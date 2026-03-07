Test: Beyerdynamic headset

Beyerdynamic 5 / 6 Betyg 1 080 - 2 390 kr Pris För Beyerdynamic tillverkat headset med hög konstruktionskvalité och bra, omslutande ljudbild. Över lag så erbjuder de en hög komfort och luraran är lättdrivna vilket gör att vi även kan använda dem från mobila enheter. Till detta så håller de även en för klassen överkomlig prisnivå. Emot Inget direkt mer än att tillhörande bärfodral är lite tunt/klent samt att de kan ha lite tight passform baserat på huvudstorlek. Rekommenderas till Beyerdynamic erbjuder headset med långsiktig hållbarhet och professionell ljudprecision till ett attraktivt pris för olika ändamål

Tre Beyerdynamic headset för helt olika ändamål

Beyerdynamic grundades 1924 av Eugen Beyer i Berlin och blev snabbt en banbrytare inom ljudteknik, bland annat genom att utveckla de första dynamiska hörlurarna DT 48 år 1937. Under årtiondena har företaget fortsatt att forma branschen med innovationer som DT 770/880/990‑serien, kända för sin gedigna konstruktion och exakta ljudåtergivning. Deras hörlurar kännetecknas av handgjord tillverkning i Tyskland, högkvalitativa material som stål och anodiserad aluminium samt en tekniskt avancerad design med exempelvis sofistikerade basreflexsystem. Jämfört med många andra tillverkare fokuserar Beyerdynamic mer på långsiktig hållbarhet och professionell ljudprecision än på trendiga konsumentprodukter och designer. Företaget har också haft stort inflytande inom både studio-, live‑ och sändningssammanhang, där deras produkter använts av allt från ljudtekniker till världskända artister. Denna kombination av historisk innovation, teknisk noggrannhet och konsekvent kvalitetsfokus gör att Beyerdynamic fortsatt står ut som en av de mest respekterade hörlurstillverkarna i världen. Vi har denna gång fått möjlighet att testa tre olika modeller från tre olika serier med både olika fokus och prisnivåer i form av DT 270 PRO, MMX 150 Wireless och DJ 300 Pro X.

DT 270 PRO

Vi börjar med Beyerdynamic DT 270 PRO som är en hörlur vilken kombinerar portabilitet, professionell konstruktion och en ljudkaraktär som tydligt speglar företagets studioarv. Den är utvecklad för användare som arbetar i mobila miljöer vilket inkluderar allt från broadcast och fältinspelning till musiker och producenter som behöver ett lätt men pålitligt verktyg. Konstruktionen bygger på en sluten över örat design där kåporna är mindre än på klassiska studiomodeller, men ändå omsluter öronen helt för att skapa en kontrollerad akustisk miljö. Materialvalen är typiska för Beyerdynamic då vi får en mix av slitstark plast, metallförstärkningar där det behövs och utbytbara velourkuddar som ger både lång livslängd och hög komfort. Trots sin robusta känsla väger hörlurarna endast omkring 194 gram, vilket gör dem betydligt lättare än många andra professionella modeller och därmed idealiska för långa arbetspass och den mer mobila användaren.

Drivsystemet består av 42 millimeters dynamiska element med en impedans på bara 45 ohm, vilket gör DT 270 PRO lättdrivna även från bärbara enheter som laptops, mobiler, mini-DACar och mobila inspelningsriggar. Den tekniska konstruktionen är optimerad för att ge en neutral och analytisk återgivning, något som uppskattas av användare som behöver höra detaljer i röster, instrument och mixar. Ljudbilden är balanserad och kontrollerad, med en bas som fungerar som ett stabilt fundament utan att dominera eller slå igenom. Mellanregistret är tydligt och neutralt, vilket gör röster och akustiska instrument lätta att placera i mixen, medan diskanten är detaljerad utan att bli vass eller ”jobbig”. För att vara en sluten och relativt kompakt modell erbjuder de dessutom en förvånansvärt bred och strukturerad ljudscen med ett frekvensomfång på mellan 5 hertz och 24 kilohertz, vilket gör dem användbara även för lite mer kritisk lyssning även om ljudbilden inte är lika expansiv som hos större (och dyrare) över örat modeller.

