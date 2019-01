Test: Synology RS1219+

En platsbesparande kompakt rack-NAS för ökad produktivitet, maximal säkerhet och smidig skalbarhet.

Till skillnad mot vissa tillverkare lanserar Synology ett mer begränsat utbud av NAS-modeller. Men modellerna som lanseras spänner över ett brett användningsområde, från små enheter för hem till fullstora lösningar för enterprise-bolag.

Gemensamt för samtliga är att de är väl genomtänkta och har en tydlig målgrupp, med både hårdvara och program optimerade för just sitt ändamål. Vi har tittat närmare på en mycket intressant nykomling i form av Synology Rackstation RS1219+. En kompakt 2U 8-facks rackbaserad NAS anpassad för små till mellanstora företag.

Kompakt kraft

Vi börjar med en av de mest intressanta delarna – formatet. Många gånger kan mindre företag eller lokala kontor stå inför ett svårt val mellan en fullstor racklösning och en tornbaserad lösning. Tack vare sitt kompakta format på 88 x 431 x 298 millimeter blir RS1219+ lite av den gyllene medelvägen som tar godbitarna från båda sidor. Vi får en NAS som enkelt passar in i samma rack som vi normalt har för våra switchar, vilket i nästa skede även underlättar kabeldragning.

I detta format får vi åtta låsbara kassetter för lagringsenheter på 3,5 eller 2,5 tum. Skulle inte detta räcka kan vi enkelt ansluta en expansionsenhet och få totalt tolv platser. Vi kan kombinera mekaniska diskar med flashbaserade för rätt balans mellan lagring och prestanda, men vi kan även använda den bakre PCIE Gen2x8-platsen för att ansluta ett separat adapterkort för upp till dubbla M.2 SATA/NVMe-enheter, vilka i detta fall konfigureras som en SSD-cache. Det är utan tvekan denna konfiguration som vi rekommenderar.

Synology RS1219+ baseras på Intels Atom C2538-processor. Detta är en fyrkärnig modell med en frekvens på 2,4 gigahertz som faktiskt har funnits med i flera år, och vi ställer oss lite frågande till varför Synology inte valt att använda en nyare modell från C3000-serien. Detta både med tanke på prestandan och värmeutvecklingen. Den senare generationens processorer bjuder cirka 60 procent högre prestanda per kärna, och eftersom C2538-processorn baseras på 22 nanometers tillverkningsteknik genereras onödigt mycket värme vid långvarig belastning. Modellen har däremot stöd för både VT-x och hårdvarukrypteringsmotorn AES-NI.

Något annat som vi kan tycka är lite synd är när det kommer till valet av nätverksanslutningar. C2538 har stöd för upp till fyra 2,5-gigabitsportar, men Synology har valt att stanna vid fyra 1-gigabitsportar. Lösningen är, ur kompatibilitetssynvinkel, ett lite säkrare kort, men det hade varit intressant att se enheten spänna bågen lite tuffare. Vi ska även tillägga att vi självklart kan använda ovan nämnda PCIE-plats även till ett 10-gigabits instickskort om nätverksprestandan har högre prioritet. På minnessidan hittar vi två gigabyte DDR3 SO-minne, men enheten har dubbla minnesbanker och kan hantera upp till sexton gigabyte. Om du planerar att använda många av alla tilläggsappar som Synology erbjuder – mer om dessa nedan – skulle vi rekommendera att du i varje fall satsar på åtta gigabyte.

Med utrymme för förbättringar

På fronten finns, förutom hårddiskkassetterna, även flera LED-indikatorer för både enhetsstatus, larm och diskstatus, allt är logiskt och tydligt placerat. Går vi över till baksidan finner vi här dubbla 80 mm-fläktar, en i varje kant. Dessa kan justeras i tre olika prestandalägen baserat på omgivande och intern temperaturutveckling.

Här har vi lite tankar om framtida förbättringar. Då vi har att göra med fyra kolumner med diskar som sträcker sig från kant till kant, så kommer nuvarande lösning att ha ett högre kylbaserat fokus på de yttre kolumnerna. Under våra mätningar vid full belastning är temperaturskillnaden i chassit nästan åtta grader mellan mitten och de yttre kanterna. Detta är inte någon omedelbar fara, men som alla vet gynnas ett system av så låga temperaturer som möjligt, och Synologys fläktlösning kan leda till ett ökat slitage på de mittplacerade diskarna. För att undvika detta hoppas vi få se en lösning med ytterligare en mittplacerad fläkt i kommande modeller, alternativt skulle enkla luftkanaler kunna avhjälpa detta problem.

