MSI Creator Z16P B12UHT

MSI Creator Z16P 5 / 6 Betyg 34 995 kr Pris För Stabil prestanda som för mer kreativ belastning ligger i absolut topp, bra integrerat ljud, mycket trevlig skärm, hög konstruktions kvalité, bra mix av komponenter Emot Lite få anslutningar med tanke på storlek, hög prisnivå, ljudet kan i vissa lägen tendera att bli avslaget, blir lite lätt väldigt varm Rekommenderas till Detta är en mycket bra enhet för dig som jobbar med olika former av kreativt arbete men som även vill kunna växla över och spela utan att byta enhet

En välkonstruerad dator för kreativt och produktivt arbete som även kan extraknäcka som gamingrigg

MSI tar med sin serie Creator Z16P ett stort kliv in mot topplaceringarna bland de mer kreativt klassificerade bärbara datorer som under senaste åren blivit alltmer populära. För att enklast förklara begreppet skulle vi säga att en kreativt fokuserad dator tar kraften som liknas vid en mix mellan gaming och WS datorer viken sedan kombineras med det med ett mer konsumentorienterad utseende och oftast även mer allsidig användning jämfört med arbetsstationer och renodlade spelmaskiner.

Kraftfull hårdvara

Som med de flesta modeller så kan MSI Creator Z16P bestyckas i ett stort antal olika utföranden. Vår modell baseras på Intels I9-12900H processor vilken använder sex prestandakärnor och åtta effektiva kärnor för totalt 20 trådar. Till detta så får vi 24 megabyte L3 cache vilken hjälper till att hålla prestandan på en jämn och hög nivå. Utöver detta så kommer enheten med 32 gigabyte DDR5 som körs i 4800 megahertz vilka kan uppgraderas till 64 gigabyte, en två terabytes M2 enhet och ett Nvidia RTX 3080 grafikkort samt en 16 tums QHD+ skärm onekligen tillhör de mer kraftfulla konsumentmaskinerna där ute.

Men innan vi tittar närmare på prestandan så börjar vi kika på enhetens design och yttre anslutningar. Tyvärr så måste vi konstatera att just antalet anslutningar är aningen begränsat med tanke på enhetens storlek. Enheten mäter trots allt 359 x 256 x 19 millimeter och väger 2,41 kilo. Men trots detta så får vi bara två USB-C portar varav en som tur är stödjer Thunderbolt 4. Vi får sedan även en USB-A 3.2 Gen2 port, en 3,5 millimeters audioport samt en fullstor SD kortläsare. Däremot så saknar enheten en dedikerad grafikutgång utan vi får förlita oss på TB4 porten för detta ändamål. Vi kan även tycka att det hade varit trevligt med en fysisk lanport då utrymmet definitivt finns. Nu får vi nöja oss med den integrerade WiFi6E lösningen som tillsammans med en BT5.2 lösning får hantera den trådlösa uppkopplingen.

Ser vi till chassit så är detta tillverkat i aluminium vilket ser till att hålla vikten nere samtidigt som enheten blir stabil utan risk för böjningar i chassit när vi eventuellt skulle placera enheten lite snett. Dessutom så hjälper chassit till med att fördela värmen från enhetens kraftfulla insida på ett effektivt vis vilket tillsammans med sidoplacerade ventilationshål gör att vi kan hålla en hög belastningsnivå under långa perioder.

Tryckkänslig IPS med levande färger

Öppnar vi locket så finner vi en uppsättning med fullstora tangenter vilka är försedda med integrerad RGB belysning vilket kanske mer känns kopplat mot gamingsidan men som gör ett bra jobb med att lyfta fram tangenterna under mörkare timmar. Då ljusintegration är placerad på tangentnivå så kan vi enkelt välja mellan olika fördefinierade effekter eller skapa egna baserat på vår användning. När det gäller tangenterna så vill vi framför allt lyfta fram skrivkänslan som är riktigt bra med en tydlig precision och bra nedslagskänsla.

Här under så finner vi en lite större pekplatta vilken mäter 8×13 centimeter som är utformad för att kunna erbjuda alla gester som Windows 11 har att erbjuda. Plattan har även den en hög precision och erbjuder en bra känsla där vi kan jobba förhållandevis snabbt i exempelvis Photoshops paneler.

