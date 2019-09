Efter att Richard Stallman hamnat i rejält blåsväder över uttalanden kopplade till skandalen runt miljardären Jeffrey Epstein har Stallman nu lämnat Free software foundation och även Massachusetts Institute of Technology, MIT.

Skandalen runt den numera bortgångne miljardären Jeffrey Epstein och hans trafficking-verksamhet fortsätter växa. Epstein var en stor donator till Massachusetts Institute of Technology, MIT, där Stallman under många år varit gästforskare. Efter att åtskilliga e-postbrev från en intern e-postlista på MIT läckt ut började frågor ställas om huruvida Stallman i sina e-postbrev försvarat Epstein och hur de flickor Epstein utnyttjat behandlats.

Bakgrunden till diskussionen på e-postlistan var uppgifter på webbplatsen The Verge om att en numera avliden AI-forskare hade utnyttjat en minderårig flicka sexuellt, som sin tur ”förmedlats” till honom via Jeffrey Epstein.

Stallman tog snabbt en försvarande position till det hela och ifrågasatte bland annat om sexuellt utnyttjande av minderårig egentligen är något att bråka om på grund av att den yngre parten inte är av laglig ålder i ett visst land. Flickan som forskaren ska ha utnyttjat var 17 år gammal när övergreppet ska ha skett och den lagliga åldern för sexuellt umgänge på Jungfruöarna, där händelsen ska ha inträffat, är 18 år.

Vidare kallade Stallman också Epsteins trafficking-verksamhet för ett ”harem” och menade sedan att flickan villigt hade haft sex med AI-forskaren.

I ett tidigare inlägg på sin blogg bemötte Stallman kritiken och beklagade att det uppfattats som att han försvarat Jeffrey Epstein och menade att media hade vinklat det hela mot honom.

Stallman meddelande sin avgång med detta meddelande:

”To the MIT community,

I am resigning effective immediately from my position in CSAIL at MIT. I am doing this due to pressure on MIT and me over a series of misunderstandings and mischaracterizations.

Richard Stallman”

Stallman grundade Free software foundation 1985 och har fram tills nu varit dess ledare.