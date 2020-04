Kan Fitbit Charge 4 vara prylen som får alla stillasittande distansarbetare att aktivera sig? Ja, inte omöjligt.

Nya Charge 4 från Google-ägda Fitbit är ett relativt stort aktivitetsarmband med inbyggd GPS, ett batteri som ska räcka över en vecka och en ny funktion tillverkaren kallar Active Zones Minutes. Det sistnämnda beskriver tillverkaren som ett ”personligt pulsmått som registrerar din fysiska aktivitet, utöver stegräkning”. Lösningen utgår från användarens vilopuls och ålder och registrerar all aktivitet som höjer pulsen indelat i olika zoner snarare än att endast räkna steg.

Du som redan äger en Fitbit-enhet kommer också att få funktionen via en mjukvaru-uppdatering inom kort, uppger tillverkaren.

Alla kan klara målet – även hemmajobbare

Standardmålet är 150 minuters måttlig till intensiv aktivitet per vecka, drygt 21 minuter per dag alltså. Träningsmängden baseras på rekommendationer från bland annat Världshälsoorganisationen WHO, uppger Fitbit. Så här i Corona-tider har vi (på sociala medier) sett människor i karantän som sprungit hela maraton i sin bostad, målet bör med andra ord vara nåbart även för dig som tvingas sitta inomhus.

Armbandet har även mer traditionella träningslägen som användaren kan aktivera på egen hand och sömnövervakning som bland annat ska göra att klockan kan väcka dig under en ”optimal tid av din sömncykel”.

I övrigt beskrivs Charge 4 som vattentålig med en skärm som ska stå emot repor och är tillräckligt ljusstark för att gå att använda även utomhus när solen skiner.

Betala i butik med Fitbit Pay

Precis som bland annat Samsung och Apple har Fitbit en egen NFC-baserad betallösning. Tjänsten kallas Fitbit Pay och enligt företagets webbplats stöds följande banker i Sverige:

Danske Bank (Mastercard)

Eurocard (Mastercard)

Länsförsäkringar Bank (Visa)

Nordea

Swedbank (Mastercard)

SEB (Mastercard)

Revolut

TransferWise (Mastercard)

Fitbit Charge 4 kostar cirka 1 700 kronor och släpps på marknaden den 20 april. För att dra nytta av Fitbits träningstjänst Fitbit Coach behövs en prenumeration. En 90 dagars provperiod ingår om du köper armbandet. Föregångaren, Charge 3 (se nedan), finns fortfarande på marknaden och går att hitta i butik för cirka en tusenlapp.