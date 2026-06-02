De bästa gamingskärmarna 2026

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Att välja rätt gamingskärm 2026 handlar om att balansera upplösning, uppdateringsfrekvens och paneltyp efter det du ska spela. Priset väger också tungt, eftersom Prisjakt listar ASUS ROG Swift PG27AQDP från 10 432 kr medan nyare OLED-modeller ofta ligger ännu högre.

Vad du bör titta efter i en gamingskärm i 2026

Det finns en rad olika egenskaper och termer du bör känna till innan du börjar titta på en gamingskärm. Det gör det enklare att välja rätt modell och förstå vad specifikationerna betyder i praktiken. I ett SweClockers-test av ASUS ROG Swift PG27AQWP-W lyfts 540 Hz i QHD, upp till 720 Hz i 720p och stark svärta fram som tydliga styrkor.

Uppdateringsfrekvens (refresh rate) : Anger hur många gånger per sekund skärmen uppdaterar bilden. Högre värde (exempelvis 240-360 Hz) ger mjukare rörelser och bättre spelkänsla. Är extra viktigt för e-sport.

Upplösning (resolution) : Beskriver hur många pixlar skärmen visar. Fler pixlar (t.ex. 1440p eller 4K) ger skarpare och mer detaljerad bild.

Responstid (response time) : Mäter hur snabbt en pixel kan byta färg. Lägre responstid minskar “spökbilder” när skärmen inte hänger med och ger en klarare bild i snabbare spel. Bra responstid för gaming anges i marknadsföring mellan 0,1 och 1 ms. I verkligheten ligger den ofta mellan 3-5 ms på bra modeller.

Paneltyp (panel types) : Olika paneler påverkar färger, kontrast och betraktningsvinklar. OLED är har utmärkt responstid och kontrast, IPS är bra för färg och hastighet och VA är populärt för sin höga kontrast.

Bästa spelskärmarna i 2026

Innan du köper en skärm är det smart att läsa specifikationerna noggrant och inte bara gå på det högsta talet i rubriken. Det gäller även digitala tjänster där regler och villkor påverkar valet. Den som läser om casino utan svensk licens behöver kontrollera licensinformation, betalningsvillkor, bonusregler och risker innan något val görs. För en gamingskärm är det inte licenser som avgör, utan hur upplösning, paneltyp, responstid och uppdateringsfrekvens passar det du spelar.

Bästa spelskärmen för gaming 2026 – Asus ROG Swift PG27AQDP

För den som kräver hög kvalitet och gärna betalar för det är ASUS ROG Swift PG27AQDP ett utmärkt val. En uppdateringsfrekvens på 480 Hz gör den utmärkt till intensiva FPS-spel som Counter-Strike, Valorant, Rainbow Six Siege och liknande titlar. Kontrasten från OLED och den snabba responstiden är bra för AAA-spel, HDR och mörkare scener.

Den har en responstid på endast 0,03 ms, vilket är en av de bättre responstiderna på marknaden. Den har högre kontrast än andra OLED-modeller på marknaden och erbjuder ett färgdjup som alla gamers önskar. Ska man hitta något negativt är det priset som är långt ifrån en budgetmodell med ett pris på över 10,000 kr enligt Prisjakt, men man får otroligt mycket för pengarna samtidigt som den även fungerar utmärkt för streaming, kontorsarbete, grafisk design och mycket annat.

Specifikationer:

Skärmstorlek: 27”

Paneltyp: OLED

Uppdateringsfrekvens: 480 Hz

Responstid: 0,03 ms (GTG)

Upplösning: 2560 x 1440

Bästa 4K-skärmen för gaming – Asus ROG Swift PG27UCDM

Är du ute efter en ledande 4K-modell så är Asus ROG Swift PG27UCDM ett väldigt bra alternativ. Med sin uppdateringsfrekvens på 240 Hz och den utmärkta kontrast som OLED erbjuder så kan den här modellen hantera både snabba skjutspel till mer grafiskt krävande spel.

För gamers som vill ha den senaste tekniken och vill hålla sig uppdaterad med tekniken så är Asus ROG Swift PG27UCDM en prisvärd modell som erbjuder allt en gamer kan behöva, inte minst för den som har ett nyare grafikkort och är ute efter den bästa grafiken och färgerna. Det är en dyrare modell på cirka 12,000 kr men du får väldigt mycket skärm för pengarna.

Specifikationer:

Skärmstorlek: 27”

Paneltyp: OLED

Uppdateringsfrekvens: 240 Hz

Responstid: 0,03 ms (GTG)

Upplösning: 3840 x 2160

Bästa 1440p-skärmen för gaming – ASUS ROG Swift OLED PG27AQWP-W

ASUS ROG Swift OLED PG27AQWP-W är en ganska unik modell bland 1440p-skärmar. Du kan välja mellan 1440p med en uppdateringsfrekvens på 540 Hz och 720p med 720 Hz. Det gör modellen till en av de snabbare alternativen och den är utmärkt för skjutspel, även för den som sysslar med e-sport.

Utöver det får du också TrueBlack Glossy som ger en mycket tydligare bild, snabb total responstid på 0,143 ms enligt tester och en bra skärpa som gör att skärmen duger till både gaming och streaming. Priset matchar kvalitet, men det är fortfarande en dyr modell. Prisjakt listar ASUS ROG Swift OLED PG27AQWP-W från 12 490 kr, och Inet säljer samma modell som ASUS 27″ ROG Swift PG27AQWP-W OLED QHD 540/720 Hz Dual Mode.

