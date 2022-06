Huawei GT 3 Pro 4 / 6 Betyg 4 990 / 5 490 kr Pris För Med det keramiska eller Titanbaserade armbandet är detta helt klart topp3 klockor sett till design, mycket imponerade batteritid, tydlig skärm i alla lägen, även i och under vatten, mycket bra träningsintegration, perfekt puls och syresättning, lätt att hantera, mängder av funktioner som riktigt bra sömnanalys och varningar för väderomslag, underbara materialval Emot EKG funktionen som är i Betastadie är långt ifrån färdig och strular oftast, coachningen kommer från klockan vid användning av vissa mobiler, vi saknar betalfunktion, saknar e-sim Rekommenderas till GT3 Pro är en imponerade klocka för dig som vill ha bästa tänkbara koll på din träning och hälsa och om nuvarande problem åtgärdats så hade klockan varit en fullträff. Nu blir det en lite ovanligt rekommenderad 4a då vi vet att uppdateringar är på G

En ny klockserie med mängder av möjligheter men där alla funktioner inte är färdigutvecklade

Huawei fortsätter att bredda sitt utbud av smarta klockor och som efterföljare till GT3 och GT Runner så lanserades även nya GT 3 Pro som med ett lyxigare materialval lyfter den exteriöra känslan av en riktig premiumklocka. Men detta till ett högre pris och trots ny design och nya funktioner är det frågan om dessa kan väga upp den nya prisbilden.

Dubbla modeller

GT3 Pro lanseras i två grundutföranden. En 46 millimeters och en 43 millimeters boett. Den förstnämnda kommer med en titanium baserad klockdel och kan fås med tre olika typer av armband: ett svart Fluoroelastomer baserat band som primärt är anpassat för träning då det ger en nära kontakt med huden. Vi kan även få det med ett grått läderarmband eller som i vår testmodell ett titaniumbaserat armband.

Den mindre klockan kommer med en keramisk klockdel som finns i två modeller: en med ett vitt läderarmband och ett med ett vitt keramiskt armband vilket ger en hel unik känsla. Både klockorna fungerar både med Ios och Android men vi säger redan nu att, med nuvarande firmware och programversion så fungerar klockan helt klart bäst med Huaweis egna mobiler, mer om detta senare.

Ser vi till det inre så är de båda klockorna ungefär likvärdiga med det självklara undantaget om batteriet som för den större modellen ger oss cirka 14 dagars lågintensiv användning eller cirka åtta dagar vid en mer aktiv användning. Den mindre modellen erbjuder ungefär halva tiden av dessa värden. Oavsett modell så är detta den del av klockan som fortfarande imponerar mest. Undertecknad lever en relativt aktiv vardag och för att göra en jämförelse så aktiverade vi samtliga sensorer och fortlöpande mätning av syresättning, blodtryck och positionering under dagliga löp pass. Vi använde sedan en Samsung Watch 4 Classic med samma inställningar för att jämföra batteritiden. På en laddning av Huawei GT3 Pro så var vi tvungna att ladda Samsung åtta gånger, och då ska även tilläggas att vi under laddningen av Samsungklockan använder GT3 Pro fortlöpande vilket gör det hela än mer imponerade.

Perfekt vikt

Återgår vi kort till boetterna så har den större modellen utrustats med en 1,43 tums AMOLED HD skärm med en upplösning på 466 x 466 som skyddas av ett safirglas som ger klockan både stabilitet och en mycket hög tydlighet och blixtsnabb respons där skärmen tänds upp så fort vi lyfter armen och där innehållet, oavsett val av urtavla är mycket lättolkat även i direkt dagsljus.

Den mindre modellen har en skärm på 1,32 tum men även här så får vi en AMOLED lösning med en upplösning på 466 x 466. Tack vare en tunn ram runt boetten så upplevs klockan aldrig som liten och vi får dessutom samma safirglasyta som ger en kristallklar bild med minimal reflektion och höga kontraster. På höger sida av respektive klocka så finner vi högst upp en roterande krona som används för att både zooma in och ut eller bläddra i olika menyer. Under denna så finns en äggformad knapp som dels ger direktåtkomst till enhetens olika träningsprogram men som även används för att bekräfta val, dels för att använda en ny funktion i GT 3 Pro i form av ett EKG, mer om detta nedan.

