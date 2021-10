Internetstiftelsen har släppt sin rapport Svenskarna och internet 2021, och den visar att internet är en allt större del av vår tillvaro – på gott och ont.

Att internet blir en allt mer integrerad del av vår tillvaro visas med all önskvärd tydlighet i Internetstiftelsens rapport Svenskarna och internet 2021. Vi spenderar allt mer tid på internet och vi gör mer online som att handla, umgås, arbeta och utnyttja samhällstjänster. 90 procent av svenskarna använder internet varje dag, men samtidigt visar den även på ett tydligare digitalt utanförskap hos de äldre. Var femte pensionär använde inte internet alls under 2021, och inte ens hälften av den äldsta gruppen – födda 1930 och tidigare – kan logga in på 1177 på egen hand.

Ett mer övergripande bekymmer för användare i alla åldersgrupper är oron för sin säkerhet och personliga integritet på nätet. 4 av 10 internetanvändare har blivit utsatta för bedrägeriförsök på nätet det senaste året, och ungefär var fjärde säger sig inte på egen hand skydda sin digitala integritet via cookies och platstjänstinställningar.

Varannan internetanvändare säger sig känna en stor oro över att utländska myndigheter ska samla in och använda ens personliga data, medan 4 av 10 är oroliga över att storföretag som Facebook och Google använder deras personliga data.

Avstår från samhällstjänster

En annan nyhet i årets rapport är att 1 av 5 internetanvändare aktivt avstår från att använda digitala samhällstjänster eftersom de känns osäkra, och hela 4 av 10 känner stor oro att deras sjukjournaler ska läsas av obehöriga.

Men det finns trevligt där ute på nätet också, rapporten visar att mer än var fjärde singel har nätdejtat det senaste året, och att var femte som är i en relation träffade sin partner på nätet.