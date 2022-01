Logitech lanserar Logi Bolt – företagets nya trådlösa teknologi för kringutrustning

Logitech lanserar Logi Bolt, ett nytt Bluetoothbaserat protokoll som ska göra att tillverkarens trådlösa tillbehör blir bättre än någonsin. Lösningen ska minimera störningar från omgivningen och ge dig en mer stabil anslutning.

När vi sitter hemma och jobbar, ensamma med en eller ett par datorer eller trådlösa enheter så upplever vi sällan problem med traditionella trådlösa tekniker som Bluetooth eller Wi-Fi. Men om du någon gång arbetat på en plats med öppna kontorslandskap där många i sitter nära varandra, jobbat i en skola där elever med stora klasser ska samsas över en mindre yta eller varför inte varit på ett LAN(party) där vi många gånger packas som sardiner med andra speltokiga.

Har du varit med om dessa eller likande situationer så har du troligen även upplevt att din trådlösa mus inte alltid fungerar som du är van vid, att tangenttryckningar släpar och att ingenting händer när du använder scrollhjulet på musen. Du försöker febrilt rulla och rulla och rulla för att sedan märka att allt plötsligt ”rasslar till” med alla klick och rullningar som du utfört vilket många gånger tar frustrationen till nya höjder.

Snabbare är Bolt

Den vanligaste lösningen på detta problem har så klart varit att växla över till sladdbundna alternativ. Men har du en gång vant dig vid att jobba med trådlösa enheter är det svårt att gå tillbaka till en kabellösning. Det var utifrån dessa problem Logitech utvecklade den nya, trådlösa teknologin Bolt. Om namnet har någon koppling till världens snabbaste man, Usain Bolt, låter vi vara osagt men faktum är att teknologin är både blixtsnabb och erbjuder säkerhet i toppklass.

Just den senare delen är ett område som många gånger missas när vi rent generellt pratat om trådlös kommunikation gällande kringutrustning och som i värsta fall kan vara en oskyddad dörr in till datorer eller även hela nätverk. Med fokus på att lösa dessa potentiella problemområden och samtidigt även fungerar över flera operativsystem utvecklade Logitechs ingenjörer Logi Bolt.

Bluetooth i grunden

Logi Bolt grundar sig på den trådlösa Bluetooth Low Energy-tekniken och innefattar flera säkerhetsåtgärder som ska minimera risken för sårbarhet i arbetsmiljöer både på kontoret och i hemmet. Att valet föll på att basera protokollet på just Bluetooth var för att maximera möjligheterna att lösningen ska vara gångbar under många år framöver och även fungera på system som inte nödvändigtvis kommer att ha någon form av USB-port.

För att garantera optimal säkerhet använder tekniken ”blåtandsäkerhetsläge” 1, nivå 4 vilket innebär att Logi Bolt upprätthåller säkerheten genom kryptering. Nivå 4 använder Authenticated LE Secure Connections (LESC) krypterad hopparning av enheter – specifikt Elliptic Curve Diffie-Hellman P-256 (ECDH) och AES-CCM-kryptering. Detta garanterar en trådlös Logi Bolt-produkt och dess Logi Bolt-mottagare kan bara kommunicera med varandra.

Men till skillnad från tidigare liknade försök där mottagare och sändare fabrikskonfigurerats har Logitech löst detta genom en speciell parningsapp vilken även används för att länka flera externa enheter till en mottagare. (Applikationen finns att ladda ner på logitech.com/options.) Äldre enheter med dedikerade mottagare blev obrukbara om mottagaren skulle gå sönder.

Minimal latens

Vad innebär då detta i praktiken? För att testa skillnaderna mellan klassiska trådlösa anslutningar för tangentbord och möss valde vi att, lite provocerande så klart, fylla ett av våra mindre testrum med totalt 45 anslutna enheter, vilket då även inkluderade 2,4 gigahertz ljud- och videoenheter. Totalt fanns här även 14 datorer som alla använde trådlöst anslutna möss och tangentbord.

Vi började med lite enklare tester där vi bland annat rullade i stora Excelark, zoomade in och ut i Photoshop-bilder och justerade mikrofon samt video under videosamtal. Detta både med mus och tangentbordskombinationer. Med en traditionell trådlös anslutning upplevde vi märkbara fördröjningar där klickningar på musen kom efter att musen flyttats och fönsterbyten via tangentbordet skedde sekunden efter att vi utfört kommandot.

Vid exakt samma tidpunkt utfördes exakt samma åtgärder från en dator placerad precis bredvid den första, men här använde vi Logi Bolt-enheter i stället. Skillnaden var så påtagligt att det nästan kändes overkligt. Sidor justerades omedelbart, både rullning och knapptryckningar från såväl mus som tangentbord var omedelbara, precis som det ska vara. För att utesluta att det var datorerna i sig eller dess placering som påverkade resultaten bytte vi plats på de trådlösa enheterna. I samma stund som dessa byttes så flyttade även problemen eller eftersläpningarna samtidigt som den tidigare långsamma enheten fick minimal latens.

Tyvärr har vi bara kunnat mäta latensen via program och inte på hårdvarunivå med någon form av breadboard/USB-monitorlösning, men utifrån andra studier har vi sett att skillnaden i latens har gått från ett snitt på 65 millisekunder till 6 millisekunder vid byte till Logi Bolt i utsatta miljöer. Till detta ska vi sedan tillägga att Logi Bolt fungerar både mot Windows och Mac OS samt Chrome OS och Linux, samt att varje mottagare kan hantera sex Logi Bolt-produkter.

Självklart kommer godkända produkter även att kunna kommunicera direkt via Bluetooth om det skulle behövas. Men i detta läge uppnås så klart vare sig den högre säkerheten eller den störningsfria anslutningen. Vem vet, kanske kan vi i framtiden även se denna typ av teknik direktintegrerad i exempelvis plattor eller bärbara datorer och då kunna erbjuda Logi Bolts funktionalitet direkt från enheten, precis som Bluetooth gör idag.