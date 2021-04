Huawei uppdaterar sina instegslurar. Freebuds 4i erbjuder en massivt förbättrad batteritid och fungerar bättre med Android- och IOS-mobiler.

I ett prissegment som under senaste åren blivit allt mer utmanande presenterar Huawei nu uppföljaren på förra årets uppskattade Freebuds 3i. Det nya namnet fortsätter i kronologisk ordning och heter således Freebuds 4i. En av de mest visuella nyheterna till denna modell är att de tidigare svarta och vita modellerna nu får sällskap av en helröd. Kanske är detta en indikation på en alternativ färg även till kommande lansering av företagets P50-mobil?

Grym batteritid

Det första vi observerar när vi öppnar förpackningen är det nya fodralet som är rundare än tidigare. Lösningen ska vara inspirerad av de stenar som sköljs upp och slipas längs stränderna på Island med sina mjuka symmetriska former.

Fodralet ligger perfekt i handen och slinker smidigt ner i byxfickan. Både det och lurarna i sig har en högblank ytfinish som vi inte är helt förtjusta i men det är givetvis en smaksak.

Nästa stora uppdatering från föregående modell gäller batteriet som även var en av de delar vi hade synpunkter på gällande 3i. Till 4i har Huawei tagit ett gigantiskt kliv framåt och snäckorna ger oss dryga tio timmars kontinuerlig drift vilket är magiskt bra. Till detta får vi ut ytterligare upp till totalt 22 timmars musiklyssnande eller dryga 14 timmars taltid. Det är bra, men med tanke på ökningen av batteritid i lurarnas tunna pinnar hade vi hoppats på ännu lite mer från fodralet.

Däremot erbjuder fodralet snabbladdning där vi på bara tio minuter får ut fyra timmars extra lyssnande vilket är perfekt om vi snabbt behöver extra kräm. Värt att notera är att dessa värden baseras på normal användning och delar som volymnivå kan så klart påverka. Något som också garanterat påverkar är enheten aktiva brusreduktion. När denna aktiveras sjunker batteritiden till runt åtta timmar, vilket ändå täcker en normal arbetsdag.

Okej brusreduktion

När vi så pratar brusreduktion har vi på Huaweis senaste toppmodeller blivit klart bortskämda med mycket bra aktiv brusreduktion som utan tvekan legat i den absoluta toppen. Så är inte riktigt fallet med Freebuds 4i, utan här får vi en mer moderat brusreduktion. Men helt klart stänger den ute delar av omgivande ljud och brus och ger oss en jämnare och bättre musikupplevelse. Något som även underlättas av den passiva reduktionen som uppstår genom den lilla plastpluppen som håller fast snäckan i örat.

För att släppa in mer ljud när vi exempelvis vill prata med någon bredvid oss eller bättre uppmärksamma omgivande trafik kan vi via en enkel tryckning på lurarna aktivera det så kallade Awareness Mode som i detta läge fångar upp och släpper in ljud.

En del som är riktigt bra är den samtalsfokuserade brusreduktionen som effektivt filtrerar bort omgivande ljud och ger ett klart samtalsljud även när vi befinner oss i en ”stökig” omgivning.

Freebuds 4i bjuder på en mjukare ljudbild

Själva lurarna består av en snäcka som lite snett fäster på den pinne som placeras utanför örat där enhetens externa mikrofoner är placerade. Även här märker vi en relativt stor skillnad jämför med 3i då passformen på 4i är bättre med en mer följsam placering i örongång och även längs örats utsida. Det gör att vi utan bekymmer kan använda dem en full dag utan att örat blir irriterat. Placeringen tillsammans med den inre gummipluppen gör även att lurarna sitter fast även när vi är mer aktiva.

LÄS OCKSÅ

Test: Huawei Freebuds Studio

Nu ska sägas att 4i inte är officiellt IP-klassade så du bör vara lite mer försiktig hur de används sett till allt för blöt omgivning, men vi har haft dem på även i relativt kraftigt regn utan några problem, och ska vi tro informella källor är lurarna IP54-skyddade (även om de alltså saknar certifieringen).

Lär sig dina knackningar över tid

Vi sköter all hantering från lurarnas yttre del, den som fäster i själva snäckan. Genom att röra eller knacka på den kan vi svara på samtal eller reglera musik och volym. För att göra denna del än bättre har Huawei skapat en lärande algoritm som under tiden lär sig hur du trycker och hanterar dem vilket ska att göra hanteringen mer och mer precis.

Basen är smakfull snarare än dundrande

När vi kommer till ljudet så drivs 4i av ett dynamiskt element på tio millimeter som kompletteras av ett PEEK+PU-baserat kompositmembran. Detta ger lurarna en något mjukare ljudbild som vi skulle säga är mer riktad mot pop snare än rock och mer basdominerad musik. Det är inte så att lurarna saknar bas, det är bara att den inte är lika framträdande vilket vi måste säga snarast är en fördel då vi får en renare musikupplevelse.

Freebuds 4i ansluts enkelt via Bluetooth och använder vi en Huawei-mobil synkas enheterna direkt, men till denna modell har Huawei även lagt ner mer resurser på kompatibilitet med såväl Android- som IOS-enheter.

Huawei FreeBuds 4i 5 / 6 Betyg 990 kr Pris För Mycket bra passform, snygg design på både lurar och laddfodral, bra ljud, bra brusreduktion, enkel parning och växling mellan enheter, bra prisnivå, mjuk och harmonisk ljudbild, bra batteritid. Emot Ingen styrning av röstassistenter, ANC-delen når så klart inte upp till företagets proffsserie. Rekommenderas till Tack vare ett brett stöd för olika ekosystem är Freebuds 4i ett utmärkt, prisvärt val för alla som inte kräver det absolut bästa.

SPECIFIKATIONER Huawei Freebuds 4i:

Tillverkare : Huawei, www.huawei.com

: Huawei, www.huawei.com Cirkapris : 990kr inkl. moms, 792kr exkl. moms

: 990kr inkl. moms, 792kr exkl. moms Anslutning : Bluetooth 5.2

: Bluetooth 5.2 Laddning : Fodral, Typ-C

: Fodral, Typ-C Batteritid : ca tio timmar och 22 timmar med fodral

: ca tio timmar och 22 timmar med fodral Drivenhet : 10 mm

: 10 mm Brusreduktion : Aktiv och passiv

: Aktiv och passiv Kontroller : på snäckorna

: på snäckorna Vikt: Snäcka – 5,5 gram, fodral – 36,5 gram

I samarbete med PriceRunner