Båda modellerna som vi testat, helt i titan och helt i keramik väger förhållandevis mycket med en vikt på 98 respektive knappa 90 gram. Men tack vare en ny, lite mer rundad, design på baksidan sitter klockorna perfekt på handleden och vikten blir nästan ett plus då den ger något av en stödande känsla som vi sällan upplevt på smarta klockor. Vad som däremot kan var lite lurigt är att anpassa armbanden till just vår vrist. Själva proceduren är enkel men länkarna måste vinklas in med liten marginal vilket är lite pilligt.

Nya funktioner

Som vanligt erbjuder båda modellerna över 100 inbyggda träningsprogram och flera hälsorelaterade funktioner som syresättning, sömnregistrering, stressregistrering och hantering samt mätning av hudtemperatur med mera. vi återkommer till vissa av dessa snart men vi vill börja med två av de nytillkomna lösningarna i form av EKG och undervattensaktiviteter i form av dykning.

EKG funktionen är ännu inte godkänd i Sverige varför vi använder oss av en specialpreppad klocka med en betaversion av appen Hälsa. Grundtanken med appen är att vi efter en kort inledande guide där vi bland annat talar om vilken arm vi bär klockan på ska kunna sätta oss och helt enkelt bara hålla pekfingret på den alternativa handen mot den undre, äggformade, knappen.

I nästa skede så påbörjar mätningen av vår hjärtrytm och även puls vilket sker under 30 sekunder. Eller rättare sagt så är det tänkt att fungera men här finns flera stora MEN. För det första så är sensorn extremt känslig för hudens fuktighet. Är vi för fuktiga av exempelvis svett en varm dag eller för torra så börjar klockans mätning bara loopa och vi får inga värden. För det andra så är sensorn optimerad för en puls på mellan 50 och 110 och sticker vi märkbart över dessa så slutar mätningen och i fallet som med undertecknad som har en vilopuls på mellan 40–42 är detta nästan omöjligt att få till.

Slutligen så upptäcker vi, när vi väl får till mätningarna, en lite märklig bieffekt i form av just pulsen. Vid nästan alla mätningar så ligger vi på en pulsintervall på mellan 85–110 i sittande position vilket inte är korrekt. När vi däremot bara tittar på själva pulsappen så registrerar denna en puls på mellan 44–56 vilket är mer korrekt. Om dessa värden beror på att vi har en beta av appen, eller att klockan är en pre-production enhet som inte har den senaste hårdvaran eller uppdaterade sensorer låter vi vara osagt.

Det vi däremot imponeras av är att vi tog med klockan till hjärtkliniken på sjukhuset där vi jämförde diagrammen med en professionell maskin. Värt att notera här är att vi även använde kontaktgel på knappen för att optimera kontakten. Vid samtliga fyra mätningar så var diagrammen näst intill identiska med samma rymt och avvikelsen låg bara på tre procent vilket är ett mycket bra betyg i sig.

Den andra nyheten är funktionen för fridykning. Tack vare förbättrat skydd som uppfyller EN13319 så kan vi använda klockan vid fridykning ner till 30 meter. Under denna tid så får vi realtidsinformation om såväl djupet vi befinner oss på som högsta djup för nuvarande dyk. Vi får även information om total dyktid, tid på ytan och antalet dyk med mera. Att klockan inte stödjer riktig dykning med tuber beror på att vi inte kan utsätta klockan för långvarigt övertryck. Vi testade denna funktion i ett kalkbrott som undertecknad normalt både fridyker och dyker med tuber och vikter och där fasta mått finns markerade och klockan var nästan larvigt exakt om vi får säga så med precision på decimeter och snabb uppdatering vilket vi blev grymt imponerade av.

