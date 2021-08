Be quiet Silent Loop 2 – 280 mm 5 / 6 Betyg 3 090 kr Pris För Lättinstallerad, hög kyleffektivitet, tystgående fläktar och pump, stilren och snygg ARGB-integration, en tilltalande design. Emot Aningen högt pris, annars inget direkt, men kontrollera att chassit har hål för radiatorns mått. Rekommenderas till Bygger du ett system som ska överklockas och du vill kombinera en stilren lösning med effektiv kylning är Silent loop 2 ett klart bra val.

Be quiet Silent Loop 2 levererar effektiv, näst intill ljudlös kylning, med riktigt snygg belysning.

Det har nu faktiskt gått fyra år sedan Be quiet lanserade första versionen av sin slutna vattenkylare Silent Loop, en enhet som kombinerade topprankad kylförmåga med tyst drift. Därför är det med stort intresse vi testar uppföljaren – Silent Loop 2. Modellen finns i fyra olika format: 120, 240, 280 och 360 millimeter, där vi testar den näst största på 280 millimeter.

Dubbla Silent Wings 3-fläktar

Som namnet antyder baseras kylaren på en radiator på 280 millimeter, vilken med tubanslutningarna får ett totalmått på 314 x 140 x 52 millimeter. På ena kortsidan hittar vi en liten port som används för att enkelt fylla på kylarvätska vilket ger oss en tacksam grund för en lång livslängd. När det gäller slutna vattenkylare av den här typen får vi ibland frågor om när man som användare behöver fylla på med vätska. Det finns tyvärr inte något entydigt svar, utan det beror både på systemet i sig och hur det används, men vi brukar som en fingervisning säga att ett bra system bör hålla i minst fem år utan påfyllning.

Två sätt att se att nivån börjat sjunka är dels när vi märker att temperaturen är högre än normalt vid samma belastning eller att fläktarna får jobba hårdare vid samma belastning. För att kunna analysera detta över tid kan det vara bra att mäta temperaturen och ljudnivån under en bun-in test så snart du installerat enheten. Gör sedan om testet två, tre gånger per år och jämför resultaten. Det går även i vissa fall att höra en typ av kluckande ljud då vattnet pumpas runt, vilket definitivt är ett tecken på för låga nivåer. Eller så kan du ta den enkla vägen och garantera att du alltid har maximal kylprestanda genom att fylla på lite cirka var sjätte månad. Värt att notera är att Be quiet även skickar med en påfyllnadsflaska i paketet vilket är ett klart plus.

Radiatorn fäst enkelt med skruvar i chassit på vald plats. Observera här att ditt chassi, med denna modell, måste ha hål för just 140 x 140-fläktar. För utanpå radiatorn fäster vi sedan medföljande dubbla 140 millimeters PWM-baserade Silent Wings 3-fläktar. Var och en har sju lätt räfflade fläktblad som skapar ett högt statiskt lufttryck och som tack vare den interna sexpoliga motorn ger en jämn och näst intill ljudlös drift med lång hållbarhet.

Silent Loop 2 har en nyutvecklad pump

Från radiatorn utgår dubbla vävskyddade tuber på vardera 400 millimeter vilket ger oss en bra flexibilitet när det kommer till placeringen i chassit. Tuberna fäster sedan i den nyutvecklade pumpen som kommer med tre interna kammare och en stor nedre kylfläns med maximal kontaktyta över processorn för snabb och jämn värmeavledning.

På insidorna av pumpen har Be quiet använt en speciell dämpning som absorberar vibrationer och skapa en extremt tyst kylning, även vid full belastning. Pumpen kommer med fästanordningar för de senaste Intel- och AMD-socklarna där vi även kan komplettera med ett speciellt kit för att passa sTRX4 och TR4 från AMD.

Enkel att montera

Installationen av pumpen är mycket smidig och då de flesta nyare chassin har ett lite större hål för montering av CPU-kylare behöver vi sällan plocka bort moderkortet för att fästa den underliggande plattan som pumpen sedan fixeras i.

På pumpens ovansida hittar vi en design som påminner om Be quiets chassi Dark Base med ett silverfärgat borstat aluminiumlock som omges av en diskret men mycket stilren ARGB-slinga vilken vi smidigt kan ansluta till vårt moderkort för att skapa en enhetlig ljuseffekt.

Vi kommer så till kylprestandan. Som vanligt med lite bättre kylare utmärker sig inte denna modell vid låg belastning och vid ett passivt system baserat på en Intel i7-11700K-processor ligger temperaturen på 26 grader. Det är faktiskt någon grad över våra mest effektiva luftbaserade kylare. Men när vi maxbelastar vårt system börjar vi se en viss skillnad och kylaren håller sig mellan 58 och 59 grader vilket kan jämföras med våra bästa luftkylare som här ligger på 66 grader.

Det riktigt roliga kommer dock när vi kliver upp i lite högre överklockning. Med vår processor satt till 5,3 gigahertz kliver värmen inte över 80 grader någon gång vilket ska jämföras med luftkylare som närmar sig skadliga 100 grader.

Be quiet Silent Loop 2 – 280 mm 5 / 6 Betyg 3 090 kr Pris För Lättinstallerad, hög kyleffektivitet, tystgående fläktar och pump, stilren och snygg ARGB-integration, en tilltalande design. Emot Aningen högt pris, annars inget direkt, men kontrollera att chassit har hål för radiatorns mått. Rekommenderas till Bygger du ett system som ska överklockas och du vill kombinera en stilren lösning med effektiv kylning är Silent loop 2 ett klart bra val.

