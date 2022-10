Test: Intel Raptor Lake – 13th Gen Core i9-13900K

Med fler kärnor, högre frekvens och förbättrat minnesstöd lanserar Intel sin nya flaggskeppsprocessor Core i9-13900K. Den 13:e generationens core-processorer – även kallad Raptor Lake – är ett riktigt lyft för dig som kan utnyttja den flertrådiga prestandan.

Intel Core I9-13900K 5 / 6 Betyg 8 490 kr Pris För Mycket hög multicore-prestanda, lättkyld vid normal inställning och fabriksboost, tacksam att överklocka, hög minnesbandbredd, ger tillsammans med Z790-moderkorten den överlag snabbaste konsumentplattformen i skrivande stund. Emot Strömförbrukningen sticker snabbt i väg vid överklockning, ger inte något extrem lyft vid få-kärning gaming, lite högt pris. Rekommenderas till Intel Core i9-13900K är ett av de bästa valen för dig som jobbar med program eller spel som drar nytta av multipla kärnor och hög minnesbandbredd.

Med tolfte generationens Intel Core-processorer gick Intel över till en blandad kärnarkitektur med både högeffektiva och mer energisnåla kärnor, på samma sätt som bland annat använts i mobiltelefoner under en längre tid. Nu till trettonde generationens Core-processorer har Intel förfinat tekniken och vi får en mer finkalibrerad lösning där det mesta har optimerats.

Dubblerat antal effektiva kärnor

Intel i9-13900K baseras på samma litografi som presenterades i och med föregående serie vilken kallas Intel 7. Det första vi uppmärksammar när vi kikar på processorns specifikationer är att Intel har ökat antalet effektiva kärnor från åtta till sexton medan föregående modells åtta prestandakärnor lämnas orörda, i varje fall sett till antalet. Detta gör att processorn går från totalt 24 till 32 trådar vilket enligt Intel ska ge en prestandavinst vid multitrådskörning på dryga 40 procent jämfört med föregående modeller.

Prestandakärnorna i Core i9-13900K har en basfrekvens på 3,0 gigahertz medan de effektiva kärnorna startar på 2,2 gigahertz. Dessa olika kärnor kan sedan ”boostas” till olika nivåer. Börjar vi med de effektiva så har dessa en maxnivå på 4,3 gigahertz medan prestandakärnorna har en integrerad trestegs boost som börjar med en max Turboboost på 5,4 gigahertz. Denna kan sedan, genom Intels Turbo Boost Max-teknik, stiga till 5,7 gigahertz över de bästa kärnorna eller även 5,8 gigahertz med hjälp av Intel Thermal Velocity Boost, eller kort och gott TVB, som i realtid analyserar det värmeutrymme som finns för att ytterligare höja frekvensen.

I samband med att antalet kärnor ökats har även L2-cachen utökats till 32 megabyte vilket är mer än en fördubbling från tidigare 14 megabyte och något som normalt multitrådskörning drar en stor nytta av. Däremot har Intels smart cache bara ökats från 30 till 36 megabyte. Modellens PBP (extern länk) ligger kvar på 125 watt medan MTP (extern länk) ökat något till 253 watt. Men i detta får vi dessutom en aning uppjusterad maximal dynamisk grafikfrekvens som stiger från 1,55 till 1,65 gigahertz.

Men framför allt så justeras det integrerade minnesstödet för DDR5-minnen från 4800 megatransfers till hela 5600 megatransfers. Det ger oss en markant förbättrad maximal minnesbandbredd vilken stiger från 76,8 till 89,6 gigabyte per sekund vilket är extremt gynnsamt för både spelande och program som drar nytta av högre minnesbandbredd. Ett mycket bra exempel på det sistnämnda är olika former av RAM-disk program där delar av minnet agerar en extremt snabb disk. Stödet för DDR4 ligger dock kvar på 3200 megatransfers vilket är ett argument för att satsa på moderkort med stöd för just DDR5 även om Z790-chippet har stöd för den äldre standarden.