Perfekt sömnanalys

Nu är dessa funktioner som sagt inte de enda utan klockan är som alltid när det kommer till Huawei fullmatad med inbyggda tjänster för att mäta och utvärdera vår träning och hälsa. Vi ska inte gå in på alla med några vill vi ändå lyfta fram och den första är en del som undertecknad fram tills nu faktiskt inte lagt så stor vikt vid men som visats sig vara extremt hjälpsam. Tjänsten vi pratat om är den AI baserade lösningen för att logga och analysera kommande menscykler. Appen lär sig med tiden hur ofta och eventuellt oregelbundet som mensen kommer och kan sedan i tid påminna om när det är dags för nästa period redan innan du tänker på det. Desto längre funktionen används desto mer precis blir återkopplingen vilket faktiskt minskat stressen för undertecknads dotter rejält.

Nästa del som vi måste lyfta fram är pulsmätningen i kombination med syresättning. Till denan modell så har Huawei även lanserat en ny fler-kanal lösning för att läsa av och via TruSeen 5+ analysera data som ger en imponerade precision vid återkopplingen och även statistiken över dagen. Även dessa data har validerats via medicinsk utrustning på sjukhus där båda värden låg inom en felmarginal på två procent vilket klassas ligga inom normal felmarginal.

Nästa område som vi vill framhålla är en av Huaweis största styrkor är sömnanalysen. Med denna funktion aktiverad så får vi varje dag en analys av vår sömn och de olika sömn faser som vi genomgår. När dessa data sedan samkörs med både träning data och kost så kan vi enkelt bygga korrelationer som kan hjälpa oss till både bättre sömn, effektivare träning och ett hälsosammare liv med mindre stress och lite på samma sätt som med loggning av mens så är detta verklgien en tjänst som vi rekommenderar att du lägger lite tid vid för att få ut bästa nytta av klockan.

Coachning från fel plats

Som nämnts tidigare så kommer klockorna laddade med över 100 färdiga träningsprogram vilka loggar och för statistik på våra framsteg. Tack vare att GT3 Pro använder fem olika satellitsystem i form av GPS, Beidou, GLONASS, Galileo och QZSS så får vi dessutom en mycket exakt positionering när vi utför olika typer av utomhusaktiviteter.

Dessa har sedan kombinerats med olika coachningsfunktioner där de nya löpträningen verkligen är värd att testa. Denna börjas genom att vi sätter upp några mål som hur ofta vi vill träna och vilken nivå vi uppskattningsvis befinner oss på. Härefter kommer klockan, för varje löp pass samla in data från vårt tempo, puls, syresättning, distans, belastning och även återhämtning för att sedan, baserat på denna data, bygga ett individuellt träningsschema där vi hela tiden pushas mot nya högre mål.

Detta är en funktion som fungerar mycket bra och vi får dessutom, efter varje träningspass, ett löparindexvärde som talar om hur vårt pass förhåller sig mot övriga användare av tjänsten vilket ger oss en indirekt tävling som helt klart är triggande.

Vad som däremot inte är lika inspirerande är hanteringen av de röstbaserade feedback som ges under träningen. Använder vi en Huawei mobil, eller väljer att koppla våra trådlösa hörlurar direkt till klockan så är detta inget problem. Klockan har dessutom, så klart, möjlighet att lagra våra favoritlåtar direkt på klockan så vi kan får vår favoritmusik under träningen. Men vid flera Androidbaserade mobiler så fungerar inte detta som det är tänkt. För att ge ett exempel så testade vi med en Samsung mobil där vi har ett par in-ear träningslurar kopplade via mobilen för att både kunna lyssna på musik och svara på samtal samtidig som vi så klart vill ha klockans feedback via samma lurar.