Specifikationer:

Skärmstorlek: 27”

Paneltyp: OLED

Uppdateringsfrekvens: 540 Hz (720 Hz vid HD)

Responstid: 0,02 ms (GTG)

Upplösning: 2560 x 1440

Bästa budgetskärmen för gaming – Alienware AW2725D 27″ OLED QHD 280 Hz

Alienware 27 280Hz (AW2725D) är ett bra val för gamers som vill ha hög prestanda men som inte har budget för de dyrare modellerna. Med bra responstid och uppdateringsfrekvens erbjuder skärmen dig låg inmatningsfördröjning och passar därför både hobbyspelare och mer tävlingsinriktade gamers.

Skärmen erbjuder kraftfulla färger som passar för AAA-titlar samtidigt som du får allt det i en 1440p-skärm. I Sverige hittar du den för cirka 6,000 kr på Prisjakt. Jämfört med dyrare modeller får du väldigt mycket för priset.

Specifikationer:

Skärmstorlek: 27”

Paneltyp: OLED

Uppdateringsfrekvens: 280 Hz

Responstid: 0,03 ms (GTG)

Upplösning: 2560 x 1440

Bästa skärmen med högsta uppdateringsfrekvens – Alienware AW2524HF 500 Hz

Uppdateringsfrekvens över 240 Hz är inte vidare viktigt för gamers i allmänhet, med undantag för e-sport. Det är också där du vanligtvis ser modeller som Alienware AW2524HF med sin uppdateringsfrekvens på 500 Hz.

Med ledande grafikkort kan man få upp till 400 fps och därmed mindre input lag och bättre rörelseskärpa, som båda är viktiga för e-sport för att spelare ska kunna fatta omedelbara beslut under rundan. Det gäller inte minst i mer intensiva actionspel, tänk Counter-Strike, Rainbow Six Siege och liknande titlar.

Specifikationer:

Skärmstorlek: 25”

Paneltyp: IPS

Uppdateringsfrekvens: 500 Hz

Responstid: 0,5 ms (GTG)

Upplösning: 1920 x 1080

Jämförelsetabell: Bästa spelskärmen 2026

I tabellen nedan kan du se modellerna vi har recenserat i artikeln. Du kan också se exakt vilka som har bäst användning av varje modell.

Modell Upplösning Paneltyp Uppdateringsfrekvens Responstid Bäst för Asus ROG Swift PG27AQDP 2560 x 1440 OLED 480 Hz 0,03 ms FPS-spel, AAA-spel, HDR och mörka scener Asus ROG Swift PG27UCDM 3840 x 2160 OLED 240 Hz 0,03 ms 4K-gaming, bildkvalitet och nyare grafikkort ASUS ROG Swift OLED PG27AQWP-W 2560 x 1440 OLED 540/720 Hz 0,02 ms Skjutspel, e-sport och hög uppdateringsfrekvens Alienware 27 280Hz (AW2725D) 2560 x 1440 OLED 280 Hz 0,03 ms 1440p OLED till lägre pris Alienware AW2524HF 1920 x 1080 IPS 500 Hz 0,5 ms Tävlingsinriktad e-sport

Exakt vilken modell du bör köpa beror mycket på dina behov. Kontrollera dagspris och lagerstatus för själva modellen innan du beställer, eftersom nya OLED- och 4K-skärmar snabbt kan ändras i både pris och tillgänglighet. Enligt Konsumentverket är garanti frivillig, medan reklamationsrätten gäller i tre år vid ursprungliga fel.

4K vs 1440p vs 1080p: Vilket bör du välja?

Exakt vilken upplösning som passar just dig beror lite på dina behov och din budget. 1080p är exempelvis det mest överkomliga alternativet och har funnits längst, medan 4K ställer högre krav på ditt grafikkort. Man kan sammanfatta alternativen enligt följande:

1080p: Billigt och erbjuder bäst prestanda även för svagare datorer men med sämre bild.

1440p: Erbjuder en bra balans mellan prestanda och bild.

4K: Skarpare bild och mer detaljer, men kräver starkare grafikkort.

OLED vs IPS vs VA: Vilken panel är bäst för gaming?

Paneltypen är också viktig för din spelupplevelse och kan vara avgörande beroende på vad det är för spel du kör. För att sammanfatta olika paneltyper:

OLED: Ger bäst bild med perfekta svarta toner. Kostar mer och är främst för 1440p och uppåt, så nyare grafikkort krävs ofta.

IPS: Bra responstider och färger, utmärkt för gamers som spelar blandade genrer.

VA: Känd för sin kontrast och “kraftfulla” toner, vilket kan vara bra för inlevelseförmågan och kallas av vissa för “Budget OLED”.

Vanliga frågor

Vad är den bästa uppdateringsfrekvensen för gaming?

Den bästa som går att hitta är 500 Hz, men det vanligaste i toppnivåer är 240 till 360 Hz.

Är 4K värt pengarna för gaming i 2026?

Ja, allt fler spel har stöd för det och har du ett modernare grafikkort så är 4K absolut värt det jämfört med för ett par år sedan.

Är OLED-skärmar bra för gaming?

Absolut, OLED är populärt för sina kraftfulla färger och responstider, men det beror också på vad du har för dator och krav. För modernare datorer och grafikkort är OLED ett bra alternativ.

Vilken storlek är bäst för gaming?

Den storlek som du borde välja är helt upp till dig. Minst 25 tum är en bra start, men hur stor eller liten som krävs beror på vad du spelar och hur du har det hela uppsatt där hemma.