Imponerande prestandaökning

Vi kommer sedan till den faktiska prestandan. För oavsett vad som utlovas och förväntas är det först när vi kan stoppa in processorn i ett av våra testsystem och sedan köra både standardiserade benchmarktester och vårt eget batteri av tester som vi kan se hur processorn fungerar i olika situationer – i praktiken. Tyvärr hade vi vare sig tillgång till senaste Gen5-baserade M.2-diskar eller grafikkort ur Nvidias senaste 4000-serie vid vårt första testtillfälle, vilket gör att våra tester har genomförts baserat på följande konfiguration:

Moderkort: Asus Rog Maximus Z790 Hero – Bios0502

Asus Rog Maximus Z790 Hero – Bios0502 CPU: Intel i9-13900K & Intel i9-12900K

Intel i9-13900K & Intel i9-12900K Kylning: Noctua NH-D15 Chromax black

Noctua NH-D15 Chromax black Minne: Kingston Fury – KF560C40BBAK2-32

Kingston Fury – KF560C40BBAK2-32 Lagring: Samsung 980 pro – 1TB

Samsung 980 pro – 1TB Grafik: MSI RTX3080

MSI RTX3080 OS: Windows 11 Pro 64-bit v.22623.870

Som framgår ovan kördes samtliga tester, först med trettonde generationens CPU och därefter med tolfte generationens CPU. Vi körde inte med några överklockningar vid de initiala testerna utan dessa redovisas separat.

Först granskar vi renderingsprestandan med hjälp av Blender 3.3 där 13900K presterade 171,2 enheter per minut medan 12900K stannade vid 115,9 – ett markant lyft som blir möjligt tack vare det ökade antalet kärnor. Vi fortsatte med PC Marks produktivitetstest där vIntels senaste toppmodell nådde 7322 poäng medan föregångaren stannade på 6911 poäng, en skillnad som inte är lika stor men ändå tydlig. När vi går över till encoding via X264 – 164 r3101 snittar Core i9-13900K på 114 bilder per sekund vilket ska jämföras med 79,7 bilder per sekund, så återigen en stor prestandaförbättring.

Näst ut var CrossMark där vi i helhetspoäng nådde 2 351 respektive 2 162 poäng. I 3DMark – Time Spy – CPU blev resultaten 16 921 respektive 15 833.

3DMark – Fire Strike total gav 36 529 poäng respektive 35 443 poäng medan 3DMark CPU singeltrådsresultat var mer likvärdigt med 1247 kontra 1238 poäng, vilket tydligt i alla lägen visar på kraften i kombinationen av multipla kärnor, utökad L2- och L3-cache samt det högre minnesstödet.

Marginell prestandaökning i spel

Nästa steg blev ett par olika speltesteter där vi för att kort sammanfatta fick mer av en marginell prestandavinst som låg på runt sex procent, vilket till stor del beror på att spelen inte till fullo drar nytta av alla kärnor utan premierar höga frekvenser över ett par kärnor. Detta styrktes även av våra olika programbaserade testkörningar vilka sträcker sig över Adobes programsvit till andra produktiva program som Autodesk och Blender, där snittprestandan ökade med hela 34 procent vilket är mycket imponerade med tanke på att det bara handlar om en ny generation.

Klarar sex gigahertz med luftkylning utan problem

Vi avrundar med att kort beröra överklockningspotentialen, något som vi kommer att återkomma till längre fram när vi har fått nya Gen5-baserade M.2-enheter och RTX4000-kort. Vårt system använde som nämnts ovan bara luftbaserad kylning, dock en mycket effektiv sådan, under dessa tester då det var enklare att hantera när vi växlade mellan de två processorerna. Men trots detta var det inga bekymmer att lyfta upp den nya CPU:n till 6 gigahertz utan att detta hade någon större inverkan på värmen som bara steg tre grader, visserligen med ökad rotationshastighet på fläktarna. På köpet fick vi även en ökad effektförbrukning på 85 watt vilket var förväntat men kanske inte lika roligt med tanke på dagens elpriser.

Men som sagt, vi kommer att fortsätta testa Intels senaste plattform med nyare och snabbare hårdvara och även en custom build kylösning för att se hur långt vi kan ta processorn med normal vattenkylning. Håll utkik!

SPECIFIKATIONER Intel Core i9-13900K

Tillverkare : Intel, www.intel.com

: Intel, www.intel.com Cirkapris: 8 490 kr inkl. moms, 6 792 kr exkl. moms

8 490 kr inkl. moms, 6 792 kr exkl. moms Socket : FCLGA1700

: FCLGA1700 Litografi : Intel 7

: Intel 7 Antal kärnor/trådar : 24 st/32 st

: 24 st/32 st Max frekvens : 5,8 GHz

: 5,8 GHz Minnesstöd : DDR5@5600 / DDR4@3200

: DDR5@5600 / DDR4@3200 PBP : 125 watt

: 125 watt MTP : 253 watt

: 253 watt SmartCache : 36 MB

: 36 MB L2 Cache : 32 MB

: 32 MB iGPU : Intel UHD 770

: Intel UHD 770 iGPU frekvens : 300 MHz–1 650 MHz

: 300 MHz–1 650 MHz DMI : v4

: v4 DMI-banor : 8 st

: 8 st PCIe stöd : 4 & 5

: 4 & 5 Max PCIe-banor: 20 st