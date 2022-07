Gigabyte Aorus C500 Glass 5 / 6 Betyg 2 999 kr Pris För Mycket tilltalade design, snygg ARGB integration via både fläktar och i chassi, ARGB/PWM hubb, lättarbetat och väl genomtänkt chassi, möjlighet till flexible lodrät grafikkortsplacering, gott om platser för kylning, lätt och snygg kabelhantering, smart framdörr Emot Vi tycker att en Riser kabel borde medfölja, passar inte alla EATX kort Rekommenderas till Detta är ett perfekt chassi för dig som vill ha ett visuellt tilltalade system med gott om utrymme i ett ändå förhållandevis kompakt format

Ett imponerande, extremt snyggt, tornchassi i mellanformat med utrymme för allt

Under varje år så testar vi säkerligen någonstans mellan 30 och 40 chassin och många gånger så förundras vi över hur flera av de större tillverkarna inte kommer fram till fler innovativa lösningar och även hur ofta tillverkare mer eller mindre kör vidare på samma spår. Men så ibland stöter vi på ett chassi där tillverkaren verkligen tänkt igenom i princip alla tänkbara vinklar och tagit fram en enhet som drar nytta av alla de tekniska funktioner som samtida moderkort har att erbjuda. Aorus C500 Glass är just ett sådant chassi. Men precis som solen har sina fläckar så finns även här en del som missats eller där Gigabyte snålat in lite i onödan.

Tilltalande design

Det märks redan när vi packar upp Gigabyte Aorus C500 Glass att det handlar om ett gediget chassi. För trots det förhållandevis kompakta formatet av 548 x 250 x 482 millimeter så väger enheten 13,4 kilo. Chassit har en mattsvart grundfärg och är tillverkat i en kombination av metall, plast och härdat glas.

Börjar vi framifrån så finns här en panel bestående av en skiva med rökfärgat härdat glas som i en snygg vinklad nederkant övergår till en plastskiva med snett vinklade fenor vilket för tankarna till layouten på såväl Aorus M2 enheter som dess PSU modeller. Detta ger ett totalt sett mer matchade utseende för dig som bygger en komplett rigg av Aorus komponenter vilket vi uppskattar. Fronten har vinklade sidor vilka både ger ett mer stilrent utseende samtidigt som chassit i dessa kanter får ett naturligt luftintag.

På vänster sida så hittar vi en heltäckande panel i samma rökta härdade glas. Då panelen har snabbfästen så används inga skruvar vilket ger en rena och lyxigare känsla. Höger sidan har i stället en hel metallpanel för att på detta sätt dölja kabeldragningen som sker innanför denna, mer om detta senare.

Ser vi till ovansidan så består denna av en heltäckande metallskiva med snett vinklade luftutsläpp. Denna skiva fäst med magneter vilket gör det lätt att ta bort locket för att komma åt innanför varande fläktar. I framkanten av detta lock så finns chassits främre IO panel. Denna består av dubbla USB3, en USB3.1 Gen2 Typ-C, separata 3,5 millimeters audio in-och ut anslutningar samt en ström- och en resett knapp. Till dessa främre USB anslutningar använder Gigabyte en speciell elvatrådars kabel vilket ger maximal stabilitet och jämnast tänkbara dataöverföring.

Vi kommer så till baksidan som har ett lite annorlunda utseende. I ovankanten så finner vi först ett litet handtag för att enkelt lyft av topplocket vilket är en liten detalj som verkligen visar på att Gigabyte har tänkt till. Under denna så finns sedvanlig plats förmoderkortets IO panel och bredvid denna så finns nästa smidiga lösning i form av en flexibel plats för att fästa antingen en 120 eller 140 millimeters fläkt. Förutom storleksvalen så har varje fästpunkt en generös justeringsmarginal vilket underlättar installationen.

Under denna så hitta vi nästa smarta lösning i form av expansionsplatserna. Chassit kommer med en 8+3 lösning vilket i sig inte är något märkligt. Men Gigabyte har här en ny lösning där vi kan välja mellan att placera grafikkortet traditionellt vågrätt eller via medföljande VGA hållare lodrätt för att på detta sätt visa upp grafikkortets många gånger effektfulla RGB integration. Tack vare den unika konstruktionen så kan vi dessutom välja placering av det lodräta kortet där vi antingen väljer att placera det närmast glasfönstret där vi i detta fall får plats med upp till 73 millimeter, eller 3,5 expansionsplatser, breda grafikkort. Eller så använder vi en placering närmast moderkortkortet och får då i stället hela åtta expansionsplatser eller 160 millimeter tillgängligt. Tyvärr, och här tycker vi att Gigabyte snålat lite, så medföljer inte någon Riser kabel för vinkling av grafikkortet.

Längst ner hittar vi sedan placeringen för systemets PSU som även denna har en smart konstruktion. Genom att chassit har en snabbmonterad sköld som fäst på aggregatet kan vi sedan, med bara två skruvar vilka justeras med fingrarna, snabbt och enkelt dra ut och skjuta in aggregatet om vi behöver addera eller byta kablar.

Rymlig insida

Vi fortsätter med chassits insida som vi kommer år från multipla håll. Dels så kan vi ta bort de både större sidopanelerna, dels kan vi lyfta bort toppen och dels så kan vi mycket enkelt öppna även fronten som på detta chassi är monterad som en svängdörr vilket underlättar montering av fläktar eller radiatorer samt rengöring av dammfilter.