Ser vi till de optimala användningsområdena så skulle vi säga att hörlurarna främst riktar sig till är musiker, producenter och tekniker som behöver ett portabelt men professionellt verktyg. De lämpar sig också väl för fältinspelning och broadcast tack vare sin goda isolering och låga vikt. Hemmastudior och kreatörer som vill ha studiokvalitet utan att investera i större och tyngre modeller har också mycket att vinna på DT 270 PRO, liksom lyssnare som föredrar en neutral och ofärgad ljudkaraktär. Däremot måste vi tillägga att lurarna har lite svårt att hantera en mer uppskruvad volym då ljudet tappar i spänst och blir lite grynigt.

När vi kommer till anslutningen så är denna helt trådbunden och modellen levereras med en avtagbar spiralkabel med 3,5 millimeterskontakt samt en 6,35 millimeters adapter för studioutrustning. Vi får faktiskt även med en USB‑C till 3,5 millimeters adapter för moderna enheter utan hörlursuttag, samt en lite enklare form av förvaringspåse för transport och denna hade gärna fått vara lite mer rejäl. Komforten är en av lurarnas starkaste sidor. Detta då velourkuddarna erbjuder en god ventilation samtidigt som den låga vikten minskar trötthet och den slutna konstruktionen effektivt isolerar utan att skapa överdrivet tryck över öronen, även för en som har ett lite större huvud.

Trots vissa mindre positiva detaljer så skulle vi säga att DT 270 PRO är en ovanligt välbalanserad modell för kreatörer som vill kombinera portabilitet med professionell ljudkvalitet utan att betala onödiga pengar en lite av en optimal ingångsmodell för den semiprofessionella användaren.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Beyerdynamic, global.beyerdynamic.com

: Beyerdynamic, global.beyerdynamic.com Cirkapris : 1 080 kr inkl. moms, 864 kr exkl. moms

: 1 080 kr inkl. moms, 864 kr exkl. moms Element : Dynamisk 42 mm

: Dynamisk 42 mm Design : Closed-Back

: Closed-Back Typ av lur : Över- örat

: Över- örat Frekvensomfång : 5-24 000Hz

: 5-24 000Hz Impedans : 45 Ohm

: 45 Ohm Vikt : 194 gram

: 194 gram Kabellängd : 1,3 meter

: 1,3 meter Anslutning: 3,5mm guldpläterad +6,35 mm adapter + USB-C

DT 270 PRO 5 / 6 Betyg 1 080 kr Pris För älbalanserad ljudbild, smidig kabellösning, hög komfort, bra prisnivå, lättdrivna, låg vikt, stabil konstruktion, bra pris, multipla anslutningar. Emot Vi hade gärna sett en lite mer rejäl transportväska, svårt med höga volymer. Rekommenderas till DT 270 pro passar bäst till kreatörer som poddare, streamers och andra som behöver slutna hörlurar med stark isolering och tydlig röståtergivning

MMX 150 Wireless

Vi fortsätter med, vad som skulle kunna ses som lite av en motpol till föregående modell, Beyerdynamic MMX 150 Wireless som är ett trådlöst över öronen headset som kombinerar ett klassiskt HiFi arv med modern gamingfunktionalitet. Konstruktionen bygger på en sluten, så kallad circumaural design där öronkåporna omsluter öronen helt för att skapa en kontrollerad och isolerad lyssningsmiljö med en passivt hög brusreduktion. Även dessa kåpor är tillverkade av kraftig plast med metallförstärkningar i fästena, vilket ger en stabil känsla utan att bli onödigt tungt. Öronkuddarna består av tjock memory foam klädd i velour, vilket ger både god ventilation och långvarig komfort som är i det närmaste lika hög även om vi använder glasögon av någon sort. Vikten ligger på 336 gram, vilket placerar dem i något av ett mellanskikt för gamingheadset sett till bärbarhet. Designen är funktionell snarare än diskret eller utstickande, med neonorange detaljer som kontrasterar mot den svarta konstruktionen och ger headsetet en tydlig visuell identitet som håller sig inom det mer diskreta området.

