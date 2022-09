Arlo Ultra 2 XL 4 / 6 Betyg 7 990 kr Pris För Mycket enkel och snabb installation, grym bildkvalité, bra mörkerseende, smart rörelsesensor, fungerar med ”alla” digitala assistenter, bra batteritid, kan byggas ut med flera kameror till samma hubb, lokal och molnlagring, IP klassad, bra app Emot Lite högt pris, sirenen är ok men skulle kunna vara kraftfullare, vi hade gärna sett möjlighet till Nas lagring, kräver en ett aktivt abonnemang för att komma till full rätt Rekommenderas till Behöver du en lättanvänd säkerhetskamera med hög upplösning och gott om funktioner så är Arlo Ultra 2 XL ett av de bättre valen

Avancerad 4K-övervakning med 12 gånger zoom och batteritid på upp till ett år

Med Ultra serien så får vi Arlos mest högupplösta säkerhetskameror för inspelning i upp till knivskarp 4K-upplösning med HDR. Med senaste uppdateringen, XL, så har dessutom batteritiden optimerats och vi kan nu få upp till ett helt år på en laddning vilket gör modellen perfekt till mer svåråtkomliga utrymmen.

Snabb och enkel installation

Precis som övriga Arlo kameror så kan enheten köpas som singelmodell eller tillsammans med en av Arlos olika hubbar. Installationen är lika enkel i båda fallen och allt som behövs är att vi, från Arlos app väljer att lägga till en ny kamera och sedan så guidas vi rätt. Hela processen tar normalt mindre än två minuter, lite beroende på om en firmwareuppdatering behövs.

Enheten som mäter 120 x 64,2 x 86 millimeter och väger 490 gram monters enklast med hjälp av medföljande fäste som vis tre skruvar fästs på valfri plats. Då modellen är både UV- och vädertålig så passar den lika bra inom- som utomhus. Förutom det bakre skruvfästet så hittar vi på undersidan ett magnetfäste för laddning vilken antingen kan göras via medföljande laddare eller vi Arlos egna solcellslösning. Vi har under våra tester låtit en kamera enbart gå på batteri medan den andra var kopplat till just en panel.

Den första av dessa förbrukade cirka elva procent av sitt batteri på en månad vilket skulle ge kanske nio månaders användning vilket är cirka 30 procent lägre än förväntat. Men då ska vi säga att denna kamera satt placerad i en delvis övertrafikerad plats då den användes för att logga våra varutransporter. Den andra kameran hade efter motsvarande tid fortfarande 100 procents laddning vilket visar på att panelen verkligen gör ett mycket bra jobb. För dig som väljer att ladda batteriet med jämna mellanrum så tar en full laddning sedan cirka 3,5 timmar.

På fronten så finner vi högst upp en kraftfull spotlight som, via Arlo appen, kan konfigureras att tändas baserat på olika förutsättningar eller även aktiveras manuellt för att ge en bättre bild under mörkare timmar. Kameran har även högeffektiva infraröda LED-lampor på 850 nanometer med IR-filter för bästa mörkerseende.

Under lampa så finns kamerans bildsensor som är på åtta megapixel för en maximal videoupplösning på 4K och 180 graders diagonalt synfält. På fronten finns dessutom dubbla rörelsesensorer vilka har en 150 garders horisontell detektering. Dessutom så finns här dubbla mikrofoner med reducering av bakgrundsljud och vindbrus samt en högtalare för tvåvägsljud med full duplex. Som de flesta som känner till Arlo vet så har alla modeller även en integrerad siren som antingen kan aktiveras manuellt eller triggas av rörelser.

Lokal och molnlagring

Arlo Ultra 2 XL ansluts till nätverket via WiFi5 och trots att vi för hastighetens skull, modellen kräver bara mellan två och fyra megabit för stabil kommunikation av 4K strömmar, så hade det varit intressant med en 6E lösning för att kunna dela upp de olika trådlösa banden bättre. Men då modellen ansluter till en dedikerad hubb så får vi i varje fall ett eget SSID för denna kommunikation. Nästa stora fördel med en hubb är att vi kan ansluta en separat lagring till denna. Detta kan vara ett högkapacitets USB minne, ett flasdisk via USB eller ett SD kort i basstationen. Det gäller att kontrollera vilken typ av anslutning som din hubb har men alla erbjuder någon form av intern lagring.

