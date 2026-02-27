Test: Kioxia Exceria G3 mSD

Kioxia Exceria G3 mSD 5 / 6 Betyg 1 060 kr Pris För Bra prisnivå, medföljande SD adapter, jämn prestanda, gott om skydd, allsidig användning. Emot Vi hade gärna sett att det hanterade UHS-II klassning, inte den snabbaste skrivprestandan. Rekommenderas till Kioxia Exceria G3 mSD är ett allsidigt, högpresterande, mSD kort som passar lika bra som extra utrymme för apper på en mobil eller platta som för lagring av större filmmängder från drönare eller actionkameror.

Kioxia Exceria G3 mSD erbjuder hög läsprestanda, lång garanti och A2 klassad IOPS hantering.

Kioxia är en av världens ledande tillverkare av flashminnen och härstammar från Toshibas minnesdivision, vilket ger företaget en lång teknisk tradition inom NAND‑utveckling. De erbjuder ett brett sortiment av lagringsprodukter, inklusive NVMe baserade SSD:er, SATA SSD:er, USB‑minnen samt SD och microSD kort för både konsumenter och industriella tillämpningar. Inom microSD marknaden täcker Kioxia allt från instegsmodeller för mobiltelefoner till högpresterande kort för 4K‑video, drönare och IoT‑enheter. Deras Exceria serie är särskilt inriktad på hög prestanda och tillförlitlighet, ofta baserad på BiCS Flash 3D‑teknik. Vi har denna gång testat det senaste tillskottet i form av en terabytes modellen av Kioxia Exceria G3 mSD.

UHS-I gränssnitt

Kioxia Exceria G3 är ett klassiskt microSD kort som finns i kapaciteter från 64 gigabyte till en terabyte och använder det standardiserade UHS‑I gränssnittet, vilket ger en teoretisk maxhastighet på upp till 104 megabyte per sekund. Med tanke på att Exceria är en lite mer högpresterande serie så är vi lite fundersamma till att Kioxia inte valt att satsa på nyare UHS‑II gränssnittet som erbjuder upp till tre gånger högre teoretisk maximal hastighet. Men å andra sidan så är det så att även om UHS‑II finns på marknaden är UHS‑I fortfarande den mest utbredda lösningen för smartphones, actionkameror, handhållna spelkonsoler och drönare. Framför allt när det kommer till konsumentsidan.

Kioxia bygger sina moderna lagringsprodukter och så även G3 mSD på BiCS FLASH, en vertikalt staplad 3D‑NAND teknik som ger hög densitet, förbättrad uthållighet och lägre energiförbrukning jämfört med tidigare modeller. Men den stora styrkan med modellen är enligt undertecknad framför allt dess stabilitet där enheten, mer eller mindre oavsett omgivning, presterar en jämn och stabil lagring och läsning av data.

Detta för oss såklart in på just prestandan där kortet följer ett flertal branschstandarder utöver UHS‑I i form av:

Speed Class 10 som garanterar minst 10 megabyte per sekund sekventiell skrivhastighet vilket är tillräckligt för Full HD‑video.

som garanterar minst 10 megabyte per sekund sekventiell skrivhastighet vilket är tillräckligt för Full HD‑video. Video Speed Class (V30) som indikerar att modellen är optimerad för 4K‑inspelning.

som indikerar att modellen är optimerad för 4K‑inspelning. Application Performance Class A2 som anger slumpmässig I/O‑prestanda för appar på Android‑enheter där A2‑klassade kort erbjuder högre IOPS‑värden och bättre multitasking.

Den verkliga prestandan som kortet erbjuder baseras sedan så klart på var och hur den används men vi våra tester där vi mäter maximal rå prestanda vid dataöverföring av sekventiella filer till och från en höghastighets kortläsare når vi 160,8 megabyte per sekund i läsning och precis under 51 megabyte per sekund vid skrivning till minnet,Förutom sin jämna och för klassen höga prestanda så är Kioxia Exceria G3 utrustad med flera skyddsfunktioner i form av:

Vattentålighet med IPX7‑nivå

med IPX7‑nivå Röntgenskydd för flygplatssäkerhet

för flygplatssäkerhet Stötskydd för att klara fall och vibrationer vilket framför allt är perfekt vid användning i olika former av actionkameror.

för att klara fall och vibrationer vilket framför allt är perfekt vid användning i olika former av actionkameror. Temperaturtålighet för drift i både kalla och varma miljöer där minnet har full funktionalitet i ett spann på mellan -25 och 85 grader.

för drift i både kalla och varma miljöer där minnet har full funktionalitet i ett spann på mellan -25 och 85 grader. ESD‑skydd mot statisk elektricitet

Sammantaget ger detta oss ett stabilt och tillförlitligt minneskort som är perfekt för användning i allt från drönare, actionkameror, övervakningssystem till mobiler, surfplattor och olika typer av IoT- eller edge enheter i olika typer av miljöer där vibrationer, temperaturvariationer och fukt kan vara vanliga.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Kioxia, europe.kioxia.com

: Kioxia, europe.kioxia.com Cirkapris : 1 060 kr inkl. moms, 848 kr exkl. moms

: 1 060 kr inkl. moms, 848 kr exkl. moms Kapacitet : 1 TB

: 1 TB Video klass: V30

V30 SD klass : C10

: C10 Applikations klass : A2

: A2 Operativt temperaturspann : -25 ℃ to 85 ℃

: -25 ℃ to 85 ℃ Vattenskydd : IPx7

: IPx7 X-Ray skydd : ISO7816-1

: ISO7816-1 Stötskydd: 5 meter