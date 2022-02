Artificiell intelligens – en hjälpande hand mot spelmissbruk

texten nedan är en annons av och från casinoutanlicens.net

Länge har det talats om riskerna med spel om pengar. I samband med den stora skiftningen mot ett ännu mer digitaliserat samhälle har frågan om spelares hälsa blossat upp ytterligare en gång. Dock börjar man denna gång diskutera huruvida artificiell intelligens (AI) kan vara ett hjälpmedel på vägen.

Spel om pengar i Sverige

Under 2021 genomförde SKOP (Skandinavisk Opinion) på uppdrag av Spelinspektionen en undersökning kring hur svenskarnas spelvanor ser ut. Av de 1600 personer som intervjuats visar det sig att strax över 70% av dessa spelat under det gånga året. Något som tyder på att spel om pengar blivit en alltmer populär aktivitet bland den svenska befolkningen. Särskilt under pandemin då isolering på nationell nivå gjort att allt fler sökt sig till digitala fritids- och nöjesaktiviteter.

Bland annat har pandemimarknaden öppnat upp för ett nytt segment där casino utan licens och spelpaus visat sig öka i popularitet bland spelare. Anledningen har primärt varit de mer åtstramade restriktioner som kompletterat den redan strikta spelregleringen i landet.

Spellagen

Sedan införandet av den nya lagen 2019 har det svenska spelväsendet haft ett alltmer strikt fokus på spelarnas hälsa. Bland annat måste nu spelbolagen ha större kontroll över den reklam de publicerar, såväl som kontroll över sina spelares beteenden som att kunna erbjuda hjälp om så behövs.

Det innebär att spelbolagen nu har som krav att säkerställa att spelarnas sociala liv och hälsa tas i beaktning. Kravet innebär att spelbolagen ska följa tre åtgärder för att minimera riskerna att spelarna hamnar i en ond cirkel av överdrivet spelande.

Spelgränser – Varje spelbolag som går under den svenska spellagen har som krav att efterfråga spelgränser från sina spelare. Det vill säga att spelarna sätter en gräns för den tid och summa pengar de tänkt spendera på spelsidan. Självtest – Varje spelare ska bli erbjuden att göra ett självtest över sitt spelande och få en bedömning av sitt spelbeteende. Självavstängning – Varje spelbolag måste vara anslutet till Spelpaus.se och tydligt visa detta på sin sida. Detta för att spelare enkelt ska kunna stänga av sig själva om deras spelbeteende blir ohälsosamt.

Hur AI kan hjälpa till i arbetet mot ett ohälsosamt spelbeteende

Eftersom den svenska spellagens grund är att främja ett sundare spelande ställs det, som tidigare nämnt, höga krav på varje enskilt spelbolag. Förutom att de ska följa de ovan skrivna åtgärderna måste spelbolagen också kunna identifiera kännetecken för ett överdrivet spelande, för att snabbt kunna agera och upprätta en handlingsplan. Något som inte är fullt enkelt för gemene man, och speciellt inte på de digitala plattformarna som idag blir alltmer populära jämfört med de klassiska landbaserade casinona eller spelombuden.

Många spelbolag har av den anledningen valt att implementera AI-system, där artificiell intelligens agerar som en hjälpande hand. Bland annat kan systemen agera med större snabbhet och precision än om en person skulle gå igenom all data manuellt, vilket underlättar då stora mängder information går igenom de digitala spelplattformarna.

Spelkoll

Redan 2007 skrev SvD om hur Svenska Spel valt att införa AI i den då nylanserade tjänsten ”Spelkoll” – en tjänst som varnar spelare när deras beteende eller spelmönster ändras och kan i god tid förebygga att personen i fråga utvecklar ett spelberoende eller missbruk. Då spellagen, med dagens utformning, inte sattes i bruk förrän 12 år senare kan man säga att Svenska Spel låg i framkant vad gäller ansvaret gentemot sina spelare.

Funktionen finns kvar än i dag, och man ser att det är många spelbolag som valt att gå i liknande riktning – oavsett om de är licensierade under den svenska spellagen eller inte.

Förhindra fuskare

Förutom att AI-teknologin kan hjälpa spelbolagen att upptäcka negativa beteenden kan den även genom spelvanor hitta bedrägerier eller fuskare på sina sidor. Något som även det ökar säkerheten för såväl spelarna som för bolagen, då de kan erbjuda trygga spel och behålla en fortsatt gott anseende bland sina nuvarande och potentiella spelare.

Förbättrad upplevelse

De AI-system som idag implementeras på svensk- och utlandslicensierade casinon används även för att förbättra upplevelsen för spelarna. Genom att även här följa deras beteenden kan systemet välja ut de spel den tror spelaren kommer att gilla, och bidrar därmed till en mer långvarig upplevelse samtidigt som den blir en lockande faktor för nya spelare.

Hälsan i fokus

Att AI gjort en så pass stor entré inom spelväsendet är egentligen inte särskilt konstigt, då den idag får allt fler användningsområden inom just hälsofrågor och vården. Spelberoende anses idag vara en folkhälsofråga och det krävs att nya vägar hittas för att kunna minimera dess negativa påverkan på spelare sociala och ekonomiska liv.

Idag kan AI-system vara till stor hjälp för att såväl hjälpa spelare, som för att hjälpa läkare hitta och ge patienter rätt vård.