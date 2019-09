Säg den datorentusiast som inte vill bygga sig en liten superdator eller ett kluster hemma. Några tekniker på Oracle tog hela tanken med ett strömsnålt kluster ett steg längre.

I takt med att Raspberry pi och liknande enkorts-datorer blir allt mer kompetenta kommer också nya ideér och lösningar där man utnyttjar många datorer av det här slaget i ett kluster. Ju fler datorer desto bättre är tanken men när Oracle ville testa hur långt de kunde ta detta slutade det inte med ett tjugotal Raspberry pi, nej det landade i två fullstora rack med totalt 1060 datorer.

Det hela bygger på Raspberry pi model 3b+ där varje rackhylla rymmer 21 stycken datorer. Man skulle kunna tänka sig att datorerna också drevs via power over ethernet från switcharna de är anslutna till men enligt Oracle blev värmeutvecklingen från switcharna så pass hög så det istället fick bli ström via USB-kablage till varje Raspberry pi. Noderna i klustret arbetar alla mot en vanlig PC-baserad i server i ett av racken, skriver webbsajten ServeTheHome.