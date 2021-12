Test: Kobo Sage

Kobo Sage 4 / 6 Betyg 2 999 kr Pris För Utmärkt skärm, mångsidig, tål vatten (upp till 60 minuter på två meters djup) Emot Enbart stöd för Kobos ljudböcker, lider av externa begränsningar Rekommenderas till För bokslukaren som inte bara vill ha allt utan faktiskt behöver kunna göra allt.

Med e-bokläsaren Kobo Sage har Rakuten Kobo satsat på att skapa e-bokläsarnas multiverktyg som ska klara av det mesta, men med många funktioner finns det också mycket som kan sätta krokben.

De senaste åren har bokläsandet skjutit i höjden, inte minst för att pandemin har fått många av oss att stanna hemma. Eller jag kanske ska säga bokslukande i stället för bokläsande, då både e-böcker och ljudböcker har konsumerats i allt större omfattning. Vad skulle då kunna vara bättre än att kombinera allt detta i en och samma enhet för den optimala enheten för digitala bokupplevelser? Det är uppenbarligen var Rakuten Kobo vill göra med sin Kobo Sage, en allt i allo-pryl för olika digitala böcker. På pappret framstår Kobo Sage som den i många avseenden optimala enheten för e-böcker eftersom den kan kombinera vanliga e-böcker, ljudböcker, anteckningsbok och anteckna i e-böcker. Det finns egentligare inte så många andra funktioner man kan tänkas vilja ha.

I praktiken snubblar Kobo Sage på ganska många punkter. De flesta är dock inte dess eget ”fel” utan är ironiskt nog ofrånkomliga. Sage har en storlek på åtta tum vilket är praktiskt för att anteckna, läsa och få en bra översikt, men det gör den av uppenbara anledningar lite mer otymplig än Kobos mer dedikerade e-bokläsare på sex och sju tum.

Inte bara bokläsande

Att inkludera möjligheten att kunna lyssna på ljudböcker är en bra idé för att erbjuda den kompletta e-bokupplevelsen. Det leder dock till ökad strömförbrukning, vilket i sin tur leder till ett större och tyngre batteri. Lyssnar du på ljudböcker blir batteritiderna betydligt sämre än för en dedikerad e-bokläsare. Om man har det minsta vana av en modern smartphone som ständigt måste laddas är batteritiden inget problem, och det går dessutom fruktansvärt snabbt att ladda den via USB C, men jämfört med en traditionell e-bokläsare känns den som en batterislukare.

Glöm inte någonting

Möjligheten att kunna anteckna kräver visserligen en speciell penna som är ett extra tillbehör, men funktionen fungerar förträffligt. Det är hur enkelt som helst att exportera en bok med tillhörande anteckningar i PDF-form direkt till Dropbox… om det inte är en bok med DRM då kopieringsskyddet sätter stopp för exporten och anteckningarna kan aldrig lämna Sage-enheten. Det sätter effektivt krokben för att exempelvis använda funktionen för exempelvis studier och liknande då dessa böcker i princip alltid har kopieringsskydd. Sage är oskyldig till begränsningen, men för användaren blir det ju givetvis försmädligt.

Att hantera e-böcker och ljudböcker via Kobos egna bokhandel fungerar hur bra och smidigt som helst, men i likhet med exempelvis Amazons Kindle blir du delvis inlåst i tillverkarens plattform. De enda ljudböcker som stöds är till exempel Kobos egna. Det går att importera böcker från exempelvis Googles bokhandel och att låna böcker på biblioteket, men eftersom det går via Adobe Digital Edition är det aldrig någonsin smidigt. Det finns visserligen stöd för bibliotek via Overdrive, men då stödet för Overdrive är näst intill obefintligt hos svenska biliotek är det knappast något att räkna med. Återigen är Sage oskyldig till trasslet, men du som användare är återigen den som drabbas.

Jag är full medveten som att jag får det att framstå som att Kobo Sage är ett komplett fiasko, men så är det verkligen inte. Långt därifrån faktiskt. Det är däremot inte något multiverktyg som är den perfekta lösningen för alla. Om du till exempel struntar i att kunna anteckna men vill ha ljudböcker kan den lika nylanserade Kobo Libra 2 passa bättre, vill du anteckna men inte ha ljudböcker – Kobo Elipsa. Vill du bara läsa e-böcker, titta på Kobo Forma.

Om du däremot tillhör den begränsade målgruppen som vill kunna göra allt, och är medveten om dess ofrivilliga tillkortakommanden, då går det inte att komma ifrån att Kobo Sage är något utöver det vanliga.

Kobo Sage 4 / 6 Betyg 2 999 kr Pris För Utmärkt skärm, mångsidig, tål vatten (upp till 60 minuter på två meters djup) Emot Enbart stöd för Kobos ljudböcker, lider av externa begränsningar Rekommenderas till För bokslukaren som inte bara vill ha allt utan faktiskt behöver kunna göra allt.

SPECIFIKATIONER Kobo Sage:

Tillverkare: Rakuten Kobo, www.kobo.com

Skärm: 8 tum

Skärmupplösning: 1440 x 1920 (300 ppi)

Skärmteknik: E-bläck (HD flush E Ink Carta 1200 med ComfortLight PRO)

Processor: Åttakärning, 1,8 GHz

Batteri: 1200 mAh

Anslutningar: WiFi 802.11 ac/b/g/n, Bluetooth, USB-C

Lagringsutrymme: 32 GB

Stöd för: Kobo, Dropbox, OverDrive, Pocket, Adobe

Format: EPUB, EPUB3, FlePub, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR

Mått: 160.5 x 181.4 x 7.6 millimeter

Vikt: 240 gram