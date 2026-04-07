Test: EufyCam S4 kit

EufyCam S4 5 / 6 Betyg För Smidig tvådelad installation, flexibel placering av paneler, bra integrerad smarthub, flexibel lagring, mycket bra bildkvalitet i dagsljus, smidig övergång mellan bullet och PTZ, riktigt bra zoom, utbytbart batteri, allt kan skötas lokalt, enkel utbyggnad med ytterligare kameror. Emot Mörkerprestandan inte lika imponerade, inte den kraftfullaste integrerade spotlighten, PTZ inte helt optimalt med sekretesszoner, appens live vy har ofta en fördröjning. Rekommenderas till EufyCam S4 kit är en riktigt bra stomme i ett smart hem- eller kontor som behöver kontinuerlig övervakning och kontroll.

EufyCam S4 kit är ett avancerat 4K-övervakningssystem med 360 graders täckning, smart rörelsedetektering och solcellsdriven drift för pålitlig, abonnemangsfri hemsäkerhet i ett komplett paket.

Eufy är ett varumärke under Anker Innovations som sedan starten har fokuserat på smarta hem-produkter med användarvänlighet och integritet i centrum. Företaget har byggt sitt varumärke på att erbjuda säkerhetslösningar utan abonnemang, där lokal lagring och hög bildkvalitet står i fokus. Genom åren har Eufy utvecklat flera produktserier, bland annat sina populära robotdammsugare, smarta dörrklockor, övervakningskameror och HomeBase-plattformen som knyter samman ekosystemet. Inom säkerhetskameror har EufyCam-serien blivit särskilt uppskattad för sin långa batteritid, enkla installation och avancerade AI-igenkänning.

Företaget fortsätter hela tiden att bredda sitt sortiment med nya NVR-lösningar och AI-drivna system som analyserar beteenden och förbättrar tryggheten i hemmet. Deras senaste tillskott, EufyCam S4, representerar nästa steg i utvecklingen med en kombinerad bullet- och pan/tilt-kamera som erbjuder 4K-upplösning, 360 graders täckning och solcellsdriven drift. Kameran använder både radar- och PIR-sensorer för exakt rörelsedetektering och kan automatiskt spåra personer på upp till 50 meters avstånd.

Enkel installation

EufyCam S4 är ett av de mest avancerade trådlösa övervakningssystemen i konsumentklassen, där Eufy kombinerar en fast 4K-vidvinkelkamera med en separat 2K-PTZ-modul i samma enhet. Resultatet är ett system som täcker stora ytor samtidigt som det kan zooma in och följa detaljerade händelser i realtid. Systemet finns både som fristående kameror och som kit med HomeBase-hubb, solpaneler och olika antal kameror.

Kamerorna i S4-serien mäter 165 x 92 x 165 millimeter och väger från 745 gram för enbart kamerahuset upp till cirka 1 500 gram med batteri och solpanel, vilket gör det till en större och tyngre modell än tidigare alternativ. Kameran är byggd i ett robust, väderbeständigt hölje av hårdplast och metallkomponenter och den är avsevärt mer gedigen än flera alternativa modeller på marknaden. Den övre delen rymmer en fast 4K-kamera med 130 graders synfält, medan den nedre PTZ-delen är monterad i en sfärisk kapsel som möjliggör 360 graders rotation och tilt för att följa rörelser. Eufy har valt en tvådelad design för att kombinera maximal överblick med hög detaljskärpa vid inzoomning.

Solpanelerna som följer med kitet är tunna, rektangulära och monteras separat, vilket underlättar placeringen för att maximera solupptaget, även om panelerna redan från start är konstruerade för att ge tillräcklig laddning även vid begränsat direkt solljus, vilket gör dem lämpliga för nordiskt klimat.

HomeBase-hubben (i kit där den ingår) är en kompakt enhet som mäter 198,5 x 118 x 150 millimeter och som har en ren, minimalistisk design. Den är avsedd att placeras inomhus och ansluts via Ethernet till routern. Hubben fungerar som lagringsenhet, kommunikationsnav och AI-accelerator för mer avancerade funktioner, mer om detta nedan.

