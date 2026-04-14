Test: Samsung Galaxy buds 4 och buds 4 Pro

Buds 5 / 6 Betyg 1 990 / 2 990 kr Pris För Bra passform, snyggt och smidigt laddfodral, optimerat för Galaxy mobiler, totalt sex mikrofoner, Blåtand 6.1, snabb och smidig laddning, bra app, adaptiv EQ och ANC, 360 graders audio. Emot Fodralet är lite plastigt, inte samma funktioner mot andra mobilsystem, Buds 4 har sämre samtalskvalité. Rekommenderas till Använder du andra enheter i Samsung Galaxy ekosystem och vill ha full funktion från dina lurar är nya Buds serien något att titta närmare på.

Samsung Galaxy buds 4 och buds 4 Pro erbjuder en ny design både sett till lurar och laddfodral

Samsung har under det senaste dryga decenniet utvecklat sina mobila i-örat hörlurar från förhållandevis enkla, funktionsfokuserade modeller till alltmer avancerade high fidelity produkter med tydlig designidentitet. Resan började med grundläggande trådlösa buds som prioriterade stabil anslutning och för den tiden lång batteritid, men snabbt växte ambitionerna mot bättre ljud, fler och smartare funktioner och djupare integration med Galaxy ekosystemet. Med varje generation har Samsung experimenterat med formfaktor, från kompakta i-örat pluggar till mer ergonomiska och luftiga konstruktioner. Samtidigt har tekniken för aktiv brusreducering, mikrofoner och ljudelement utvecklats i snabb takt. Funktioner som 360 Audio, adaptiv ANC och förbättrade samtalsmikrofoner har gradvis flyttat Buds serien uppåt i premiumsegmentet.

På samma sätt har designen även blivit mer distinkt, där Samsung växlat mellan tät passform för maximal isolering och öppnare modeller för komfort och naturligt ljud. Den senaste generationen markerar kulmen på denna utveckling till dags datum och där de synpunkter vi hade på föregående modell nu är helt bortblåsta. Galaxy Buds 4 och Buds 4 Pro representerar två olika filosofier – en öppen, lätt och vardagsvänlig modell och en mer avancerad Pro variant med fokus på ljudkvalitet och brusreducering. Så även om vi får en ny serie så får vi även två helt olika modeller.

Samsung Galaxy buds 4

Galaxy Buds 4 är designade som öppna, bladformade true wireless hörlurar där fokus ligger på komfort för hela dagen användning, enkel hantering och ett tydligt ljud både vid musiklyssnade och samtal. Modellen lanseras i de tidlösa färgerna White och Black och kommer med ett kompakt laddningsetui som har ett genomskinligt lock så att vi ser lurarna genom fodralet. Etuiet är lätt, 45,1 gram, och ”fickvänligt” med sina mjuka forerm och hörlurarna ligger i den lägre delen av viktklassen för TWS, med en vikt per lur på 4,6 gram, vilket gör att de knappt känns vare sig i örat eller i fickan. Konstruktionen är IP54 klassad, så de tål damm och stänk och fungerar bra för såväl pendling och kontor som lättare träning.

På insidan använder Galaxy Buds4 ett envägs dynamiskt element som ska täcka hela frekvensområdet. Samsung lyfter fram att den är optimerad för ett “fylligt och rikt ljud”, med kontrollerad bas och klara, detaljrika höga toner. I stället för att gå på en tvåvägslösning som i Pro modellen, mer om denna nedan, satsar Buds 4 alltså på en vältrimmad enkel driver kombinerad med digital signalbehandling och en 9 bands EQ i appen, där vi kan justera bas, diskant och tonkurva efter smak. Dessutom ska ljudet anpassas adaptivt efter vår öronform och hur lurarna sitter vilket ska göra att vi får en så konsekvent upplevelse som möjligt även när vi rör på oss eller ändrar volym.

Ljudkvalitén kompletteras av Samsung Seamless Codec (SSC) som, ihop med en kompatibel Galaxy mobil, kan leverera 24‑bit / 96 kHz‑ljud i Ultra High Quality läge (vilket dock har en direkt inverkan på batteritiden). Det innebär högre bitdjup och samplingsfrekvens än standardcodecs och syftar till att bevara fler nyanser i musiken och lösningen fungerar mycket bra så länge som vi strömmar material av tillräckligt hög kvalité. Använder vi lurarna med andra Android‑ eller iOS enheter faller Buds4 tillbaka på codecs som AAC och SBC, vilket fortfarande ger bra ljud men utan samma tekniska toppnivå som i ett renodlat Galaxy ekosystem. Oavsett vilket så erbjuder lurarna en fullt godkänd ljudbild som hanterar hels spektret även om vi kan känna att mellanregistret inte alltid kommer till sin rätta.