Detta innebär att vi kan välja att lagra vår data antingen bara i molnet via Arlos tjänst, bara lokalt, eller med redundans på båda platser. Värt att notera är att Arlos molnlösning, efter avslutad testperiod, kostar pengar direkt och att ingen data sparas utan ett abonnemang. Detta skulle vi säga är en av de största svagheterna med Arlo och vi hade gärna sett att vi alltid fick i varje fall senaste dygnet lagrat i molnet, framför allt som att kamerorna kostar en rejäl slant. Det är även så att en prenumeration krävs för att få tillgång till alla de funktioner som Arlo erbjuder.

För att skydda vårt data och kommunikationen så uppfyller Arlo både 128-bitars SSL coh AES-128 samt TSL och tvåfaktorautentisering.

Full kontroll i fickan

När vi kommer till bildkvalitén så är denna enorm bra. Tack vare den höga upplösningen i kombination med automatisk spårning och upp till tolv gångers digital zoomning och HDR så kan vi konfigurera kameran att vid rörelse både zooma in på objektet och sedan följa det vid rörelse. När en sådan rörelse inträffar så kan vi dessutom välja att både spela in händelsen samt skicka en varning till vår mobil. Detta gör att vi alltid har full kontroll på vad som händer och när.

För att underlätta vår övervakning kan vi sedan komplettera med olika zoner och styra vad som ska trigga exempelvis ett larm eller inspelning. Detta gör att vi kan låta kamera upptäcka rörelse i utkanterna av dess täckningsgrad men först när individen närmar sig och kliver in i nästa zon så startas ett alarm. Vi kan även låta AI motorn styra om det handlar om just en person eller exempelvis ett djur där ingen varning behövs.

Tack vare möjligheten till en tvåriktad kommunikation kan vi även föra en dialog med de som kameran upptäcker, en lösning som är mycket tacksam om vi exempelvis även har ett digitalt lås på dörren där vi, efter att ha kontrollerat vem det är, kan ge ut en tillfällig kod denna väg.

Slutligen så ska vi även tillägga att Arlo Ultra 2 XL fungerar med de flesta större digitala assistenter då de har stöd för både Alexa, Google, SmartThings, Apple smart homekit och IFTTT vilket gör det mycket enkelt att integrera lösning i vårt digitala hem. Hade vi fått önska något till kommande modeller, eller snarare programuppdateringar så hade det varit ett smidigt sätt att lagra all data på en valfri Nas. Vi förstår att prenumerationen som är kopplad till molnlagring är viktig del för Arlo, men en sådan extra frihet tror vi helt klart hade lett till en ökad försäljning.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : arlo, www.arlo.com

: arlo, www.arlo.com Cirkapris : 7 990 kr inkl. moms, 6 392 exkl. moms (2 kameror)

: 7 990 kr inkl. moms, 6 392 exkl. moms (2 kameror) Mått : 120 x 64.2 x 86 mm

: 120 x 64.2 x 86 mm Vikt : 490 gram

: 490 gram Lagring : mSD + molnet

: mSD + molnet Upplösning : 4K

: 4K Synfält : 180 grader diagonalt

: 180 grader diagonalt Mörkerseende : upp till 7,62 meter

: upp till 7,62 meter Zoom : 12 ggr digital zoom

: 12 ggr digital zoom Aviseringar : e-post eller notifieringar i app

: e-post eller notifieringar i app Drifttemperatur : -20°C to 45°C

: -20°C to 45°C Ljud : högtalare och mikrofon

: högtalare och mikrofon Nätverk : 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth Low Energy 4.2

: 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth Low Energy 4.2 Säkerhet: 128-bitars SSL, AES-128, TSL, tvåfaktorautentisering