För dig som hellre vill jobba direkt på skärmen så är denna tryckkänslig och stödjer arbete med Windows 11 ink för arbete med medföljande aktiva penna direkt på skärmen något som är ett utmärkt val för dig som inte har en separat ritplatta. Pennan kan dessutom användas för att fjärrstyra datorn via blåtand och på detta sätt kontrollera exempelvis presentationer.

När vi så pratar om skärmen så har denna en upplösning på 2560 x 1600 och den IPS baserade panelen jobbar med en frekvens på 165 hertz vilket gör den ganska allsidig. Skärmen har en hög ljusstyrka på 400 cd/m² och kan utan problem användas utomhus och de klara, levenade, färgerna och tydliga kontrasterna gör den till ett perfekt val för arbete med bilder och film. Ser vi till responsen så växlar MSIs enhet med cirka 13 millisekunder GtG vilket är mer än tillräckligt för både produktivt arbete och spelande.

För att kontrollera skärmens prestanda och kapacitet lite djupare så använde vi oss av en av X-rites enheter där vi till att börja med nådda en högsta ljusstyrka på 428 nits med en ljusfördelning på 86 procent. skärmen täcker här 97,8 procent av Display P3, 99,9 procent av sRGB och 87,2 procent av Adobe RGB. Responstiden för svart till vitt var 6,2 millisekunder.

Skärmens Delta E ligger på 1,65 med ett gammavärde på 2,191 och vid mätningar av PWM så gav resultatet en helt stabil skärm helt utan flimmer i alla lägen. Dessutom så har skärmen en snudd på perfekt färgåtergivning vid vinklat seende och även med kraftig vinkling så är det inga problem att se innehållet med samma skärpa som rakt framifrån vilket är tacksamt när fler personer ska se innehållet.

I skärmens övre ram så finner vi en integrerad kamera på två megapixel vilken är perfekt optimerad för videosamtal då den kombinerar en godkänt hög bildkvalité med minimal databelastning vilket minskar risken för en instabil kommunikation. För att ytterligare underlätta digitala möten så använder enheten en fyrvägsmikrofon som gör ett riktigt bra arbete med att fånga upp vår röst. Till detta så inkluderar MSI programbaserade lösningar för att ytterligare optimera ljudet och reducera störande bakgrundsljud.

Prestanda för kreatörer

MSI har till denna modell valt att använda ett batteri på 90 wattimmar vilket under lättare belastning som vid kontorsarbete ger oss nästan sex timmar men som när vi börjar spela eller jobba med rendering av bilder och filmredigering där belastningen på systemet ligger på mellan 75-100 procent så når vi knappt en timmes användning vilket är något sämre än snittet men ändå inte något som sticket ut och som den bärbara kraftmaskin detta är så bör den köras på ström.

MSIs modell kommer med totalt fyra högtalare, två som är riktade upp och två som går nedåt. Detta ger en bra spridning av ljudet som rent generellt är rent och tydligt men som i vissa lägen tenderar att trubbas av, ungefär som när en trombonist placerar en tallrik vid utblåset. Detta märktes framför allt när hög toner snabbt kombinerades med lägre toner som i vissa spel. Men för musiklyssnade eller arbete med filmer rent generellt så klarar vi oss riktigt bra med lösningen.

Vi avrundar med att titta på enhetens prestanda där vi använde oss av Nvidias Studiodrivrutiner som är optimerade för produktivt arbete snarare än spelande. Vid benchmarktester så nådde vi med Cinebench R15 multitråd 2897 poäng och för singeltråd 278 poäng. Motsvarande värden för Cinebench R23 blev 19 278 för multitråd och 1 911 för singeltråd. I Geekbench 5 blev resultatet 14 308 i multitråd och 1 840 för singeltråd samt 125 307 poäng för enhetens grafik.

För OpenGL så landade vi på 225 bilder per sekund. Vi fortsatta med PCMarks testar där vi för produktivitet landade på hela 11 192 vilket är det högsta testvärde vi uppmätt på en bärbar enhet. Även testet för digital kreativitet gav en topplacering med 11 642 poäng där endast en dator presterat bättre.