Installationen av kitet är generellt enkel och välguidad via Eufy Security-appen, som finns på svenska. Monteringen tar cirka 5–15 minuter per kamera beroende på underlag och på om solpanelen ska monteras separat samt eventuell uppdatering av firmware. Fästet är väl genomtänkt och klarar den höga vikten, men det är väldigt viktigt att använda rätt skruvar och pluggar för att undvika att kameran lossnar över tid beroende på var kameran fästs. För att kort gå igenom stegen följs följande procedur:

Ladda batteriet fullt innan montering (6–8 timmar via USB-C, 5 V/2 A). Välj monteringsplats: Rekommenderad höjd är 2–3 meter, med fri sikt för både bullet- och PTZ-lins. Undvik platser med hinder för solpanelen. Montera solpanelen: Kan fästas direkt på kameran eller separat för optimal solexponering. Använd förlängningskabel vid behov. Montera kameran: Fästet skruvas fast i vägg eller tak. Kameran klickas på plats och säkras med säkerhetsskruv. Justera synfält: Rotera kameran och vinkla linsen för att täcka önskat område. PTZ-modulen kan styras via appen för finjustering. Koppla upp kameran: Följ appens guide för att ansluta kameran till Wi-Fi eller HomeBase S380. Synkronisering sker via knapptryckning. Konfigurera aktivitetszoner och AI-inställningar i appen för att optimera detektering och minska falsklarm. Detta kan även göras senare.

Batteri och laddning

EufyCam S4 kommer med ett utbytbart 10 000 milliampere-timmars kraftfullt litiumjonbatteri. Batteriet kan laddas via USB-C (5 V/2 A) eller kontinuerligt via den medföljande solpanelen. Vid normal användning och optimal solexponering kan kameran drivas året runt utan behov av manuell laddning.

För att sätta lite värden och förstå hur mycket sol vi behöver kan det sägas att en kamera har en normalförbrukning på mellan 350 och 450 milliampere-timmar per dag vid genomsnittlig aktivitet. Solpanelen har kapacitet att ge någonstans mellan 1 500 och 2 000 milliampere-timmar per dag vid en till två timmars direkt solljus, vilket gör att vi med ett par timmars sol tre dagar i veckan får tillräckligt med kraft för kontinuerlig drift. Vid våra tester som primärt skedde under årets mörkare tid (vintern) gick batteritiden aldrig under 68 procent och då har vi ganska tät ”trafik” framför kamerorna.

Vi testade även att helt koppla bort panelen för att se hur länge kameran klarar sig i värsta fall-scenario, och här uppnådde vi en drift på knappt 30 dagar i snitt, vilket är klart bra med tanke på att detta skedde under delvis riktigt kalla dagar och nätter. Batteriet kan enkelt tas loss för laddning utan att hela kameran behöver demonteras, vilket förenklar underhållet. Vid behov kan vi även köpa ett extra batteripack som reservdel för att alltid ha ett laddat batteri tillgängligt.

Ett litet tips gällande solpanelerna är att rengöra dessa regelbundet (tre till fyra gånger per år) då både smuts och snö minskar eller helt förhindrar laddning. Skulle det bli en riktigt lång och mörk vinter går det så klart även att koppla in kameran till kontinuerlig USB-C-drift via fast ström.

Tittar vi lite närmare på enhetens linser så har vi först den fasta 4K bullet-linsen med f/1,6 som övervakar området konstant och fungerar som ”spejare”. När rörelse upptäcks skickas koordinater till 2K f/1,6 PTZ-modulen, som snabbt panorerar, tiltar och zoomar in på objektet med 8x hybridzoom (3x optisk + digital) och har en räckvidd på upp till 50 meter för spårning och identifiering. Detta möjliggör både bred överblick och detaljbevakning i samma enhet.

När det kommer till bildkvaliteten får vi i dagsljus en mycket hög detaljrikedom med naturliga färger och god kontrast. Ansikten och registreringsskyltar kan identifieras på 20–50 meters avstånd beroende på hur fort de rör sig. När det kommer till natt- och mörkerseende används två lägen: klassisk IR (svartvitt) och färgnattseende via LED-spotlights, där IR-läget ger godkänd skärpa nära kameran, men där enheten tappar i detalj på längre avstånd. Spotlight-läget ger färgbild på nära håll men kräver så klart aktiv belysning. Modellen använder även en Starlight-sensor, vilken förbättrar mörkerprestanda i svagt ljus, men tyvärr saknar S4 Eufys mest avancerade MaxColor Vision-teknik som finns i S3 Pro.

Rörelsedetektering och anslutning

EufyCam S4 använder en kombination av radar- och PIR-sensorer för rörelsedetektering. Detta minskar falsklarm från exempelvis regn, skuggor eller djur. AI-algoritmer på enheten klarar att identifiera människor, fordon och husdjur med hög precision. Vid anslutning till HomeBase S380 aktiveras dessutom BionicMind AI, som möjliggör ansiktsigenkänning och cross-camera tracking över andra Eufy-kameror.

Två funktioner som fungerar riktigt bra när det kommer till spårning är dels autoframing, som snabbt zoomar in eller ut baserat på om kameran upptäcker en eller flera individer, dels gruppspårningen som gör det möjligt att följa flera personer simultant i en enhet. Det enda egentliga problem som vi har synpunkter på och som vi hade hoppats att AI-integrationen skulle ha löst är spårning som omfattar sekretesszoner. Med ”svartlistade” (privacy zones) områden aktiverade får dessa vissa gånger eftersläpningar eller direkta fel när PTZ-spårning används, vilket kan göra att vi får med områden som vi egentligen inte borde filma, såsom grannar.

