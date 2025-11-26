Test: Steelseries Arctis Nova Elite

SteelSeries Arctis Nova Elite 5 / 6 Betyg 7 495 kr Pris För Magiskt bra ljud för både spel, musik och film, den externa GameHub enheten underlättar och länkar samman våra enheter, mängder av färdiga inställningar för ”alla” spel och ljudprofiler, smart batterilösning som ger oavbrutet spelande/lyssnade, tilltalande design med premiumkvalité, mycket bekväma trots en lite högre vikt. Emot Aningen bulkiga, mikrofonen har ett lite opersonligt ljud, hög prisnivå, ANC är inte i paritet med de bästa musiklurarna. Rekommenderas till Är du en hardcore gamer med multipla enheter som vill ha bästa tänkbara ljud är SteelSeries Arctis Nova Elite ett givet första val.

Steelseries Arctis Nova Elite erbjuder det bästa av det bästa när det kommer till ljudkvalité men tyvärr håller mikrofondelen inte riktigt samma nivå.

SteelSeries Arctis Nova Elite är ett premiumheadset byggt i en kombination av metall och memory foam med leatherette kuddar på cirka 380 gram och som lanserats i färger som Obsidian och Sage & Gold. Lurarna använder 40 millimeters carbon drivers med så kallad brass surround och levererar Hi Res Wireless ljud (96 kHz/24 bit) via 2,4 gigahertz, kompletterat med hybrid ANC och Transparency Mode. Headsetet kan mixa upp till fyra samtidiga källor (PC, konsoler, mobil, line in) via GameHub, som även fungerar som DAC, batteriladdare och kontrollstation och tack vare det smarta batterisystemet med dubbla hot swappable batterier får vi praktiskt taget obegränsad drift. På mikrofonsidan erbjuder headsetet en utdragbar ClearCast boomlösning med AI brusreducering där den senare tyvärr inte håller riktigt samma nivå som övriga delar.

Kvalité i alla led

Arctis Nova Elite är flaggskeppsmodellen inom SteelSeries premiuminriktade headsetmodeller och positionerar sig som ett ”allt-i-ett” hi-res trådlöst gaming- och livsstilsheadset, med fokus på kompatibilitet över multipla plattformar, avancerade ljuddrivrutiner och en medföljande GameHub kontrollstation för enkel hantering och anslutning av såväl multipla källor som batterihantering.

Lurarna kombinerar en robust metallram med premiumklädslar där vi får ett textilklädd, fjäderlätt innerband för tryckfördelning och yttre fuskläder (leatherette) över huvudbandets metallstruktur. Öronkuddarna är generöst stoppade med minnesskum och täckta av tjockare leatherette för god tätning, vilket, prioriterar ANC prestanda framför maximal andningsbarhet vilket kan göra att de blir aningen varma under långa användarpass.

Ser vi till de fysiska specifikationerna så mäter lurarna 88 × 168 × 192 millimeter med en vikt på cirka 385 gram vilket ligger i det övre viktspannet men som trots detta aldrig känns tunga att bära. När det kommer till färgen så lanseras headsetet i klassik Obsidian (svart) och Sage & Gold (salvia/guld) färgkombinationer där vi testat den senare som är en färgkombination vilken verkligen sticker ut. Framför allt sett till att headsetets passform är ganska rund eller till och med bulkigt.

Med hörlurarna kommer GameHub-, mer om denna nedan, två utbytbara och uppladdningsbara batteripack, multipla USB kablar, 3,5 millimeters kabel, mikrofonpoppfilter och ett transportfodral samt dokumentation och här hittar vi en del som vi gärna sett en lite annorlunda lösning på till nästa modell och det i form av fodralet som visserligen matchar lurarna och som rymmer alla delar men som är mjukt och ger minimalt skydd när vi packar ner headsetet vid resa eller likande.

Ljud och styrning

Arctis Nova Elite använder 40 millimeters ”carbon fiber” element med en tvådelad konstruktion (brass surround + carbon fiber diaphragm) designad för hög linearitet och bred frekvensrespons. SteelSeries marknadsför headsetet som Hi‑Res Wireless certifierat och kapabelt till 96 kHz/24‑bit över deras 2,4 gigahertzlänk, vilket i praktiken möjliggör högre upplösning och lägre kompression än konventionella gamingheadset.