Vi testade att placera en metallplatta från botten till toppen av chassit. Denna vinklades cirka 30 grader och placerades en bit framför fläktarnas mittpunkt. Efter detta körde vi om värmemätningarna och nu var skillnaden bara en grad.

I övrigt rymmer baksidan tidigare nämnda RJ45-portar, vilka stödjer såväl teaming som failover. Här finns även dubbla USB3-portar, en ESATA-anslutning och en konsolport. Ett extra plus vill vi ger för placeringen av strömanslutningen som är infälld och sitter skyddad mot oavsiktlig utdragning. USB-portarna kan användas för extra lagring, överföring av filer till NAS:en eller för att kommunicera med ansluten UPS. Via tjänsten Network UPS Server kan den även kommunicera med övriga Synologyprodukter i nätverket.

Optimerat dataskydd

Den primära funktionen för alla NAS:ar är i grund och botten att agera central lagringsplats för våra data. Vad kan då vara viktigare för en NAS än säkerheten för just de data som lagras? Ett sätt att underlätta denna uppgift är så klart via en UPS, men lika viktigt är filsystemet som används för lagringen. Synology RS1219+ använder sig av Btrfs, som är ett av de mest kompletta filsystemen när det kommer till säkerhet. Detta omfattar allt från automatisk detektering av korrupta filer (vilka sedan kan återställas utan användaråtgärder), en flexibel hantering för delning av mappar och användarkvoter till schemaläggningsbar ögonblicksreplikering och dataåterställning på fil- eller mappnivå.

Detta kompletteras sedan med aktiv backuplösning som sträcker sig över Windows, Mac, VMWare och Office 365 via molnet i form av Hyperbackup, som låter oss lagra och hantera ett antal inkrementella säkerhetskopior på blocknivå med integrerad deduplicering. Detta oavsett var och på vilket medium som våra data ligger. Och än bättre, vi kan kombinera säkerhetskopieringsdestinationer mellan lokala mappar, externa enheter, andra Synology-NAS:ar, Rsync-servrar, diverse molnintegrerade tjänster med mera. Allt från ett gränssnitt och allt med fullständig och lättanvänd användningsstatistik samt möjlighet till AES-256- och RSA-2048-kryptering och komplett dataintegritetskontroll.

Till detta tillhandahåller Synology även appen Filestation, som i grunden är ett webbaserat verktyg som ger oss dra och släpp-funktionalitet på PC och Mac. Det finns även en app för både Android och IOS som ger oss global åtkomst till samma material och möjligheter, vilket även innebär att vi kan använda Synology RS1219+ som en extern lagring för våra mobila enheter. Dessutom har Synology integrerat en McAfee-baserad antivirusmotor som ett skydd för både våra interna och externa data.

Navet i enheten

Det som gör allt detta möjligt är Synologys eget operativsystem – DSM – som agerar nav för alla program och tjänster. DSM är ett av de mest lättanvända och intuitiva operativsystemen för NAS:ar. Det har ett tydligt och logiskt uppbyggt gränssnitt och en mycket bred grund av funktioner. Det är från DSM vi konfigurerar RAID-nivåer, hanterar migrering, ställer in iSCSI-mål, skapar användare och grupper och tilldelar dessa rättigheter samt bestämmer åtkomstkontroll.

Bland flera grundintegrerade tjänster vill vi lyfta fram ett par i form av Mailplus och Mailplus server, som ger oss möjlighet att enkelt konfigurera en centraliserad mejlåtkomstpunkt för flera mejlkonton för våra användare. Fördelen med denna lösning är inte bara att vi får en åtkomstpunkt, utan att vi även får en extern backup på all vår e-post och på detta sätt inte är beroende av externa servrar och tjänster.

En annan suverän och klart underskattad funktion är den integrerade Office- och chattjänsten, som låter företagets användare i realtid tillsammans arbeta med dokument och kalkylblad eller livekonversera i en skyddad miljö över de publika molntjänsterna. Mitt i allt detta har Synology även integrerat en klart imponerade AI-motor, som i dagsläget analyserar bildmaterial och kan kategorisera såväl personer som miljöer. Nya funktioner lanseras hela tiden.

