etablerade sig som en uppstickare inom digital konst genom att erbjuda prisvärda ritplattor med funktioner som tidigare främst fanns i betydligt dyrare modeller. Företaget växte i takt med att digital illustration och grafisk design blev mer tillgängligt, och breddade successivt sitt sortiment från enkla pen tablets till avancerade pen displays och interaktiva skärmar. Under 2010-talet stärkte XP Pen sin globala närvaro och blev ett av de mest synliga alternativen till branschens etablerade aktörer, särskilt bland studenter, kreatörer och frilansare med en mer begränsad budget.

I dag omfattar produktportföljen allt från kompakta bärbara ritplattor till stora professionella skärmar, kompletterat med tillbehör som styluspennor, fjärrkontroller och ergonomiska stativ. Företaget har även satsat på utbildningssektorn genom lösningar anpassade för digital undervisning och hybridklassrum. Genom kontinuerliga uppdateringar av teknik, design och mjukvara fortsätter XP Pen att positionera sig som ett innovativt och prisvärt val för både nya och erfarna digitala konstnärer. Den här gången har vi tittat närmare på andra generationens Artist Pro 22.

Bra färgomfång

XP Pen Artist Pro 22 Gen2 är en ritdisplay i den större klassen och riktar sig till illustratörer, 2D-animatörer, grafiska formgivare och kreatörer som behöver en större arbetsyta än vad de mer bärbara alternativen i plattformat erbjuder. Skärmen mäter, som namnet antyder, 22 tum och har ett yttre mått på 547 x 362 millimeter. Enheten är byggd i en kombination av metall och kraftigare plast för att ge både stabilitet och hanterbar vikt, även om den med sina cirka 5,5 kilo är lite opraktisk för frekventa transporter.

Konstruktionen är i övrigt imponerande stabil, med ett justerbart stativ som möjliggör ergonomiskt arbete och enkelt kan anpassas efter exempelvis skrivbordets höjd eller hur vi för stunden vill arbeta. Det underlättar framför allt under längre sessioner. För den som vill finns även ett separat bordsstativ att köpa, alternativt kan vi använda VESA-fästet för att montera ritdisplayen på ett fast ställ.

Artist Pro 22 Gen2 har en upplösning på 2 560 x 1 440 pixlar, vilket motsvarar QHD. Skärmen har bred betraktningsvinkel och ett färgomfång som täcker 99 procent av såväl sRGB som Adobe RGB samt 94 procent av Display P3. Färgprecisionen anges till Delta E <1. Även om det finns modeller som erbjuder ännu högre precision skulle vi säga att färgåtergivningen är en av modellens styrkor sett till prisnivån. Panelen är dessutom förkalibrerad, men kan finjusteras ytterligare via programvara. Kalibreringen sker genom standardiserade profiler, och skärmen svarar väl på både gamma- och vitbalansjusteringar med mycket bra slutresultat. Det enda vi har synpunkter på här är upplösningen, som vi gärna hade sett vara 4K för att undvika viss pixlighet och ett något grynigt intryck. Ett plus med skärmen hittar vi däremot i en mycket effektiv AF-beläggning som minimerar fingeravtryck på ytan och även underlättar rengöringen av skärmen.

Grymma tillbehör

En av enhetens riktigt stora fördelar är den medföljande pennan, som använder XP Pens nya X3-teknik med hela 16 384 trycknivåer. Detta ger en mycket mjuk och exakt respons, vilket underlättar precisionen. Framför allt får vi en underbar mjukhet när vi arbetar med penslar eller delar som en airbrush, där vi med mindre justeringar i trycket kan uppnå exakt det resultat vi vill ha. Vi måste även tillägga att pennan ligger mycket bra i handen, vilket ger ett mer avslappnat arbete och framför allt gynnar mer precisionsbaserat målande.

Till detta erbjuder pennan mycket låg latens samtidigt som den har både lutningsstöd och en förbättrad intern sensor, vilket minskar den initiala aktiveringskraften och ger ett mer naturligt arbetssätt som ligger mycket nära traditionellt ritande. Detta gör att linjer startar mer konsekvent och att skuggning och penseldynamik både känns och blir naturliga. Pennan är batterifri och levereras med utbytbara spetsar.

Enheten levereras även med en extern, slimmad snabbknappskontroll på 127,55 x 70,49 x 10 millimeter. Via totalt 40 snabbknappskombinationer, fördelade på tio knappar och ett vridhjul, kan vi programmera genvägar för olika program. Detta förbättrar arbetsflödet, särskilt i program som Photoshop, Clip Studio Paint och Blender, och ger en mycket effektiv lösning som vi för många alternativa produkter måste betala extra för att få. Kombinationen av skärmens stora arbetsyta, snabbknapparna och pennan gör att den lämpar sig mycket väl för såväl ritning och målning som 3D-skulptering. Enheten ansluts via Bluetooth och drivs av ett batteri som ger upp till 300 timmars användning.

För att hantera enheten och mappa funktioner till de olika knapparna används ett separat program som finns i två utföranden: ett som är optimerat för användning tillsammans med ritplattan och ett som gör att vi kan använda kontrollen tillsammans med valfri enhet utan att ritplattan agerar mellanled. Gränssnittet är i båda fallen tydligt och lätt att lära sig, även om vi jämfört med vissa alternativa lösningar kan känna att det är aningen begränsat.

Enheten ansluts till datorn på ett av två sätt. Har vi en nyare dator som stöder fullfunktions-USB för både data- och videoöverföring samtidigt behöver vi bara använda den medföljande USB-C till USB-C-kabeln. Har vi en dator som inte klarar denna simultana överföring används USB-kabel för dataöverföring, kompletterad med en HDMI-kabel för bildöverföringen. Oavsett alternativ är anslutningsprocessen enkel, och vi kan använda såväl Windows och Mac som Android-, ChromeOS- och Linux-baserade källor.

Sammantaget är XP Pen Artist Pro 22 Gen2 en mycket intressant lösning som ger oss en prisvärd 22-tums ritdisplay med hög tryckkänslighet till ett pris som öppnar upp även för mer hobbybaserad användning. Däremot hade vi gärna sett att skärmen erbjöd 4K-upplösning. Ett intressant sidospår är att skärmen faktiskt även kan användas som sekundär skärm vid spelande, där vi kan dra nytta av den höga tryckprecisionen på olika sätt.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : XP Pen, www.xp-pen.com

: XP Pen, www.xp-pen.com Cirkapris : 7 099 kr inklusive moms, 5 679 kr exklusive moms

: 7 099 kr inklusive moms, 5 679 kr exklusive moms Mått : 547 x 362 x 33,4 mm

: 547 x 362 x 33,4 mm Vikt : 5,55 kg

: 5,55 kg Skärm : 22 tum

: 22 tum Upplösning : 2 560 x 1 440 pixlar

: 2 560 x 1 440 pixlar Färgrymd : 99 procent sRGB, 99 procent Adobe RGB, 94 procent Display P3

: 99 procent sRGB, 99 procent Adobe RGB, 94 procent Display P3 Betraktningsvinkel : 178 grader

: 178 grader Ljusstyrka : 250 cd/m²

: 250 cd/m² Penna : X3 Pro Smart Chip Stylus

: X3 Pro Smart Chip Stylus Trycknivåer : 16 384

: 16 384 Stativ : lutning 15–88 grader

: lutning 15–88 grader VESA : 100 x 100 mm

: 100 x 100 mm Anslutning: USB-C och HDMI