Headsetet stödjer flera spatiala ljudmotorer som Windows Sonic, Tempest 3D, Sonar Surround (via PC) samt stöd för Dolby Atmos/DTS. Tillsammans så ger detta oss en ljudsignatur som är otroligren, detaljerad och till stora delar anpassningsbar med hjälp av en av de mest omfattande EQ‑presets som vi någonsin testat med lösningar och inställningar för mer eller minder samtliga större speltitlar men även olika musikstilar och filmtittande.

Basen är kontrollerad men tydligt och naturligt närvarande, mellanregistret är tydligt och diskanten utsträckt upp till 40 kilohertz, vilket ger hög upplösning för såväl musik som speldetaljer. De delar som framför allt sticker ut är den utmärkta tonseparation, låga distorsionen och förmågan att återge både musik som om det vore direkt från en Concert och olika spels unika ljudprofiler på ett smått unikt vis. Sedan så finns delvis en avigsida av alla val och det är att den subjektiva rumskänslan kan och kommer att variera med vilken surround motor som används vilket kan göra att om vi inte är helt säkra eller riktigt bryr oss så bli det helt enkelt för mycket av det goda.

För att kontrollera och även anpassa ljudet så kan vi använda oss av olika tillvägagångssätt:

Headsetkontroller: På hörlurarna finns en ström/ANC‑knapp (kort tryck för ANC, dubbeltryck för Transparency), mikrofon‑mute, och ett stort roterbart metallhjul för volym som även fungerar som menynavigering (tryck för att byta lägen: Volume, SourceMix, ChatMix; håll för att öppna GameHub‑meny).

GameHub: Den fristående kontrollstation med OLED‑skärm som visar volym, batterinivåer för båda batterierna (headset och hub), samt per anslutningskälla nivåer. GameHub har tre USB‑C‑ingångar (USB1, USB2, USB3), Line Out och en knapp för navigering. Observera att USB‑portarnas kompatibilitet skiljer sig (till exempel så är endast USB3 Xbox kompatibel medan USB1 är Sonar kompatibel för PC).

Appstyrning: Via SteelSeries Arctis Companion / Arctis appen för mobiler får vi ytterligare kontroll över EQ‑presets (separata profiler sparas för 2.4 gigahertz och Blåtand), ANC‑nivå, mikrofoninställningar och snabbval av spelprofiler; PC‑mjukvaran (GG Sonar / Sonar) möjliggör avancerad mikrofon‑AI‑bearbetning och Sonarbaserade surroundfunktioner.

Det som utmärker Nova Elite är just dess OmniPlay koncept där enhetens GameHub tillåter simultan anslutning och mixning av upp till fyra källor (till exempel USB1 + USB2/USB3 + Bluetooth + Line in), vilket gör att vi kan spela från en konsol via USB, ha en dator inkopplad och samtidigt ta mobil samtal via Bluetooth utan att byta kablar.

Ser vi till Blåtandstödet så är detta BLE/5.3 med LE Audio stöd (LC3/LC3+ om tillgängligt) och multipoint parning för enklare växling mellan mobil och spelkonsol. Denna flexibilitet gör Nova Elite särskilt lämplig för alla användare som växlar mellan PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch (TV läge) och mobila enheter, där vi i alla lägen klarar oss med ett headset och detta helt utan omständliga kabelbyten.

Opersonligt mikrofonljud

Headsetet levereras som nämnts ovan med två hotswappable batterier (lithium‑ion), ett i headsetet och ett i den separata GameHuben där det laddas. Varje batteripack ger oss upp till knappa 30 timmars användning och 15 minuters snabbladdning via USB‑C ger oss ytterligare dryga tre timmars lyssning. Systemet kallas ofta ”Infinite Power System” vilket går att förstå för även om vi sitter med lurarna på större delen av dygnet så kommer vi aldrig i ett läge då vi inte direkt kan växla över till nästa batteri och alltid ha gott om kräm över.