Headsetet har en stomme i dubbla 40 millimeters dynamiska element med ett frekvensomfång på 20–20 000 hertz, vilket kan ses som en form av standard för gaming- och multimedialyssning. Impedansen ligger på 32 ohm, vilket gör headsetet lättdrivet från både PC, konsoler och mobila enheter. Ser vi till ljudbilden så skulle vi säga att den är ren, klar och välbalanserad, med en bas som har extra tyngd för att framhäva spelens atmosfär och effekter men som även ger lite extra tryck i mer actionfyllda filmer. Man skulle även kunna säga att vi får en neutral grundkaraktär som påminner om Beyerdynamics traditionella hifi‑modeller, men med en något mer spelanpassad basprofil. Vid mycket intensiva ljudscener där effekter spänner över hela frekvensspannen simultant kan ljudet dock upplevas aningen ansträngt och nästan konstlat men detta är bara i mer extrema fall.

Ljudbilden är annars tydlig och detaljerad, med god separation mellan registren och en kontrollerad stereobredd som även gynnar musiklyssnade. Den slutna konstruktionen ger som nämnts en effektiv passiv brusdämpning, vilket gör det enklare att fokusera på spelet eller musiken utan störande omgivningsljud vilket så klart gynnar såväl gamers som söker maximal omslutande upplevelse som användare som uppskattar ett rent och ofärgat ljud vid musiklyssning.

Modellen har även avtagbar, böjbar, mikrofon som har en klar och tydlig röstupptagning vilket passar perfekt både när vi lirar eller behöver hålla digitala möten av olika slag och här kan vi även se nyttan av att lurar inte ser ut som klassiska, lite mer effektbaserade, gaminglurar utan lika gärna kan ses som just kontorsalternativ.

När vi kommer till anslutningen så omfattas dessa av både Blåtand 5.3, trådlös 2,4 gigahertz överföring via dongle samt kabelanslutning via USB‑C till 3,5 mm. Batteritiden är upp till 50 timmar vilket är riktigt bra även om det inte är en toppnotering, och snabbladdning ger cirka sex timmars användning på endast 15 minuters laddning. Headsetet levereras med en låglatens USB‑C dongle, en USB‑C till 3,5 millimeterskabel, en USB‑C till USB‑C‑laddkabel samt en USB‑A till USB‑C adapter, vilket gör paketet komplett för både stationär och mobil användning vilket är ett stort plus.

Ser vi till optimala användningsområden så riktar MMX 150 Wireless sig till är framför allt PC och konsolspelare som vill ha en kombination av HiFi kvalitet och gamingfunktioner. Headsetet fungerar fullt ut med såväl PC och PS4/PS5 som Nintendo Switch via den medföljande donglen medan Xbox kräver en separat analog kabel.

En del som vi dock gärna sett hade varit en separat dator app för att vidare optimera ljudbilden för olika spel eller ändamål där vi snabbt kunna ladda och även utbyta ljudprofiler men över lag så är detta ändå ett par allsidiga gaminglurar för dig som vill kliva upp ett steg från det normala mellanklass segmentet.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Beyerdynamic, global.beyerdynamic.com

: Beyerdynamic, global.beyerdynamic.com Cirkapris : 2 199 kr inkl. moms, 1 759 kr exkl. moms

: 2 199 kr inkl. moms, 1 759 kr exkl. moms Element : Dynamisk 40 mm

: Dynamisk 40 mm Design : Closed-Back

: Closed-Back Typ av lur : Över örat

: Över örat Frekvensomfång : 20–20 000Hz

: 20–20 000Hz Vikt : 336 gram

: 336 gram Anslutning : USB, BT, 2,4 GHz

: USB, BT, 2,4 GHz Batteritid : 50 timmar

: 50 timmar Mikrofon : Löstagbar 10mm

: Löstagbar 10mm Blåtandsprofiler : A2DP, HFP, SBC, LC3

: A2DP, HFP, SBC, LC3 Kabellängd: 1,8 m

MMX 150 Wireless 5 / 6 Betyg 2 190 kr Pris För Bra ljudbild med extra bastryck, multipla anslutningar, bra komfort, löstagbar mikrofon, gedigen konstruktion, bra passiv brusreduktion. Emot Vi hade gärna sett en mer komplett tillhörande PC app för att justera ljudprofiler baserat på olika spel med mera för snabbare laddning av inställningar, i vissa lägen hade även en diskret RGB integration känns rätt ok. Rekommenderas till MMX 150 Wireless passar bäst för användare som vill ha ett trådlöst gamingheadset med hög ljudkvalitet, bra komfort och tydlig röstupptagning – utan fokus på RGB eller avancerad PC‑mjukvara.

