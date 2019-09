Troligen är det sista man vill som vd för ett större socialt nätverk att ens egna konto på samma nätverk ska hackas. Det var precis vad som hände Twitters vd, Jack Dorsey.

Under fredagen förra veckan hände det som inte fick hända. Twitters vd och tillika en av grundarna av bolaget, Jack Dorsey, fick sitt egna konto hackat. Under några timmar användes kontot av en eller flera än så länge okända personer som kallar sig ”Chuckling squad” för att skicka ut meddelanden med rasistiskt och hotfullt innehåll, inklusive flera bombhot.

Intrånget varade under ”några minuter”, enligt Twitter själva, innan det upptäcktes och angriparna sparkades ut. Intrånget skedde inte via Twitters egna plattform utan via en meddelandetjänst kallad Cloudhopper som Twitter köpte för nio år sedan. Tjänsten används för att skicka meddelanden till Twitter via SMS-meddelanden från en mobiltelefon, vilket också var den ursprungliga modellen bakom Twitter.

Enligt Twitter hade Jack Dorseys mobiloperatör på något sätt överfört Dorseys mobiltelefonnummer till ett nytt SIM-kort som hackarnade hade tillgång till vilket gjorde att de fick tillgång till Dorseys konto.