När det gäller samtal är Galaxy Buds 4, enligt Samsung, positionerade som ett headset för röst och möten. Modellen använder sex mikrofoner i kombination med en Deep Neural Network baserad algoritm (DNN) för att isolera vår röst från bakgrundsljud. Dessutom stöds Super Wideband ljud (SWB) på upp till 16 kHz mellan Buds 4 och en kompatibel Galaxy mobil, vilket ska ge en betydligt bredare frekvensåtergivning av rösten än traditionella smalbandssamtal vilket ska resultera i ett bättre och klarare samtalsljud. Men av någon anledning så blir inte samtalsljudet vad vi hoppats och rösten känns aningen krystad och bitvis låter det som om vi har dålig mottagning då ljudet kapas eller förvrängs. Fenomenet är rent generellt samma på olika mobiler även om vi av någon anledning får färre problem när vi anslöt lurarna till en Iphone av nyare modell. Om detta är ett problem som kommande firmware kan komma att rätta till låter vi vara osagt men som det är nu är det inte helt lyckat.

Smidig styrning

Trots att Buds 4 är öppna har de aktiv brusreducering (ANC), vilket inte är helt vanligt i den här typen av konstruktion. Däremot är brusreduktionen inte på samma nivå som i Buds4 Pro med sina tätande silikonproppar, men den dämpar ändå en del monotont buller och gör lyssningen mindre tröttande då kan sänka volymen någon med ANC aktiverad. Det finns också ett omgivningsläge (Ambient) som släpper in ljud utifrån när du vill höra omgivande trafik, kassapersonal eller kollegor. I praktiken blir upplevelsen lite av en kompromiss där vi får komforten och den luftiga känslan hos öppna lurar, men med ett visst mått av aktiv dämpning som tar udden av omgivningen utan att stänga in oss som slutna alternativ gör. Om det ena eller det andra är bättre lämnar vi till en subjektiv bedömning.

Styrningen av musik och samtal sker via de metalliska “bladet” på varje lur. Med Pinch Control kan vi nypa för att spela/pausa, hoppa mellan låtar eller svara på samtal, och vi kan även styra volymen utan att ta upp mobilen. Det här är en tydlig förbättring jämfört med äldre touchpaneler som ofta triggas av misstag när vi bara vill justera passformen. Fodralet stödjer trådlös laddning och USB‑C, och hela paketet är som nämnts tänkt att fungera sömlöst med Galaxy mobiler där inställningar och EQ dyker upp direkt i systemets menyer, medan andra Android mobiler använder Galaxy Wearable appen.

Batteritiden ligger på en nivå som matchar “en dag i farten”. Med ANC aktiverat anger Samsung upp till runt 24 timmars total lyssning med fodralet, och upp till omkring 30 timmar med ANC av, beroende på volym och användning och detta stämmer bra med våra mätningar där vi snittade dryga 24 timmar med ANC på och en blandning av samtal och musiklyssnande. Själva lurarna klarar cirka fem timmars kontinuerlig lyssning per laddning, och snabbladdning gör att några minuters laddning kan ge ytterligare timmars lyssningstid när vi är på språng eller om vi tar en snabbladdning under en fika.

Sammantaget är Samsung Galaxy buds 4 en godkänd lösning för dig som specifikt vill ha öppna buds med ANC och framför allt om du använder en mobil eller andra enheter från Samsungs ekosystem men vi framför allt sett en bättre hantering av samtal.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Samsung, www.samsung.se

