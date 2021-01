Artikeln nedan är en annons av och från Betsson Casino

Med en hastighet som är tio gånger snabbare än 4G så kommer 5G att ändra hur vi använder våra smartphones i grunden. En revolution på teknikmarknaden, och inte minst inom spelbranschen.

Försäljningen av mobiltelefoner förväntas mer än fördubblas under 2021, och öka ytterligare till totalt 515 miljoner enheter under 2022, jämfört med 2020 då det såldes cirka 145 miljoner smarttelefoner (Källa: Futuresource/Oktober 2020). Timothy Cook, VD för Apple Inc. Sedan 2011, säger ”En revolution som vi inte har sett sedan lanseringen av den första smarttelefonen”.

Behöver vi verkligen 5G?

Faktum är att 4G räcker gott och väl för de surfbehov vi har idag. Visserligen får man med 4G acceptera att den filmen man hyrde buffrar en stund, och att Betsson Casino slots tar en liten stund att ladda, men de behov vi har idag täcks av det nätet utan större problem.

5G är inte skapat för dagens samhälle, det är byggt för att möta framtiden och säkra surfen för både företag, institutioner och företag. Det är också här vi ser fördelarna det för med sig för spelvärlden, det öppnar en helt ny värld.

Det handlar om hastighet

5G (som står för femte generationen av mobiltelefoner) ger dig möjlighet att ladda ner data oerhört snabbt. Där en iphone med 4G nät tankar hem data i 80 Mbit/s så kan vi se en Samsung med 5G ta hem exakt samma data i en hastighet över 1 Gbit/s. Det är så snabbt att vi inte längre behöver fundera på buffring, och spelen kan bli mer avancerade utan att det påverkar nedladdningstiden alls.

Dagens 4G har dessutom en svarstid på cirka 50 millisekunder, och med 5G får vi istället se en svarstid på mellan 1 – 2 millisekunder i optimala förhållanden. Det gör att trådlösa prylar kan prata med varandra, och världen, i stort sett i realtid.

Ger plats för fler enheter

Den ökade hastigheten och den snabbare svarstiden (eller latens som det heter) gör att det kommer finnas plats för allt fler enheter samtidigt. För dig som använder mobilen att spela med betyder det att du kan spela mot, eller med, fler personer samtidigt.

Spelvärlden hänger på

Den senaste trenden inom spel är cloud gaming, och hårdvaran kommer att bli helt sekundär. Istället är det svarstider som räknas helt och hållet.

Med 5G så kan vi snart byta ut alla de kraftfulla processorer som idag sitter i datorer, vi kan byta ut spelkonsoller mot enklare datorer och surfplattor eller mobiler medan spelen flyttas till moln. Det enda som kommer att räknas är hur snabb uppkoppling man har och det är så banbrytande att det är svårt att greppa.

Fördelar detta bär med sig för dig som spelar är:

Du slipper köpa en dyr speldator

Du är inte låst vid vad din enhet klarar av

Spel kommer att erbjudas via abonnemang på en speltjänst, du slipper köpa dem

Öppnar för en VR-revolution

Tänk dig att kunna strömma spel från ett helt bibliotek, och samtidigt kunna använda dig av VR utomhus? Boomen för detta kommer troligen att komma efter att 5G är fullt utbyggt, runt år 2023 – 2025.

E-sportare väntar ut tekniken

De som tävlar inom e-sport kommer nog behålla sina speldatorer ett tag till men det kommer inte dröja särskilt länge innan gränsen mellan de som spelar med egen hårdvara och de som spelar via cloud gaming suddas ut helt och hållet.

Anledningen att de väljer att vänta beror på att 5G inte är helt klart ännu och en svarstid som inte är 100% stabil kan ge lagg vilket i sin tur kan innebära en förlust.