DJ 300 Pro X

Vi avrundar med Beyerdynamic DJ 300 Pro X är ett trådbundet headset utvecklad som ett professionellt arbetsverktyg för DJs som behöver robust konstruktion, flexibel användning och en ljudbild som klarar höga volymer utan att tappa precision. Vad som är lite extra intressant med denna modell är att den kombinerar en delvis modulära design, kraftfulla 45 millimeters drivare och ett 2‑i‑1 system för öronkuddar vilket gör modellen ovanligt anpassningsbar för olika miljöer och arbetsflöden.

Beyerdynamic DJ 300 Pro X är som sagt primärt utvecklad för semiprofessionellt till professionellt bruk där hållbarhet, flexibilitet och akustisk kontroll är absoluta måsten. Konstruktionen är tydligt framtagen för att tåla intensiv användning i exempelvis klubbmiljöer eller på turné, samtidigt som den erbjuder en ovanligt modulär design. Huvudbandet, öronkuddarna, kabeln och till och med kåpornas yttre lock kan bytas ut separat, vilket gör modellen både service- /miljövänlig och långlivad. Materialvalen kombinerar slitstark plast och metall i ramen med mjuka Softskin‑kuddar som ger en tät och stabil passform. Hörlurarna kan dessutom fällas ihop för transport, vilket de flesta mer mobila användare uppskattar. Tyvärr så är den medföljande bärväskan eller snarare påsen lite klen och är mer skydd mot repor och spill än mot eventuella stötar.

Hörlurarnas vikt varierar beroende på vilka kuddar som används vilket även inverkar på lurarnas placering. Vikten är: 288 gram i on‑ear läge med de lite mindre kuddarna / kåporna och 315 gram i over‑ear läge med de lite större kuddarna / kåporna. Det placerar dem i mellanskiktet för professionella DJ‑hörlurar, där extra stabilitet ofta prioriteras över låg vikt. Måtten är anpassade för att ge en kompakt men ändå omslutande konstruktion, särskilt i over‑ear konfigurationen där isoleringen blir betydligt bättre och skapar en riktigt bra passiv brusreduktion vilket gör dem extra användbara även i mycket bullriga miljöer.

Ljudmässigt bygger alltså DJ 300 Pro X på 45 millimeters dynamiska drivare, vilket är aningen större än vad vi hittar i många alternativa DJ‑modeller. De arbetar över ett frekvensomfång på 5–35 000 hertz och har en impedans på 48 ohm, vilket gör dem lättdrivna även av bärbara enheter. Ljudbilden är tydligt områdesorienterad där vi får en bas som är kraftfull och kontrollerad för att ge tydlig återgivning av kickar och rytmiska element, mellanregistret är klart nog för att underlätta cueing och diskanten är distinkt utan att bli vass och framför allt så känner vi en för klassen mycket bra harmonisering mellan registren.

När vi kommer till målgruppen så är den så klart i första hand mer professionella DJs och live‑tekniker som behöver ha möjlighet till högre volymkapacitet, bra isolering och en konstruktion som tål hård behandling. De fungerar även perfekt för producenter eller likande som arbetar på resande fot och vill ha ett tåligt par hörlurar med flexibel användning. För mer renodlad avslappnad musiklyssning är de däremot mindre optimala, eftersom ljudsignaturen är mer analytisk och funktionell än musikalisk.

Ser vi så till anslutningar så använder hörlurarna en specialkabel på 1,5 meter som är både rak och spiralformad. Kabeln ansluts via en låsbar bajonettkontakt som kan monteras på valfri sida av hörlurarna, vilket är praktiskt i trånga DJ‑bås eller när vi helt enkelt bara vill slippa dra kabeln framför eller över oss. I andra änden sitter en 3,5 millimeterskontakt med en medföljande 6,35‑millimetersadapter för mer flexibel anslutning. Tack vara spiralpartiet kan kabeln sträckas till cirka 2,5 meter utan att bli otymplig eller spänd.

