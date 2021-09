Seagate FireCuda 530 6 / 6 Betyg 4 995 kr Pris För Extremt hög prestanda, grymt bra återhämtning, snabb cachehantering, mycket bra accesstider, hög TBW, lättkyld trots hög prestanda. Emot Dyr enhet, saknar AES-256-kryptering. Rekommenderas till Söker du extrem prestanda och en jämnhet över tung belastning samtidigt som du inte behöver hårdvarukryptering är detta den bästa disk du kan köpa i skrivande stund.

Vi testar FireCuda 530. En blixtsnabb disk med mycket bra uthållighet. Det här är Toppklass!

Föregångaren till vår testdisk, Seagate FireCuda 520, var en av de första Gen 4-baserade diskarna som nådde den svenska marknaden. Detta var en disk som vid lansering toppade mer eller mindre alla tester och var det givna valet för både proffsanvändare och gamers. Men sedan dess har flera tillverkare presenterat en andra, och i vissa fall även en tredje generations Gen 4-diskar vilket gjort att Seagates modell tappat lite i glans. Det var därför med stort intresse vi tog oss an uppföljaren FireCuda 530, en disk som sett till specifikationerna lovar mycket men som även kommer med en förhållandevis hög prislapp.

FireCuda 530 kan vara enkel- eller dubbelsidig

Till skillnad från flera andra tillverkare har Seagate, precis som med 520-modellen, valt en ren layout med en svart PCB helt utan extra passiv kylning. Är detta för att disken är så mycket svalare jämfört med andra? Nej snarare tvärt om, den blir snabbt mycket varm, men Seagate vet att den som köper denna typ av disk med största sannolikhet kommer att använda ett moderkort i premiumklassen med integrerad extra kylning för M.2-platserna och då blir en extra kylning till disken snarare en nackdel än en fördel.

Det som däremot kan vara värt att ta med sig är att disken, beroende på lagringskapacitet, är dubbel eller enkelsidig. Väljer vi en enhet med lägre kapacitet på 500 gigabyte eller en terabyte kommer alla kretsar att vara placerade på en sida vilket gör att alla extra M.2-kylare till moderkort fungerar. Men om du i stället satsar på en disk med två eller fyra terabyte lagring kommer den att ha kretsar på båda sidor och i detta fall skulle vi satsa på ett moderkort med kylning för både över- och undersidan, typ Gigabytes senaste X570S Aorus Master (läs vårt test här).

Klarar högre temperatur än föregångaren

När vi så ändå pratar kylning är det värt att notera att disken använder en 12 nanometers kontroller i form av Phisons PS5018-E18-enhet. Detta ger en lägre grundtemperatur jämfört med föregående modell. Till detta kommer disken med stöd för både ASPM och ASPT samt L1,2 och stöd för prestandastrypning om den termiska nivån blir för hög. Den sistnämnda gränsen har ökats från 70 till 90 grader vilket är en tydlig indikation på att detta är en disk som ska vara så snabb det bara går. Vi ska tillägga att disken även går att beställa med en specialdesignad passiv kylfläns som Seagate har utvecklat tillsammans med EKWB som är ett av de främsta företagen inom värmehantering på datorsystem.

Kontrollern använder fem kärnor där huvudkärnan jobbar med hela en gigahertz. Denna kompletteras med SK Hynix DDR4 DRAM vilken klockas i 1 600 megahertz och som flash har Seagate valt att använda Microns senaste 176 lagers TLC flash-kretsar. Ytterligare en fördel med PS5018-E18 är att den har en stabil ECC-motor som tillsammans med LDPC, TRIM och SMART ger en extremt stabil lagringsenhet oavsett användning. Vad som däremot är värt att notera är att disken inte stöder hårdvarubaserad AES-256-kryptering.

