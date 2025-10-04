Test: Logitech MX Master 4

Logitech MX Master 4 6 / 6 Betyg 1 499 kr Pris För Underbar ergonomisk hållning av handen, precisionshöjande platta, Action ring, lång batteritid och snabb laddning, minimal USB-C dongle, tystgående, fungerar på alla ytor. Emot Bara för högerhänta, ingen plats för den lilla donglen. Rekommenderas till Logitech MX Master 4 är ur en produktiv vinkel den kanske bästa musen som vi kan hitta och återigen en fullträff från Logitech.

Logitech MX Master 4 är en mus som tillverkad med fokus på hållbarhet, ergonomi och produktivitet.

Logitech erbjuder det kanske bredaste utbudet av tangentbord och möss vilka sträcker sig över alla prisklasser, användningsområden och med olika fokus som ergonomi, låg vikt eller unika programfunktioner. När det kommer till möss så har MX serien, som presenterades redan 1998 varit en av de mest populära serierna och 2015 så tog företaget ytterligare ett steg och lanserade den fösta MX Master modellen som kombinerade allt tekniskt kunnande och avancerad, ergonomisk design som företaget kunde frambringa i en produktiv toppmodell som numera varit en favorit för undertecknad i ett decennium. Den 30e september 2025 var det så dags för den senaste reinkarnationen i serien, en mus som kort och gott heter Logitech MX Master 4 och som vid en första anblick följer föregående modells design men som trots detta har ett antal nyheter och förbättringar.

Samma med nytt

Logitech MX Master 4 är den senaste iterationen i företagets flaggskeppsserie för produktivitetsmöss, och den bygger vidare på det välkända ergonomiska formspråket samtidigt som den introducerar flera tekniska nyheter. Med en kombination av avancerad hårdvara, hållbara material och ny mjukvaruintegration är den utformad för att möta kraven hos professionella användare inom design, utveckling och kontorsarbete.

MX Master 4 är tillverkad med fokus på hållbarhet. Plastdelarna består till 48–54 procent av återvunnen plast beroende på färgvariant, och tumhjulet är fräst i lågkolsaluminium som tillverkats med förnybar energi. Batteriet använder 100 procents återvunnen kobolt, vilket minskar behovet av ny gruvdrift. Ytan har fått en mer fläckresistent hårdplast i stället för gummi, vilket både ökar livslängden och eliminerar problemet med tidigare modeller där gummiytor kunde börja flagna och bli fula vilket framför allt blev visuellt påtagligt på de ljusare modellerna.

Musen är något större än sin föregångare MX Master 3S, men skillnaden är marginell. Måtten för musen är 128,15 x 88,35 x 50,8 millimeter och dess vikt är 150 gram vilket även detta är något mer jämfört med föregående modell. Men då musen primärt inte är tänkt att lyftas utan glida på sina tre stora ”tassar” så är det inte något som märks. Den ergonomiska formen är optimerad för högerhänta användare och ger ett naturligt viloläge för hand och tumme som även får en naturlig åtkomst till knappar och hjul. Här hittar vi även en av musens nackdelar då det inte finns i modell för vänsterhänta.

På insidan så finner vi ett inbyggt 650 milliampertimmar litiumjonbatteri som driver musen i upp till 70 dagar på en full laddning. Snabbladdning via USB-C ger tre timmars användning på bara en minuts laddning vilket gör att musen i praktiken nästan aldrig behöver stå oanvänd. Och i värsta fall så kan vi så klart även använda musen under tiden som den laddas.

Haptisk panel

Vi fortsätter med musen knappar och integrationsmöjligheter där MX Master 4 har totalt åtta programmerbara knappar vilka består av klassiska vänster- och högerklick (vilka ska var upp till 90 procent tystade vid användning jämfört med redan tysta 3S), det numera lika klassiska klickbara MagSpeed-rullhjul med SmartShift (automatisk växling mellan steglös och hackad scrollning), ett horisontellt tumhjul, framåt- och bakåtknappar vid tummen, en gestknapp vid tummen vilken trycks in i kombination med rörelser av musen för olika systemkommandon samt den helt nya Haptic Sense Panel, som fungerar både som knapp och som haptisk återkopplingsyta vilket ger oss åtkomst till Actions Ring, mer om denna nedan.