Utöver detta finns här även traditionella tjänster som medieserver, övervakningsstation med stöd för upp till 40 kameror, videostation med integrerad videokonvertering, en riktigt bra VPN-server för upp till 30 anslutningar och ett flertal virtualiseringstjänster.

Skulle operativsystemets grundläggande funktioner inte räcka till är DSM en av de snabbast växande plattformarna för tredjepartslösningar, och här finns i skrivande stund tjänster och serverlösningar för nästan allt du kan tänka dig. Det gör att enheten många gånger även kan agera som en egen server på företaget. Men som sagt, med fler tjänster aktiva krävs även mer internminne och helst även en bra SSD-cachelösning.

Prestanda

När vi pratar om en NAS är det svårt att undvika att även prata prestanda, för vad spelar det för roll om en enhet kan erbjuda hundratals tjänster men inte har prestanda nog att driva dem? Vi har testkört ett flertal olika scenarion med en grund i en singel-nätverksanslutning, men redan här kan vi säga att Synology RS1219+ har en otroligt bra skalbarhet, och dataöverföringen ökar i det närmaste linjärt med det antal LAN-portar som bundlas. Börjar vi titta på ren filöverföring, så snittar enheten på 85,12 megabyte per sekund vid läsning och 64,28 megabyte per sekund vid skrivning. Motsvarande värden vid arbete med krypterade mappar är 80,04 respektive 41,83 megabyte per sekund. Vi tittade härefter på belastning vid simultan användning. Denna användning var tänkt att simulera dagligt arbete med en kombination av strömmande media, backup från lokala och externa användare samt kontroll av två övervakningskameror. Till detta både kördes den lokala mejlservern och samtliga användare loggade in via den lokala Officetjänsten. Vi kunde i detta läge, med åtta gigabyte RAM, köra 75 simultana användare innan vi började få en märkbar prestandaförlust, vilket var klart bättre än vi förväntat oss.

Vi testade även med ett separat tiogigabitskort där vi länkade två portar för att se hur långt vi kunde ta diskprestandan, och även här blev vi förvånade, då vi toppade dryga 1 358 respektive 487 megabyte per sekund i läs- respektive skrivprestanda. Detta gör sammantaget enheten till en av de mest effektiva i sin prisklass.

Optimal användning

Vad passar då Synology RS1219+ in i för användningsfack? I grund och botten är svaret mycket enkelt, det här är nämligen en av de bästa centrala lagringsservrarna för fysiska, molnbaserade och virtuella data i denna prisklass som vi har testat.

Du får en komplett lösning för lagring, backup och återställning med flera säkerhetsnivåer. I andra hand är detta en mycket kostnadseffektiv lösning för mindre till medelstora företag där olika grupper jobbar ihop och delar data. Detta genom att du som användare får en komplett lösning med integrerad Officefunktionalitet utan behov av externa licenser.

Tack vare Synologys integrerade iSCSI-lagring med stöd för de flesta virtualiseringslösningarna passar modellen även bra som stomme i flera virtualiseringssammanhang. Däremot känner vi här att processorn kan bli lite av den svaga länken vid för tuff belastning.

Överlag har Synology lyckats klart bra med denna modell, och hade det inte varit för den lite äldre processorarkitekturen och den ojämna kylförmågan så hade detta varit en riktig fullträff.

Av Patrik Wahlqvist

Nyfiken på fler tester av produkter och även jämförande stortester? Du hittar tidningen i butiker men den kan även köpas som lösnummer eller tecknas som prenumeration på https://shop.datormagazin.se.

Test: Synology RS1219+ 5 / 6 Betyg För Prisvärd lösning i minimalt format, skalbar, suverän lagringshantering i alla led, hög säkerhet, PCIE-plats, Btrfs. Emot Gammal processor, lite klen grundkonfiguration sett till arbetsminnet, kylningen kunde förbättras. Synology RS1219+ är en mycket bra skalbar lagringsserver för blandade miljöer där kraven på hög säkerhet och tillgänglighet ställs högt.

Tillverkare: Synology, www.synology.se

Cirkapris: 12 877 inkl. moms, 10 302 exkl. moms

Minne: 2 gigabyte

CPU: Intel Atom C2538 2,4 GHz

Hårddiskfack: 8 st

Mått: 88 x 430,5 x 297,6 mm

RAID: 0,1,5,6,10 Synology Hybrid RAID

Max antal konton: 2 048 st