Vi fortsatta med våra olika skriptbaserade tester som simulerar verklig användning inom Adobes programsvit samt arbete i DaVinci Resolve. För att summera dessa resultat så erbjuder MSI Creator Z16P en hög jämnhet både när det kommer till rendering av material och till inläsning av bilder och filmer. Vi uppnår även en imponerande stabilitet när multipla processer som rendering, musik sampling och om-skalning av bildformat utförs simultant och inom detta område skulle vi säga att enda gången vi arbetat med snabbare modeller så har detta varit Xeonbaserade WS lösningar så detta är ett mycket bra betyg.

Går vi över till diskens prestanda så presterar denna klart bra med en sekventiell toppbaserad läs- och skrivhastighet på 6 659 respektive 4 953 megabyte per sekund. Vad som däremot var än mer imponerade var uthållighetstester där vi maxbelastande disken över tid då vi även här nådde ett snitt på 5 423 respektive 4 369 megabyte per sekund.

Sett till spelprestandan så landar MSIs dator på en totalpoäng av 23 202 i Firestrike vilket ger en uppskattad bildhasighet i Battlefield V på över 90 bilder per sekund. Detta placerar enheten något över medel bland våra testade enheter sett till spelade. I 3DMarks TimeSpy fick vi 9 644 poäng och vid strålspårningstesterna nådde vi 7 026 poäng.

Vi avrundade speltesterna med att köra ett antal spel med Ultra inställningar där vi nådde följande resultat för bilder per sekund: GTA V – 92,3, Dota2 – 161,8, Far Cry5 – 125,3, The Witcher3 – 69,2, Forza 5 – 48,9 och Elex2 – 32,1. Detta visar att vi även kan köra merparten av dagens spel med i fullt godkänd prestanda även om det inte är lika imponerade som vid produktivt arbete.

Smidigt underhåll

Som sista del tittade vi även på hur enkelt det är att felsöka, serva och uppgradera datorn. För när vi väljer att göra en lite större investering så vill vi även att enheten både kan uppgraderas och lagas eller underhållas på enklast tänkbara sätt. Här är Creator Z16P något av ett föredöme. För genom att lossa sex mindre skruvar så lyfts botten snabbt bort och vi får direkt åtkomst till enhetens vikta delar.

Minnesbankerna sitter placerade ungefär i mitten och kan enkelt bytas. Detsamma gäller enhetens primära diska som ligger placerad till höger om minnesbankerna. På vänster sida så finns ytterligare en M2 plats för en sekundär lagringsenhet. Vi kommer även åt att byta enhetens kombinerade M2 baserade WiFi / BT modul i de lägen som nyare standarder kommer.

Vad som sedan är minst lika viktigt är att vi även kan byta enhetens batteri på bara någon minut och med direktåtkomst till enhetens båda fläktar så kan vi även enkelt rengöra dessa vilket gör att vi kan maximera datorns totala livslängd.

För att kort sammanfatta så erbjuder MSI Creator Z16P B12UHT en stabil, högpresterande grund för alla former av kreativt arbete samtidigt som modellen även fungerar bra som spelplattform för dig som söker en mer hybrid lösning och med en enkelt lösning för uppgradering och underhåll så är detta enhet som du kommer att ha nytta av under många år.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : MSI, www.msi.com

: MSI, www.msi.com Cirkapris : 34 995 kr inkl. moms, 27 996 kr exkl. moms

: 34 995 kr inkl. moms, 27 996 kr exkl. moms Mått : 359 x 256 x 19 mm

: 359 x 256 x 19 mm Vikt : 2,41 Kg

: 2,41 Kg CPU : Intel Core i9-12900H

: Intel Core i9-12900H Minne : 32 GB DDR5-4800

: 32 GB DDR5-4800 Lagring : 2TB PCIe Gen4x4

: 2TB PCIe Gen4x4 Grafik : Nvidia RTX3080

: Nvidia RTX3080 Nätverk : Wi-Fi 6E

: Wi-Fi 6E BT : 5.2

: 5.2 Portar : 1x Type-C (USB / DP / Thunderbolt 4), 1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DP), 1x Type-A USB3.2 Gen2, 1x SD Express kortläsare

: 1x Type-C (USB / DP / Thunderbolt 4), 1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DP), 1x Type-A USB3.2 Gen2, 1x SD Express kortläsare Batteri : 90 Wh

: 90 Wh Högtalare : 4×2 watt

: 4×2 watt Skärm: 16″ QHD+ (2560×1600), 165Hz, IPS