: Samsung, www.samsung.se Cirkapris : 1 990 inkl. moms, 1 592 exkl. moms

: 1 990 inkl. moms, 1 592 exkl. moms Mått Buds : 18,3 x 19,3 x 30,5 mm

: 18,3 x 19,3 x 30,5 mm Vikt Buds : 4,6 gram

: 4,6 gram Mått fodral: 51 x 51 x 28,3 mm

51 x 51 x 28,3 mm Vikt fodral : 45,1 gram

: 45,1 gram Färger : Vit & svart

: Vit & svart Element : 1st Dynamisk

: 1st Dynamisk Förstärkare : singel

: singel Blåtands codec : SSC-UHQ (24-bit / 96 kHz) SSC, AAC, SBC, LC3

: SSC-UHQ (24-bit / 96 kHz) SSC, AAC, SBC, LC3 Blåtand : V6.1

: V6.1 Mikrofoner : 6st

: 6st 360-ljud : 360 Audio med Head Tracking

: 360 Audio med Head Tracking ANC : Adaptiv

: Adaptiv Galaxy AI : Ja

: Ja Kontroll : på bladen

: på bladen Batteritid: upp till 6/30 timmar utan ANC

Buds4 4 / 6 Betyg 1 990 kr Pris För Bra passform, godkänd batteritid, bra ljud, smidig hantering via bladen, bra ANC för öppna lurar, behändigt fodral. Emot Ljudet vid samtal är långt ifrån lyckat, kräver en nya Galaxy mobil för att komma till full nytta, priset ligger lite väl högt. Rekommenderas till Söker du en mer öppen design för i första hand musiklyssnade kan Samsung Galaxy Buds 4 vara ett intressant alternativ.

Samsung Galaxy buds 4 Pro

Vi kommer så till Samsung Galaxy Buds 4 Pro som är Samsungs mest avancerade i örat hörlurar i skrivandes stund. Lurarna är byggda för att kombinera hög ljudkvalitet, kraftfull brusreducering och även här en tight integration med Galaxys ekosystemet. Designen följer samma bladformade lösning som de öppna Buds 4, men här får vi en tät i örat konstruktion med silikonproppar som sluter till i hörselgången för maximal passiv isolering och förbättrad passform under mer aktiv rörelse.

Modellen lanseras i färgerna svart och vitt samt Pink Gold som bara finns tillgänglig vid köp från Samsungs webb. Snäckorna mäter 181 x 19,6 x 30,9 millimeter och väger 5,1 gram och de kompletteras med ett matchade ladd fodral med genomskinligt, lätt rökfärgat, lock som mäter 51 x 51 x 28,3 millimeter vilket väger 44,3 gram. Precis som med Bud 4 så laddas fodralet med antingen USB-C eller trådlöst.

Även om Buds 4 Pro är en mer avancerad modell jämför med Buds 4 så har Samsung lyckats optimera och maximera batteritiden där vi får strax över sju timmars lyssnade utan ANC aktiverat och ganska exakt sex timmar med ANC aktiverat vilket sedan kompletteras med ytterligare 20–23 timmars användning tack vare fodralet. Exakta siffror varierar så klart med volym, codec och ANC läge med mera men oavsett vilket så får vi en lösning som utan problem tar oss genom flera dagars användning på en laddning och tack vare en mycket effektiv trådlös laddning kan vi med hjälp av flera, lite kraftfullare, mobiler använda deras omvända trådlösa laddning gör att snabbt få ytterligare någon timmes användning med bara minuter liggandes mot mobilen.

På insidan skiljer sig Buds 4 Pro tydligt från de öppna Buds 4. Här sitter en tvåvägs högtalarkonstruktion med en större dynamisk driver för bas och mellanregister och en mindre diskantdriver för de högre frekvenserna, kopplad till en dedikerad förstärkararkitektur av typen dual amp som ger bättre kontroll över hela frekvensområdet. Syftet är att leverera ett äkta Hi-Fi ljud med djupare, mer kontrollerad bas, fylligt mellanregister och en luftigare, mer detaljerad diskant än den enklare singeldriverslösningen i Buds 4 och här har Samsung verkligen lyckats. Vi får ett underbar detaljerat ljud med en perfekt harmoniserade bas som ger oss det lilla extra tryck som behövs under träning samtidigt som vi direkt kan växla över till klassisk musik eller lugnare jazz under lässtunder i solen där varje ton hörs med perfekt detaljerad tydlighet och nivåskillnader i stråkinstrument återspeglas nästan liga exakt som om vi satt på plats under konserten. Så rent musikaliskt är detta utan tvekan de bästa i örat lurar som Samsung lanserat. Värt att notera är att vi sedan även ytterligare kan finjustera ljudbilden via en förhållandevis avancerad EQ i Galaxy appen.