När vi kommer till anslutningar ansluts EufyCam S4 trådlöst via Wi-Fi 6 (802.11ax) och har en maximal teoretisk räckvidd på upp till 200 meter i öppet fält. Kameran kan användas fristående (direkt mot router) eller tillsammans med HomeBase S380, som i sin tur ansluts via Ethernet eller Wi-Fi. HomeBase S380 kan även fungera som Wi-Fi-repeater för att förlänga räckvidden till kameror placerade långt från routern, även om vi här skulle säga att det är bättre att använda någon form av mesh-nätverk för att nå bättre täckning.

Vad vi däremot märkte var placeringen av själva HomeBase-hubben, där vi nådde en optimal placering vid ungefär 1,4 meter från golvet och här i ett läge där de väggar som finns mellan kamera och hubb har minimalt med armeringsjärn eller inte är för tjocka.

Alla data som sedan upptäcks lagras på olika sätt. Har vi kameran som fristående, direkt via en router, kan vi använda kamerans integrerade mSD-plats där vi kan använda upp till 256 gigabytes kort. Dessa fungerar då som komplement till den integrerade eMMC-lagringen. Men vi kan även använda molnbaserad lagring, vilket i detta fall kräver ett betalt abonnemang.

Så fort vi kopplar kamerorna via en HomeBase S380 lagras allt material där, oavsett om SD-kort finns i kameran. HomeBase S380 kan hantera upp till 16 kameror och 34 sensorer samtidigt och vi får här 16 gigabyte integrerat minne men kan med en 2,5-tumsmodell uppgradera detta till hela 16 terabyte. Även i det senare fallet kan vi välja att komplettera med molnbaserad lagring.

All lagring och kommunikation i EufyCam S4-systemet är krypterad med AES-128 och RSA 1024. Detta gäller både lokal lagring på kamera och HomeBase S380 samt överföring av videoströmmar och notiser. Endast auktoriserade användare med rätt inloggning kan komma åt materialet. Ingen data skickas till molnet om inte molnlagring eller pushnotiser med bild aktiveras manuellt.

AI-integration & avslutande tankar

Som nämnts tidigare kommer EufyCam S4 med avancerad AI direkt i kameran, vilken kan identifiera och skilja på människor, fordon och husdjur. Vid anslutning till HomeBase S380 aktiveras sedan dessutom BionicMind, som möjliggör ansiktsigenkänning där vi kan skilja familjemedlemmar från främlingar. Vi får en självlärande algoritm där AI förbättras över tid genom att analysera kroppshållning, gångstil och ansiktsdrag och detta märkte vi redan efter ett par veckors användning då kameran bättre hittade ”rätt” tillagda personer än vad den gjorde efter ett par dagar. Men vi får här även anpassade sammanfattningar av dagens händelser om vi så önskar.

Värt att notera är även att all AI-analys sker lokalt på kameran eller HomeBase S380, vilket innebär att videoströmmar inte skickas till externa servrar för analys. Detta minskar risken för dataintrång och ökar integritetsskyddet. Det krävs inte heller någon prenumeration för att använda AI-funktionerna, vilket är en mycket stor konkurrensfördel jämfört med många andra tillverkare.

Sammantaget är EufyCam S4 en av de mest avancerade och flexibla övervakningskamerorna på den svenska marknaden 2026. Kombinationen av trippellinsdesign, motoriserad PTZ, soldrift, lokal AI och abonnemangsfri lagring gör den till ett utmärkt val för vanliga hem, villaägare och företag som vill ha maximal täckning och framtidssäkerhet. Systemet kräver dock noggrann installation, särskilt vad gäller solpanelplacering och Wi-Fi-täckning, samt medvetenhet om sekretesszonernas begränsningar i samband med PTZ-följning. För den som vill ha ett system som kan växa med behoven, integreras med smarta hem och samtidigt skydda integriteten är EufyCam S4 ett av de mest genomtänkta och kompletta alternativen på marknaden.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Eufy, www.eufy.com

Cirkapris : 7 490 kr inkl. moms, 5 992 kr exkl. moms

Mått kamera : 165 x 92 x 165 mm

Högsta upplösning : 4/2K

Mörkerseende : Färgnattseende med strålkastare

Ljudsystem : tvåvägs

Siren : 105 dB

Intern lagring : 16 GB i hubben samt mSD i kameror

Utökad lagring : upp till 16 TB

Anslutning : Wi-Fi 6

Drift : batteri + solcell

FOV : 130 + 360 grader

Väderbeständig : IP65

Smart assistent: Amazon Alexa och Google Assistant

Dataskydd: AES-128-datakryptering