Men frustrerade nog så kommer denna återkoppling direkt från klockan vilket gör att vi inte hör någonting då musiken strömmas från mobilen. Efter lite research så visar det sig att detta är en bugg, som kommer att lösas, och som gör att feedbacken spelas upp från senast ansluta blåtandsenhet, vilket då i detta fall är just klockan. Så tipset och den enkla lösningen, tills en patch kommer, är att avinstallera Blåtands headsetet och sedan återansluta detta för då, som med magi, fungerar det. Tyvärr är det däremot som så att om du precis som undertecknad använder olika hörlurar för olika typer av träning, så behöver vi göra om proceduren varje gång vi byter lurar.

Potential att vara bäst

Två andra funktioner som kan vara till stor hjälp både vid träning eller allmän användning är för det första den integrerade barometern som hela tiden analyserar omgivande väder och kan ge tidiga varningar på annalkande försämringar eller stormar innan vi själva hinner uppfatta dessa. Dessutom så finns här fortfarande funktionen att gå en guidad, GPS baserad, vägbeskrivning hem i de lägen som vi skulle gå vilse eller om vädret svänger så kraftigt att sikten blir för begränsad.

Ser vi till GT3 Pro i ett mer övergripande perspektiv så är det som de flesta vet som så att klockan inte baseras på Googles appar utan Huaweis egen ekosystem vilket gör att utbudet av de appar som vi är vana vid kanske inte finns. Detta ser vi däremot inte som något större problem då klockan redan från start är så fullmatad med funktioner för sitt ändamål. Det vi kanske saknar mest är betallösningar där vi med NFC skulle kunna betala via klockan vilket inte fungerar i Sverige. Sedan saknas så klart alltid personliga appar som vi är vana att använda men som med allt annat går det förhållandevis lätt att lära in och använda alternativa lösningar.

Ser vi till utseende och konstruktion så skulle vi säga att GT3 Pro tillhör de absolut snyggaste smarta klockorna som finns att tillgå och trots en hård belastning under alla typer av träning så finns inte en tillstymmelse av repa på glas eller armband vilket inte tillhör vanligheten med andra, även dyrare, klockor. Men så kommer då de här delarna med att testa en betaversion. Att få tillgång till något som inte är helt färdigt kan vara både på ont och gott. Om problemen som lyfts fram ovan korrigeras så har GT3 Pro utan tvekan potentialen att vara en av de bästa smarta klockor som finns i skrivandes stund. Men fram tills att vi ser att detta verkligen fungerar som det är tänkt så blir klockan bara en mycket bra klocka som tillsammans med en Huawei mobil blir något bättre.

Vi hoppas att den kompletta versionen och uppdaterade tjänster blir tillgänglig i skarpa versioner snart så att vi får en möjlighet att uppdatera denna artikel med nya data.

SPECIFIKATIONER:

Tillverkare : Huawei, www.huawei.com

: Huawei, www.huawei.com Cirkapris 46 / 43 mm: 4 990 / 5 490 kr inkl. moms, 3 992 / 4 392 kr exkl. moms

46 / 43 mm: 4 990 / 5 490 kr inkl. moms, 3 992 / 4 392 kr exkl. moms Mått : 46,6 x 46,6 x 10,9 / 42,9 x 42,9 x 10,5 mm

: 46,6 x 46,6 x 10,9 / 42,9 x 42,9 x 10,5 mm Vikt : 54 / 50 gram utan armband

: 54 / 50 gram utan armband Display : 1,43 / 1,32 tums AMOLED

: 1,43 / 1,32 tums AMOLED Upplösning : 466 x 466 @326 PPI

: 466 x 466 @326 PPI Sensorer : Acceleration, Gyro, Geomagnetisk, Optisk hjärtfrekvens, barometer, temperatur

: Acceleration, Gyro, Geomagnetisk, Optisk hjärtfrekvens, barometer, temperatur Laddning : Trådlös

: Trådlös Vattenskydd : 5 ATM IP68, fridykning 30 meter

: 5 ATM IP68, fridykning 30 meter Anslutning : BT5.2

: BT5.2 Batteritid: från ca 8 / 4 dagar till 14 / 7 dagar beroende på läge och användning