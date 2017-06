Test: Synology RS3617xs

En NAS av idag är så mycket mer än central lagring. Därför har vi långtidstestat Synology RS3617xs för att se inom vilka områden den kan vara lämplig.

Nu när NAS-enheter, hårddiskar och även SSD-enheter blir allt billigare kände vi att det var lämpligt med ett långtidstest under ett par månader. Detta för att ta reda på den verkliga nyttan av en av de kraftfullare NAS-modellerna för SMB- och Soho-segmenten (mindre företag och hemmakontor). Det vi ville ha var en modell som lät oss hantera olika virtualiseringsmiljöer och erbjöd ett universellt lagringssystem med högsta säkerhet samt skalbarhet. Enheten skulle också erbjuda enkel administration. Detta till en prislapp som innebar att den även kunde attrahera dem med mer avancerade hemmakontor.

En flexibel lösning

Efter att ha botaniserat i utbudet föll valet på en Synology RS3617xs. Det är en rackbaserad NAS med plats för totalt tolv stycken lagringsenheter.

Under huven på denna enhet finner vi en fyrkärnig Intel Xeon E3-1230 v2-processor som körs i 3,3 gigahertz. Där finns också fyra stycken DDR 3-minnesbanker med stöd för upp till 32 gigabyte ECC-minnen. I grundutförandet medföljer fyra gigabyte internminne. När vi testade valde vi dock att maximera mängden internminne genom att använda fyra stycken moduler på åtta gigabyte vardera från Crucial.

När det gäller lagringsutrymmet valde vi att bygga systemet kring Seagates Iron wolf-serie. Där startade vi med fyra stycken enheter på sex terabyte vardera, för att senare växla upp till åtta hårddiskar vilka sedan accelererades av Microns Enterprise SSD-enheter. Mer om detta nedan, först tittar vi närmare på själva grundenheten.

Synology RS3617xs är ett fullstort rack som mäter 88 x 445 x 570 millimeter och väger hela 13,3 kilogram. Notera att vikten är utan lagringsenheter. På baksidan finner vi fyra stycken gigabit LAN-portar. Dessa ger oss möjlighet att dela upp i olika subnätverk, eller också kan vi använda portarna för redundans. Skulle inte detta räcka har enheten dubbla PCI Express Gen3 x8-platser vilka har stöd för upp till två stycken 10 GbE-nätverkskort.

På baksidan finns även dubbla portar för USB 2 och dubbla portar för USB 3. Dessa kan användas för anslutning av till exempel externa lagringsenheter. Det finns vidare två expansionsanslutningar för att på ett enkelt sätt kunna utöka lagringskapaciteten när så behövs.

Enheten strömförsörjs av ett integrerat nätaggregat på 500 watt vilket kyls av en 80 millimetersfläkt. Dessvärre finns inte möjlighet till redundans för strömförsörjningen.

Vår uppsättning

NAS-enheten anslöts till vår testmiljö. För detta använde vi RAID 6 med diskcache. Totalt åtta stycken IP-kameror konfigurerades, varav två stycken spelade in löpande i H.264-format. De övriga sex kamerorna användes för att spela in under våra olika testfaser av diverse utrustning. Förutom detta konfigurerade vi upp en VPN-server med tio stycken samtidiga anslutningar. Enheten fick även hysa en e-postserver för fem stycken användare och körde kontorsprogram med simultan redigering. Till detta ska läggas tio stycken samtidiga FHD-strömmar av video.

Det skapades även 7 000 stycken fiktiva användarkonton spridda över 300 grupper. För vart och ett av dessa konton skapades, med hjälp av hemkatalogfunktionen, kataloger med rätt rättigheter.

Extra belastning kom av en Citrix-baserad virtualiseringsmiljö. Vi delade upp olika grupper mot olika LAN-portar och olika rättigheter.

Därefter konfigurerade vi dels lokala policyer för säkerhetskopiering, dels replikering av andra mindre NAS-enheter till denna enhet. Samtidigt klonade vi även och använde LUN Snapshot till en alternativ NAS-enhet.

För att sedan skapa ytterligare en nivå av dataredundans när det gäller användarnas filer, konfigurerade vi även replikering mellan olika molntjänster till vår RS3617xs.

Allt detta konfigurerades och övervakades med hjälp av Synologys DSM och CMS. Det ska även tilläggas att alla data klassades som personliga och krypterades med AES 256 och att vi även körde med fortlöpande antiviruskontroll.

Löpande upptäckter

Under vårt långtidstest av denna NAS-enhet var det några saker som vi direkt lade märke till och som kan vara värda att ta med sig. Som vi nämnde har enheten i grundutförande fyra gigabyte internminne. Detta räcker gott och väl om enheten primärt ska agera lagringsenhet för olika ändamål. Det kan vara som en central plats för säkerhetskopior, som en central plats för replikering från andra NAS-enheter eller för lagring av strömmande data från övervakningskameror. Har du det sistnämnda behovet rekommenderar vi dock att du lägger till två stycken SSD-enheter för att minimera risken för förlust av bildrutor vid tyngre belastning.

Så fort du börjar använda fler tjänster och även drar igång olika virtualiserade miljöer krävs det dock mer internminne. För enen het som denna skulle vi säga att 16 gigabyte är en bra utgångspunkt.

När det gäller antalet hårddiskar är Synologys DSM ett föredöme. Det är enkelt att utöka lagring och skapa eller bygga ut interna volymer efter behov. Det är även helt problemfritt att både uppgradera enheten med större diskar och att lägga till nya diskar utan att det nämnvärt inverkar på systemets prestanda. Detta gör det enkelt att börja i en mindre skala, för att sedan växa över tiden.

Efter våra olika tester skulle vi säga att ett minimum bör vara sex stycken mekaniska hårddiskar och två stycken SSD enheter. Detta skapar en perfekt balans.

Nu är nog de flesta även nyfikna på enhetens prestanda. Denna kontrollerade vi under full belastning i våra tester. När vi i detta läge provade att överföra totalt 25 gigabyte data i varierande filstorlekar blev den genomsnittliga datagenomströmning en 2,38 gigabit per sekund och vi nådde en maximal iops på 265 341. Detta samtidigt som processorbelastningen inte översteg 35 procent, vilket är mycket imponerande.

Synology RS3617xs förtjänar alltså en rekommendation från vår sida. Dels med tanke på prestandan och möjligheterna, dels med tanke på den enkla administrationen. Den är ett perfekt val för företag med behov av denna kapacitet.

Av Patrik Wahlqvist

Test: Synology RS3617xs 5 av 6 För Prisvärd NAS i det övre prestandasegmentet som är tyst, flexibel och lätt att såväl installera som administrera. Emot Ej redundant strömförsörjning. Kunde ha haft mer internminne från start. Rekommenderas till Ett perfekt val för företag med behov av hög lagringskapacitet och för användning vid olika typer av virtualisering.

Tillverkare: Synology, www.synology.com

Cirkapris: 24 576 kr inkl. moms, 19 661 kr exkl. moms

Antal diskar: 12

RAM: 4 GB DDR3 ECC

CPU: Intel Xeon E3-1230 v2

USB 2/3: 2/2

Filsystem: Btrfs, Ext4

Vikt: 13,3 kg

Mått: 88 x 445 x 570 mm

LAN: 4 st Gigabit