Vi testar en NVMe-baserad cachelösning som gör din NAS-enhet snabbare, svalare och mer hållbar. Oavsett om den är stor eller liten.

I takt med att kapaciteten på mekaniska diskar har ökat och vi skrivande stund hittar enheter med upp till 16 terabyte lagring har både den privata sidan såväl som mindre företag många gånger klarat sig på en NAS med bara ett par hårddiskplatser.

Nackdelen med denna lösning är att prestandan många gånger blivit lidande. I en NAS med plats för flera diskar har vi dels uppnått en högre prestanda enbart genom att använda multipla diskar men det har även i de flesta fall gått att komplettera med en, eller flera, 2,5-tums SSD-modeller. Självklart går detta även att göra i mindre NAS-enheter, men med färre diskplatser tappas snabbt lagringskapacitet vilket gjort att de flesta avstått.

ANNONS: Så mycket kostar Seagate Ironwolf 510 hos Webhallen

Detta har resulterat i att allt fler NAS-modeller kommer med en, eller flera NVMe-baserade M.2-platser vilka tar minimalt med utrymme i anspråk och ger en markant prestandaboost, och det är precis detta område som Seagates senaste modell Ironwolf 510 inriktar sig mot.

Tack vare att modellen använder Phisons tredje generations LDPC ECC-motor klarar disken en skrivcykel motsvarande hela diskens kapacitet per dag under fem år

Ironwolf 510 är en M.2 2280-S2-baserad modell som bygger på den enterprise-klassade Phison PS5012-E12DC NVMe SSD-kontrollern vilket gör modellen till en av de första M.2-enheterna som konstruerats med fokus på just NAS-optimering. Tack vare att modellen använder Phisons tredje generations LDPC ECC-motor klarar disken en skrivcykel motsvarande hela diskens kapacitet per dag under fem år.

Högre prestanda och bättre livslängd

Ironwolf 510 använder sig av Seagates Durawrite-teknik vilken ger flera olika fördelar. Dels innebär tekniken att enheten skriver mindre data direkt till flash, dels används en utökad dynamisk OP och ett bättre cellutnyttjande av skrivna data vilket tillsammans ger både högre prestanda och bättre livslängd, allt med maximal stabilitet.

Vår testmodell har en kapacitet på 480 gigabyte vilken, om vi pratar rå prestanda, erbjuder en sekventiell läs- och skrivprestanda på upp till 2 650 respektive 600 megabyte per sekund. Motsvarande slumpmässiga värden ligger på 193 000 respektive 20 000 IOPS. Detta är dock värden som inte säger så mycket så till vida disken inte ska användas som en boot- eller primär arbetsdisk, utan det är som en del i en NAS som den kommer bäst till sin rätt. Vi har därför kört ett stort antal tester i kombination med Synologys Diskstation DS1019+ och Qnaps TS-253Be med ett extra PCIe-baserat M.2-kort där vi jämfört prestandan mellan en renodlad mekanisk lösning och i en konfiguration baserar på en cache-accelererad motsvarighet.

Ironwolf 510 ger flera fördelar

I båda dessa fall finns ett par mycket intressanta effekter av att använda Segates lösning som cache:

För det första ökades läsprestandan i snitt med 24 procent för vår större NAS och med hela 68 procent för vår lilla NAS.

För det andra minskade värmeutvecklingen med i snitt fyra grader för den stora NAS:en och sju grader för den lilla. En effekt som ger en bättre arbetsmiljö för diskarna och en längre livslängd.

För det tredje minskade belastningen på det mekaniska lagringssystemet med i snitt 14 procent för vår stora NAS och med hela 46 procent för den lilla enheten, vilket även detta har en positiv inverkan på systemets livslängd.

Som en fjärde del märktes en markant förbättrad tillgänglighet vid många simultana användare eller processer, där både väntetider för sökningar och uppladdning av filer minskade samtidigt som strömmande av media kunde hantera flera simultana strömmar utan avbrott.

Som en bieffekt av ovanförliggande faktorer fick vi även en sänkt total strömförbrukning. Den var visserligen inte större än mellan fyra och sju procent, men även det är givetvis positivt.

Tillverkare: Seagate, www.seagate.com

Cirkapris: 1 595 kr inkl. moms, 1 276 kr exkl. moms

Kapacitet: 480 GB

Kontroller: Phison PS5012-E12DC

Flashtyp: 3D TLC

Uthållighet: 875 TBW

Högsta sekventiella läshastighet: 2650 MB/s

Högsta sekventiella skrivhastighet: 600 MB/s