Tittar vi lite närmare på dessa så kan vi med MagSpeed-hjulet scrolla upp till 1 000 rader per sekund och så det är tillverkat i aluminium får vi även en hög precision. Tumhjulet möjliggör horisontell navigering i exempelvis kalkylblad eller tidslinjer i videoredigering och är en enorm effektivisering när vi jobbar i exempelvis Adobes eller DaVincis program. En av de största nyheterna är ananrs just musens haptiska feedback. Den är integrerad i tumstödet och ger subtila vibrationer vid specifika åtgärder, exempelvis när vi byter skrivbord, använder Actions Ring eller utför gester i program som Photoshop och Lightroom. Intensiteten kan justeras i Logi Options+ eller även stängas av helt för den som önskar.

När vi kommer till Actions Ring så är detta en ny mjukvarufunktion som aktiveras via Haptic Sense Panelen. När den trycks in visas en cirkulär meny på skärmen med upp till åtta genvägar, anpassade efter det program som används. I Photoshop kan det handla om snabb åtkomst till penselstorlek eller ljusjusteringar, medan Excel kan ge makrokommandon eller navigeringsverktyg. Lösningen tar en stund att komma in i men när vi väl lärt oss aktivera handens ”muskelminne” för dessa rörelser och menyer så ökar vi produktiviteten ganska drastiskt och det är lite som att ha Logitechs Creative Consol integrerad i musen.

Slutligen så använder musen Logitechs Darkfield-sensor med en justerbar upplösning mellan 200–8 000 DPI i steg om 50. Den kan spåra på nästan alla ytor, inklusive glas och högblanka marmorskivor, vilket gör den flexibel i olika arbetsmiljöer. Sensorn är däremot inte optimerad för gaming (polling rate är 125 Hz), men för produktivitet är den en av de mest precisa på marknaden.

Musen ansluts antingen via den medföljande Bolt mottagaren som till denna mus har nytt skepnad och använder en USB-C port och är minimal till formatet vilket är ett klart plus, så länge du har en port tillgänglig. Tyvärr så finns däremot inte någon intern plats för att förvara denna dongel om vi skulle välja att ta med oss musen men å andra sidan så stödjer den även traditionell blåtand och vi kan som alltid med Logitechs möss växla mellan tre enheter genom ett klick på musens undersida.

Sammantaget är Logitech MX Master 4 en evolution snarare än en revolution, men de nya funktionerna, framför allt haptisk återkoppling och Actions Ring, gör den till en av de mest avancerade produktivitetsmössen på marknaden. För professionella användare som arbetar i kreativa eller komplexa miljöer kan den ge märkbara tidsvinster, medan mer traditionella användare kanske inte ser tillräckligt med skäl att uppgradera från MX Master 3S som fortfarande håller en absolut topposition bland dagens möss.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Logitech, www.logitech.com

: Logitech, www.logitech.com Cirkapris : 1 499 kr inkl. moms, 1 199 kr exkl. moms

: 1 499 kr inkl. moms, 1 199 kr exkl. moms Anslutning : Logi Bolt + Blåtand

: Logi Bolt + Blåtand Mått : 128,15 x 88,35 x 50,8 mm

: 128,15 x 88,35 x 50,8 mm Vikt : 150 gram

: 150 gram Sensor : Darkfield med hög precision

: Darkfield med hög precision DPI : 200–8 000

: 200–8 000 Antal knappar : 8st

: 8st Rullningshjul : MagSpeed-rullningshjul med smart växling + Sidled

: MagSpeed-rullningshjul med smart växling + Sidled Batteri: 650 mAh