Vi fortsätter så med enhetens aktiva brusreduktion där Arctis Nova Elite använder en hybrid fyrmikrofons ANC arkitektur baserad på interna och externa mikrofoner och erbjuder justerbar ANC styrka samt en klassisk pass-through‑funktion för att höra omgivningen. Själva brusreduktionen är klart godkänd för ett gaming fokuserat headset där headsetet effektivt blockerar stora delar av låg- till medelstörande ljud som nära sittande gamingkompisar eller ljud från en TV eller sorl i rummet. Men om du planerar att använda dem med en mobil så ska du inte förvänta dig samma brusreduktion som mer musikorienterade toppheadset som Sonys WH-1000XM6.

Vi får även en AI baserad brusreduktion kopplad mot mikrofonen. Denna inriktar sig främst till att minska bakgrundsljud under röstkommunikation och här skulle vi säga att Steelseries lyckats riktigt bra för alla dialoger lyckas fånga vår röst medans omgivande ljud utelämnas nästan helt.

När vi så pratar om mikrofonen så kommer Nova Elite med en utdragbar ClearCast Gen 2 boom‑mikrofon (bidirectional) för spelkommunikation med tydlig röståtergivning, samt sekundära inbyggda on‑ear beamforming mikrofoner som automatiskt tar över när boommiken är indragen för samtal via Bluetooth eller vardagsanvändning. Mikrofonens hantering stöds, som nämnts ovan, av Sonar programmets AI brusreducering (ClearCast AI) för PC‑samtal/streaming vilket minskar omgivningsbrus i realtid, men denna funktion kräver då även Sonar/GG programmet för full effekt. När det kommer till ljudet så får vi en ren ljudupptagning, vilket är positivt, men samtidigt så blir rösten lite avtrubbad eller tillrättalagt, nästan som en väldigt human robotröst och vi tappar lite av den värme som finns i en normal konversation. Detta är sällan ett problem under spelande då fokus här ligger på annat men under digitala möten eller vanliga samtal så är det utan tvekan något som vi direkt reagerar på och är det så att du planerar att använda headsetet till lite mer professionella möten eller olika former av produktionsjobb så skulle vi rekommendera att en extern enhet används som komplement.

Sammantaget är SteelSeries Arctis Nova Elite ett tekniskt ambitiöst headset som förenar audiophile klassad trådlös överföring, avancerade drivare, godkänd hybrid ANC, ett genomtänkt hot‑swap‑batterisystem och en multifunktionell GameHub för sömlös multi enhetsintegration. För användaren som söker en enda lösning vilken täcker PC, PlayStation, Xbox, Switch, mobil och olika typer av streaminganslutningar simultant, och som värderar den höga ljudkvalitén och avancerade kontrollermöjligheterna, är Nova Elite kanske det bästa som finns att tillgå och definitivt det bästa vi testat inom gamingsegmentet. För den prismedvetne eller den som inte behöver alla funktioner eller som söker ett mer bärbart alternativ kan priset, vikten och storleken däremot vara avgörande faktorer att väga mot de praktiska fördelarna som modellen erbjuder.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : SteelSeries, www.steelseries.com

: SteelSeries, www.steelseries.com Cirkapris : 7 495 kr inkl. moms, 5 996 kr exkl. moms

: 7 495 kr inkl. moms, 5 996 kr exkl. moms Vikt : 380 gram

: 380 gram Kontrollers : På öronkåporna, via hubben och i app

: På öronkåporna, via hubben och i app Drivenhet : 40 mm

: 40 mm Frekvensrespons: 10 – 40 000 Hz

10 – 40 000 Hz Anslutning : 2,4ghz & Bluetooth 5.3, 3,5 mm

: 2,4ghz & Bluetooth 5.3, 3,5 mm Mikrofon : Utskjutbar ClearCast Gen 2

: Utskjutbar ClearCast Gen 2 Batteri : 700 mAh x2

: 700 mAh x2 Förvaringsväska : Mjuk i matchande färg

: Mjuk i matchande färg Kablar: 3st USB (1,5 meter) + 3,5 mm (1,2 meter)