FireCuda 530 levererar topprestanda i alla led

Vi går så över till diskens prestanda och här utlovar Seagate en maximal läs- och skrivhastighet på 7 300 respektive 6 900 megabyte per sekund med en slumpmässig prestanda på upp till 1000 000 IOPS vid både läs- och skrivning. Dessa värden går så klart att optimera på olika sätt men vi körde som alltid ett stort antal tester på disken och med CDM nådde vi en maximal läshastighet vid ett ködjup på åtta av 7 113 megabyte per sekund med motsvarande skrivhastighet på 6 809 megabyte per sekund. Det är värden som till skrivande stund bara delvis kan matchas av Patriots VP4300.

FireCuda 530 har även en jämn, hög prestanda även vid andra ködjup och ser vi som exempel på ett ködjup av ett (1) så presterar disken överlägset bäst läsprestanda med ett värde på 4 529 megabyte per sekund. Det kan jämföras med Patriot VP4300 som tappar till 3 406 megabyte per sekund.

Även när vi kommer till latenser ligger denna disk i absolut topp med slumpbaserad läslatens på 0,044 millisekunder och motsvarade 0,01 millisekunder för skrivning. Ser vi sedan till maximala slumpmässiga prestanda så toppar den vid Q32T8 där vi uppnår 911 686 IOPS för läsning medan vi för skrivning hittar toppen vid Q16T16 viket når hela 1 563 227 IOPS.

Återhämtar sig snabbare än någon annan disk

Förutom en snabb prestanda ur ett användarperspektiv innebär även låga latenser och snabb DRAM och flash att enhetens cache snabbare kan återhämta sig efter att den är full. För att kort testa skillnader i diskens prestanda vid långvarig maximal belastning ser det ut som att disken har en SLC-cache som ligger runt 220–230 gigabyte, och så länge denna inte är full jobbar disken med ovan angivna värden. När vi däremot kliver över denna gräns halveras nästan skrivprestandan under en period för att sedan efter ytterligare cirka fem minuters full belastning sjunka ner till 1,5 gigabyte vilket verkar vara under själva återställningsfasen. Härefter återgår disken till en nivå på runt 3 900 megabyte så länge vi fortsätter vad som kan ses som en överforcering av data.

Detta kan vid en första anblick se lite illa ut, men så fungera alla diskar med likande cachelösning och tar vi återigen Viper VP4300 som jämförelse skulle vi säga att denna disk har en lite större cache som gör att den kan bibehålla den initiala topphastigheten längre, men när cachen väl är full sjunker hastigheten till avsevärt lägre nivåer. Dessutom återhämtar den sig inte alls förrän vi minimerar belastningen.

Hög prestanda = hög prislapp

Tar vi detta och jämför FireCuda 530 med alla de Gen 4-baserade diskar vi testat är det faktiskt ingen annan enhet som har en så snabb återhämtning, både under full belastning och efter avslutat belastning. Lite generaliserat kan vi säga att diskens prestanda efter att cachen fyllts ligger minst dubbelt så högt som snittet av övriga diskar vilket är exceptionellt bra.

Detta har varit ett på många sätt mycket intressant test där vi är glada att se att Seagate inte tummat på kvaliteten i något led, något som vi annars läser om allt oftare under senare tid. Disken kommer dessutom med en uthållighet på 2 550 TBW och en femårig garanti. Till detta skickar Seagate även med Acronis utmärkta program True Image för att klona din gamla disk eller laga och återskapa data från en defekt disk samt Seagate Seatools GUI vilket är en lösning för att bland annat övervaka diskens hälsa och uppdatera firmware med mera. Tyvärr kommer allt detta så klar till ett högt pris och även här intar Seagate en topplacering.

Seagate FireCuda 530 6 / 6 Betyg 4 995 kr Pris För Extremt hög prestanda, grymt bra återhämtning, snabb cachehantering, mycket bra accesstider, hög TBW, lättkyld trots hög prestanda. Emot Dyr enhet, saknar AES-256-kryptering. Rekommenderas till Söker du extrem prestanda och en jämnhet över tung belastning samtidigt som du inte behöver hårdvarukryptering är detta den bästa disk du kan köpa i skrivande stund.

