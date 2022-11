GM34-CWQ ARGB 5 / 6 Betyg 5 290 kr Pris För Tilltalande design med snygg ARGB integration i foten, mycket bra färghantering, hög kontrast, smart USB-C lösning, bra prisbild, rätt placering av USB3 portarna Emot Vi hade gärna sett en högre flexibilitet sett till höjdjustering, ljudet är ok för produktivt arbete men inte som primära högtalare så klart, skärmen har inte senaste HDMI version, lite känslig meny-pinne Rekommenderas till Är du på jakt efter en allsidig, prisvärd skärm i lite större format är Cooler Master GM34-CWQ ARGB ett mycket bra alternativ

En underbar hybridskärm som uppfyller de flesta önskemål

Vi pratat allt oftare om olika former av hybridlösningar och hybridenheter som fungerar lika bra till helt olika ändamål. När det kommer till skärmar så handlar detta primärt om enheter som både kan användas som gamingskärm samtidigt som de erbjuder en så bred färgskala så att den kan användas till i varje fall ett semiprofessionellt, mer produktivt arbete. Vi har under många år följt Cooler Master och deras produkter men detta är faktiskt den första skärm som vi testat vilket gjorde testet extra intressant. Det ska även tilläggas att Cooler Master faktiskt är ganska nya på just skärmmarknaden då deras första monitor lanserades så sent som 2019.

Genomtänkt design

GM34-CWQ ARGB är en 34 tums UWQHD skärm som mäter 27,36 x 80,64 x 43,46–51,46 centimeter och väger knappa tio kilo. Skärmen står på ett unikt, och mycket snyggt bordsställ som baseras på en hexagonformad metallring. Vid lite närmare granskning så ser vi att det är CoolerMasters logotyp ring vilket faktiskt är riktigt smart. I underkant av denna ring så finns en snygg ARGB integration som ger ett stämningsfullt ljus på kvällarna eller matchar vårt spelande. Allt hanteras via appen Masterplus+ varifrån vi även kan synka och hantera andra CM kompatibla enheter.

Bordsstället går vidare i ett ställ som i sin överkant har ett enkelt fäste som snäpps på plats i mitten av skärmens baksida. Via detta ställ kan vi sedan justera skärmens höjd, tyvärr bara inom ett intervall av åtta centimeter och här hade vi helst sett en lite större spännvidd. Vi kan även vrida skärmen i 15 graders åt respektive håll samt tilta den från -5 till 15 grader, allt för att uppnå bästa visningsläge.

Vi går så över till själva skärmen och börjar här med baksidan och på denna det lilla fack, om vi nu får kalla det så, i nederkanten. För i detta så finner vi skärmens primära anslutningar vilka består av en normal strömanslutning, en lösning som är rätt bekväm då vi slipper ha externa AC enheter. I andra kanten så finns dubbla HDMI anslutningar. Dessa är tyvärr bara av version 2 i stället för senaste 2.1. Nu gör detta inte så mycket för gemene man men vi tycker ändå det är lite synd.

Vi fortsätter och här finns då en DP port följt av en klart intressant lösning i form av en Typ-C port med DP1.4 vilken stödjer PD laddning på upp till 65 watt. Detta gör att vi kan ansluta vår bärbara dator som via samma kabel kan sända bild och ladda enheten. I kanten så finns sedan en USB3-B anslutning vilken leder vidare till dubbla USB3-A anslutningar som är placerade på skärmens vänstra sidas nedre del, en placering som är perfekt när vi snabbt vill komma åt att föra över olika former av data eller koppla in olika former av kringutrustning. Anslutningspanelen avslutas med en 3,5 millimeters kontakt till vilken vi kan ansluta hörlurar.

Vill du inte använda trådbaserade hörlurar så fungerar det även att använda skärmens integrerade dubbla fem watts högtalare vilket gör ett godkänt jobb, fram för allt för att spela upp ljud från mer produktiva arbeten. På höger bakre sidas nedre del så finner vi en liten styrknapp. Denna används för att komma åt skärmens menysystem som är snabbt men kanske inte har samma logik i menyer som vi är vana vid. Vi upplever även att styrknappen är lite väl känslig och ibland sticker valen i väg snabbare än vi planerat.

Svängd HDR400

Vi roterar runt och kommer till framsidan där vi finner en åtta bitars VA panel baserad på Quatum dot. Skärmen är böjd enligt 1500R vilket ger en underbart omslutande känsla samtidigt som den upptar mindre plats på skrivbordet och även kan placeras längre bort om vi har skärmen placerad i ett hörn. GM34-CWQ ARGB stödjer både AMD FreeSync Premium och G-sync och kommer med en uppdateringsfrekvens på 144 hertz och en respons på 0,5 millisekunder vilket ger oss en jämn bild oavsett vad vi tittar på.

Till detta så erbjuder skärmen ett mycket bra Black Stabilization läge som hjälper till att lyfta fram mörka områden i spel och göra dem mer visuellt tillgängliga vilket många gånger är skillnaden mellan vinst och förlust. Till detta så uppfyller skärmen dessutom 98 % DCI-P3 och stödjer HDR400 tillsammans med en kontrast på 4000:1 så får vi en bildskärm som även är grymt bra för alla former av bildbehandling och arbete med filmer.

Skärmen erbjuder dessutom tre förinställda HDR lägen: ett standardläge där vi kan optimera RGB värdena samt ljusstyrka och kontrast för att bäst passa vårt behov. Men vi kan även mellan spel och film optimerat HDR läge för att lyfta respektive områdes färgsättning. Självklart erbjuder skärmen även inställningar för att hantera lågt blåljus. Lägg här till ett för klassen mycket överkomligt pris så har vi här en ny favorit inom hybrida gamingskärmar.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Coolermaster, www.coolermaster.com

: Coolermaster, www.coolermaster.com Cirkapris : 5 290 kr inkl. moms, 4 232 kr exkl. moms

: 5 290 kr inkl. moms, 4 232 kr exkl. moms Mått : 273,6 x 806,4 x 434,6–514,6 mm

: 273,6 x 806,4 x 434,6–514,6 mm Vikt : 9,89 Kg

: 9,89 Kg Böjning : 1500R

: 1500R Förhållande : 21:9

: 21:9 Storlek : 34”

: 34” Maximal upplösning : 3440 x 1440

: 3440 x 1440 Panel : 8-bitars VA med Quantum dot

: 8-bitars VA med Quantum dot Uppdateringsfrekvens : 144 Hz

: 144 Hz Kontrast : 4000:1

: 4000:1 Ljusstyrka (snitt ): 400 nits

): 400 nits Färgrymd : DCI-P3 98%

: DCI-P3 98% Anslutningar : DP, 2st HDMI, USBC, dubbla USB3-A, 3,5mm

: DP, 2st HDMI, USBC, dubbla USB3-A, 3,5mm VRR teknik : FreeSync Premium, G-Sync

: FreeSync Premium, G-Sync Responstid : 0,5 ms

: 0,5 ms Ljusintegration : ARGB

: ARGB Strömförbrukning : 31 watt

: 31 watt VESA : 100 x 100 mm

: 100 x 100 mm Höjdjustering : 80 mm

: 80 mm Vridning : +/-15 grader

: +/-15 grader Tiltning: -5/15 grader