Tydliga samtal

För absolut bästa ljudkvalité så används helst Samsungs egen codec, där Buds 4 Pro tillsammans med kompatibla Galaxy mobiler kan ta emot 24 bitars / 96 kilohertz högupplöst ljud i ett UHQ läge. Det innebär att vi kan få högre upplösning och mer dynamik än med traditionella standardcodecs, så länge både telefon och hörlurar är från Samsungs ekosystem. Använder vi andra Android‑ eller iOS enheter faller Buds 4 Pro tillbaka på codecs som AAC och SBC, vilket fortfarande ger ett riktigt bra ljud, men utan samma tekniska toppnivå som i ett renodlat Galaxy ekosystem. För film och spel när vi avvänder just Galaxys ekosystem finns dessutom funktioner som 360 Audio, där huvudrörelser påverkar ljudbilden för en mer omslutande upplevelse.

Vi kommer så till samtalskvaliteten som var det område där Buds 4 gjorde oss mest besvikna så det var inte utan att vi var lite nervösa att även Pro modellen, som även den baseras på tre mikrofoner i varje lur och som tillsammans med en AI baserad brusreduceringsalgoritm (DNN) analyserar vår röst och skiljer den från omgivningsljud, skulle prestera under förväntan.

Men denna nervositet omvandlas snabbt till mer av ett utropstecken då Buds 4 Pro verkligen levererar och detta över förväntan där varje samtal, oavsett om det är vanliga telefonsamtal, olika former av digitala möten eller även konversationer med någon AI assistent sker med en perfekt tydlighet där rösten verkligen fångas upp och filtreras från omgivningen och detta även i annars mer störande omgivning.

I kombination med ett bredbandigt samtalsläge (super wideband) på kompatibla Galaxy enheter kan hörlurarna dessutom, precis som Buds 4, återge rösten med högre frekvensomfång än traditionella ”smalbandssamtal”, vilket gör att vi låter mer naturlig och mindre “telefonig” och även denna del fungerar här otroligt bra. Den enda del som fortfarande är en utmaning är samtal i mer varierande vind där ljudet ibland ”tappas” i samband med att AI motorn ska justera upptagningen.

Vi fortsätter med brusreduceringen som är en central del av Buds 4 Pro. Kombinationen av tät i örat passform och aktiv brusreducering gör att Buds 4 Pro kan dämpa både lågfrekvent buller (tåg, flyg, buss) och mer högfrekventa ljud avsevärt bättre än öppna modeller. Den adaptiva ANC:n analyserar omgivningen i realtid och justerar nivån, och vi kan växla mellan full ANC, omgivningsläge och mer intelligenta lägen där hörlurarna släpper igenom röster eller viktiga ljud. Vi ska inte säga att lurarna är de bästa vi testat sett till just ANC men de placerar sig helt klar i topp fem och vi får ett klart lyft sedan föregående modell.

Tillsammans med Samsungs Auto Switch kan hörlurarna sedan växla smidigt mellan Galaxy mobil, surfplatta och dator utan att vi behöver para om manuellt, och Galaxy specifika funktioner som tolkning och realtidsöversättning kan skicka översatt ljud direkt till lurarna för att på detta sätt underlätta vår vardag.

När det kommer till styrningen så sker den, precis som med Buds 4, via bladet på varje lur. Med nypgester (pinch) kan vi spela/pausa, hoppa mellan låtar, svara eller lägga på samtal, och med svepgester längs bladet kan vi justera volymen. Det här ger en mer exakt och mindre felbenägen kontroll än äldre touchpaneler som ofta triggas när man bara vill rätta till passformen.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Samsung, www.samsung.se

: Samsung, www.samsung.se Cirkapris : 2 990 inkl. moms, 2 392 exkl. moms

: 2 990 inkl. moms, 2 392 exkl. moms Mått Buds : 18,1 x 19,6 x 30,9 mm

: 18,1 x 19,6 x 30,9 mm Vikt Buds : 5,1 gram

: 5,1 gram Mått fodral : 51 x 51 x 28,3 mm

: 51 x 51 x 28,3 mm Vikt fodral: 44,3 gram

44,3 gram Färger : Vit, svart & Pink Gold

: Vit, svart & Pink Gold Element : 2st Utökande dynamiska

: 2st Utökande dynamiska Förstärkare : Dual

: Dual Blåtands codec : SSC-UHQ (24-bit / 96 kHz) SSC, AAC, SBC, LC3

: SSC-UHQ (24-bit / 96 kHz) SSC, AAC, SBC, LC3 Blåtand : V6.1

: V6.1 Mikrofoner : 6st

: 6st 360-ljud: 360 Audio med Head Tracking

360 Audio med Head Tracking ANC : Adaptiv

: Adaptiv Galaxy AI : Ja

: Ja Kontroll : på bladen

: på bladen Batteritid: upp till 7/30 timmar utan ANC