Chassit är uppbyggt enligt olika zoner skulle man kunna säga. Vi hittar en huvudzon eller kammare bakom den glasförsedda sidan. Denna rymmer moderkort på upp till EATX format men här vill vi direkt höja en liten varningens finger. Olika EATX moderkort har nämligen olika format och vissa kort kan även ha vinklade kontakter som gör att de inte är lämpade för detta chassi. Så rådet är att kontrollera dessa aspekter noga innan.

Själva insidan har annars en generös genomgång för montering av CPU kylare. Vi får även två större gummerade genomgångar för enkel kabeldragning. I nedre delen så hittar vi nästa zoon vilken är avsedd för vårt aggregat och som även rymmer plats för två 3,5 tums hårddiskar. Denna zon har en sköld som separerar värmen och även döljer kabeldragningen. I sköldens nedre vänstra kant så finns en typ av fönster. Detta är till för att kunna visa upp eventuell RGB integration från vårt aggregat.

Ser vi från motsvarande höger sida så finner vi här ett utökat utrymme för kabeldragning. Bland annat så finns här separata kanaler med fästpunkter för att snyggt kunna leda såväl ström- som andra kablar på ett strukturerat vis vilket i sin tur underlättar installationen. Precis under genomgången för montering av CPU kylare så finns två fästpunkter för att montera dubbla 2,5 tums enheter.

Tittar vi i stället i den övre delen så finner vi här en avlång hub för PWM styrning av upp till fem fläktar och inkoppling av ARGB enheter. Totalt så kan hubben hantera fem slingor men då chassit även kommer med totalt fyra integrerade fläktar samtidigt som även chassit har egen RGB så är samtliga upptagna. Skulle du vilja bredda dessa och ansluta flera enheter så rekommenderar vi att en splitter kopplas in.

Totalt sätt så tycker vi denna bakre zon är en av de mest effektiva och lättarbetade som vi stött på och tack vare chassits mer kompakta format så räcker även normalt sett de kablar som medföljer ett PSU för att skapa snygga dragningar och skulle det inte göra det så kan det vara värt att investera i förlängningar.

Chassit låter oss även ansluta fullstora komponenter med en maximal längd för instickskort på 420 millimeter, en längs PSU längd på 220 millimeter och en högsta höjd för CPU kylare på 190 millimeter så får vi en hög flexibilitet för vårt bygge oavsett vad vi väljer att använda för komponenter.

Effektivt luftflöde

Vi avrundar med att gå igenom chassits kylning. Från start så får vi som nämnts ovan tre frontmonterade och en bakre monterad 120 millimeters ARGB fläktar. Vill vi bara maximera luftflödet och basera vårt system på fläktar så kan vi maximera dessa genom att byta samtlig av dessa mot 140 millimeters dito. Vi kan dessutom komplettera med ytterligare tre 120 eller två 140 millimeters fläktar i chassits topp för ett effektivare utsug.

Vill du i stället använda vattenkylning så rymmer systemet en frontmonterad 420 millimeters radiator vilken tack vare den smidiga dörrkonstruktionen framtill kan hantera fläktar placerade på båda sidor för en push-pullösning.

I chassits ovansida så finns plats för en 360 millimeters radiator och även denna kan vi förse med fläktar på båda sidor tack vare att ovansidan har en nedsänkning under det övre locket. Slutligen så ryms även en 140 millimeters bakre radiator. Självklart skyddas såväl det främre som det övre och även det undre luftintaget av ett tvättbart dammfilter.

Oavsett vilken kyllösning som vi väljer att satsa på så har chassit ett naturligt mycket bra luftflöde vilket gör att vår rigg kommer att hålla sig sval även under kraftfullare belastning. Till detta så har Gigabyte även lyckats riktigt bra med att minimera ljudnivåer både från fläktarna i sig och dess eventuella vibrationer under hög belastning vilket gör att chassit även tillhör de tystare i sin klass.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Gigabyte, www.gigabyte.com

: Gigabyte, www.gigabyte.com Cirkapris: 2 999 kr inkl. moms, 2 399 kr exkl. moms

2 999 kr inkl. moms, 2 399 kr exkl. moms Mått : 548 x 250 x 482 mm

: 548 x 250 x 482 mm Vikt :13,4 kg

:13,4 kg Maximal moderkortsstorlek : EATX

: EATX Expansionsplatser : 8+3

: 8+3 Lagringsplatser : 2st 3,5” + 2st 2,5”

: 2st 3,5” + 2st 2,5” Front I/O: USB Type-C 3.1 x1 / USB 3.0 x2 / Audio In & Out

USB Type-C 3.1 x1 / USB 3.0 x2 / Audio In & Out Förmonterade fläktar : 3st främre + 1st bakre 120 mm ARGB PWM

: 3st främre + 1st bakre 120 mm ARGB PWM Radiatorsupport : Främre – 420, topp – 360, bakre – 140 mm

: Främre – 420, topp – 360, bakre – 140 mm Högsta CPU kylare : 190 mm

: 190 mm Längsta instickskort : 420 mm

: 420 mm Längsta PS U: 220 mm

U: 220 mm Lodrätt VGA montering: Ja, 73 eller 160 millimeter bredd

Gigabyte Aorus C500 Glass 5 / 6 Betyg 2 999 kr Pris För Mycket tilltalade design, snygg ARGB integration via både fläktar och i chassi, ARGB/PWM hubb, lättarbetat och väl genomtänkt chassi, möjlighet till flexible lodrät grafikkortsplacering, gott om platser för kylning, lätt och snygg kabelhantering, smart framdörr Emot Vi tycker att en Riser kabel borde medfölja, passar inte alla EATX kort Rekommenderas till Detta är ett perfekt chassi för dig som vill ha ett visuellt tilltalade system med gott om utrymme i ett ändå förhållandevis kompakt format