När det kommer till komforten är den över lag god men varierar en hel del beroende på användningsläge och huvudform. On‑ear kuddarna ger maximal rörelsefrihet med ett mer kompakt format, men upplevs som aningen tryckande vid längre sessioner, framför allt med ett lite större huvud. Over‑ear kuddarna erbjuder å andra sidan en bättre isolering och mindre punkttryck, men ökar vikten något och ger en mer omslutande känsla som vilket inte ger samma ”känsla av närvaro” vilket kan upplevas som en form av begräsning.

Sammantaget så är Beyerdynamic DJ 300 Pro X ett lättdrivet DJ headset som kombinerar slitstark konstruktion med klar, kraftfull och detaljrik ljudåtergivning som känns helt rätt prissatt och har en tydlig målgrupp.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Beyerdynamic, global.beyerdynamic.com

: Beyerdynamic, global.beyerdynamic.com Cirkapris : 2 390 kr inkl. moms, 1 912 kr exkl. moms

: 2 390 kr inkl. moms, 1 912 kr exkl. moms Element : Dynamisk 45 mm

: Dynamisk 45 mm Design : Closed-Back

: Closed-Back Typ av lur : Över- och på örat

: Över- och på örat Frekvensomfång : 5-35 000Hz

: 5-35 000Hz Impedans : 48 Ohm

: 48 Ohm Vikt : 288/315 gram

: 288/315 gram Kabellängd : 1,5 meter

: 1,5 meter Anslutning: 3,5mm guldpläterad +6,35 mm adapter

DJ 300 PRO X 5 / 6 Betyg 2 390 kr Pris För Stabil konstruktion, vikbara, mycket bra passiv brusreduktion med omslutade kuddar, bra samspel mellan registren, tål hög ljudnivå, roterande kåpor. Emot Lite väl tighta, väskan kunde varit av stabilare modell. Rekommenderas till DJ 300 PRO X är ett perfekt alternativ för DJ:s och live‑tekniker som behöver ett headset som både tål hård hantering och ger tydlig timing i bullriga miljöer

Summerande tankar

För att kort sammanfatta våra intryck så representerar Beyerdynamic DT 270 PRO, MMX 150 Wireless och DJ 300 Pro X tre tydligt olika filosofier inom hörlursdesign, och skillnaderna mellan dem handlar framför allt om användningsområde, konstruktion och ljudkaraktär. DT 270 PRO är utvecklad som ett portabelt studioredskap och bygger på en lätt, sluten över örat design med velourkuddar och utbytbara delar, vilket gör dem idealiska för broadcast, fältinspelning och kritisk lyssning. Ljudbilden är neutral och analytisk, med fokus på detaljseparation och korrekt återgivning, vilket gör dem särskilt lämpade för producenter, tekniker och kreatörer som behöver ett pålitligt verktyg snarare än ett underhållande lyssningsalternativ.

MMX 150 Wireless är i grunden ett gaming- och multimedialt headset där trådlös flexibilitet, funktioner (även om vi här önskat något fler) och komfort står i centrum. Konstruktionen är tyngre och mer omslutande, med memory‑foam kuddar och integrerad elektronik för Blåtand och 2,4 gigahertzanslutning. Ljudprofilen är mer spelanpassad med en fylligare bas och en bredare, mer immersiv ljudbild, vilket gör dem bäst lämpade för PC‑ och konsolspelare som vill kombinera hifi‑inspirerat ljud med låg latens och lång batteritid. De fungerar även bra för vardagslyssning, men är inte konstruerade för professionellt studiobruk.

DJ 300 Pro X är däremot byggda för helt andra krav: slitstyrka och stabilitet, hög ljudtryckstålighet och tydlig beat fokuserad återgivning. Konstruktionen är kraftig, vikbar och utrustad med roterande kåpor för snabb cueing i klubbmiljöer. Ljudet är mer kraftfullt och direkt, med betoning på bas och mellanregister för att kunna tränga igenom höga ljudnivåer. Det gör dem särskilt lämpade för DJ:s och live‑tekniker som behöver ett headset som både tål hård hantering och ger tydlig timing i bullriga miljöer.

Men oavsett valet så får du ett gediget hantverk som har få brister och som levererar en för prisklassen mycket bra ljudupplevelse.