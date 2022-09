Qnap koibox-100w 5 / 6 Betyg 6 995 kr Pris För Smidigt format, multipla anslutningar, stabil WiFi integration, mycket enkel att använda, stor bredd sett till systemintegration, kan kopplas samman med befintliga Qnap Nasar, smidig delning av egna skärmar, inspelning av material Emot Lite plastigt yttre, i vissa lägen hade det varit bra med frontplacerade USB portar Rekommenderas till Koibox är en utmärkt lösning för kostnadseffektiva digitala möte för både kontor, skolor och små till medelstora organisationer

Qnap ger dig möjlighet att skapa säkra, privata digitala möten med brett plattformstöd och lokal lagring

För den breda massan så är Qnap som bolag direkt förknippat med ett mycket brett utbud av Nasmodeller för alla ändamål, från billiga centrala lagringslösningar för hem till redundanta företagslösningar i Enterprise klass. De som sedan är lite mer familjära med företaget känner säker även till satsningen på olika nätverksprodukter som routrar och switchar samt breda utbud av tillbehör till desamma. Med Koibox så öppnar Qnap ytterligare en produktdörr då företaget ger sig in på den snabbt växande marknaden för digitala möte.

Multipla anslutningar

Vi börjar med att kika på det yttre på denna enhet som inte mäter mer än 45 x 232 x 152 millimeter och väger knappa 1,1 kilo. Enheten är tillverkad i plast och känns lite som de första halvbilliga, kodfria, DVD spelare som fanns än gång i tiden. För er som inte känner till dessa så skulle vi även kunna säga att den känns och ser ut lite som en billig plastleksak.

På ovansidan så finner vi en del som är upphöjd där vi även hittar Qnap loggan. Runt om denna så finns gott om lufthål för effektiv kylning. På fronten så finner vi en ledförsedd IR mottagare som används tillsammans med den tillhörande fjärrkontrollen. På baksidan så finner vi enhetens samtliga anslutningar vilka består av en strömanslutning, en HDMI 1.4b port, fyra USB3.2 Gen2 typ-A portar och en gigabit Lanport.

Till dessa så finna här även en fästpunkt för ett Kensington lås och på insidan så finns integrerat WiFi /BT modul med stöd för WiFi 6 (inte sexgigahertzbandet) samt BT5.2 och möjlighet att installera en 2,5 tums HDD eller SSD för lokal inspelning. Som drivkraft bakom allt dessa döljer sig en tvåkärning Intel Celeron processor på 1,8 gigahertz, fyra gigabyte Ram och en M2 baserad SSD på 30 gigabyte som är till för operativsystem och de appar som används.

Värt att notera är att enheten bara drivs via den medföljande AC adaptern på 36 watt vilket gör det till en energisnål lösning. Nästa del som är viktig att tänka på är att trots att enheten har fyra USB portar så kommer två av dessa att vara upptagna av direkt anslutet tangentbord och mus vilka används för att kunna kommunicera via de olika digitala molnplattformarna, mer om detta nedan.

Från förpackning till videokonferenser

En av de största fördelarna med koibox-100w är enkelheten. Detta omfattar både installationen av enheten och användande av det integrerade operativsystemet KoiMeeter. Själva installationen omfattar att vi ansluter ström, kopplar in vald bildenhet via HDMI porten, ansluter till Internet via antingen RJ45 eller trådlös anslutning. Den ende extra utrustning som sedan krävs är en kamera och här har Qnap tagit fram olika modeller som rekommenderas, merparten av dessa är Logitech enheter, men vi lyckades även med att få alternativa modeller att fungera lika bra. Det senare är så klart inte någon garanti och för att vara helt säker så bör HCL listan efterföljas.

Beroende på kameralösning, så kan det även vara smidigt att ansluta en kombinerad högtalare och mikrofon och här rekommenderar Qnap att vi använder någon av Jabras enheter för detta ändamål. Självklart så går det även att redan från start kombinera både video och ljud i en enhet och även i detta fall så rekommenderas Logitechs lösningar för detta ändamål.

När valda enheter är anslutna så startar vi upp enheten som med hjälp av en steg för steg guide låter oss välja språk, ansluta till internet, konfigurera valda ljud och bildkällor samt kontrollera uppdateringar och en mindre guide som visar hur medföljande fjärrkontroll används. Hela proceduren tar knappa fem minuter och kan utgöras av i princip vem som helst.

KoiMeeter, SIP videokonferenssystem eller molnmötestjänster

För att börja använda Koibox för att ansluta till videokonferenssystem så finns sedan tre olika basalternativ vilka alla har sina egenskaper och även krav. I sitt enklaste utförande så har vi helt enkelt två, eller flera, Koibox enheter uppkopplade på olika platser direkt mot en monitor, TV eller projektor. Mötet startas sedan genom att länk samman dessa enheters IP adresser på ett enkelt sätt.

För det mindre kontoret eller hemanvändaren så fungerar det även att använda den mobila appen Koimeeter eller godkänd webbläsare för att ansluta och delta från valfri palts. En mycket intressant aspekt av detta är att vi även kan ladda hem och använda programvaran på flera av Qnaps olika Nas modeller och på detta sätt använda denna som en typ av Koibox. Här finns även möjlighet att, om Nasen har denna funktion, använda dubbla HDMI portar för att dela upp våra olika mötesdeltagare. Till denna grundplattform så går det sedan även att ansluta till och länka samman flera av de större SIP videokonferenssystem som finns för att på detta sätt kunna integrera redan befintliga lösningar.

Slutligen så stödjer Koibox även flera molnbaserade tjänster där vi dels kan ansluta som gäst till bland annat Zoom, Skype, Microsoft Teams, Cisco Webex och Google Meet eller så kan vi sätta upp och vara host för egna möten i Zoom, Skype och Microsoft Teams. Detta ger oss som användare en hög grad av flexibilitet till en förhållandevis låg initial kostnad. Som nämnts tidigare så kräver de olika molnbaserade tjänsterna att vi har anslutit ett tangentbord och mus för att vi ska kunna hantera kommunikationen på rätt sätt och för att underlätta detta ytterligare så är det smart att använda trådlösa enheter som redan från start matchats mot sin sändare/mottagare. Anledningen till detta är att vi inte kan koppla multipla enheter till en dongle som vi kan på en dator.

Enkel integration

Nu omfattar Koibox inte bara gränssnittet för att ansluta till eller hosta ett digitalt möte utan enheten har även flera andra smarta funktioner. Dels kan deltagare mycket enkelt själva ansluta sina enheter som mobiler eller datorer för att visa sitt innehåll under en presentation. Detta görs genom att skanna in en barcode som plattformen visar för användaren eller genom att ansluta till samma IP adress som visas på presentationsskärmen. Båda alternativen går snabbt och enkelt oavsett plattform som användaren har. Totalt kan fyra gäster ansluta och dela sin skärm simultant.

Nästa brillianta lösning hittar vi i Insight View. Detta är en tjänst som låter användare ansluta till vår presentation trådlöst och få upp samma innehåll på sin egen bärbara dator. Dessutom kan användaren via denna tjänst även delta i chatt med mötet. Lösningen är perfekt för lite större samlingar som skolor eller konferenser där den primära skärmen blir för liten för alla att se tydligt.

Som nämnts ovan så kan vi sedan även styra vilka möten som vi direkt vill spela in för att senare enkelt kunna dela ut dess innehåll till de som inte närvarat. En lösning som är perfekt för både skolor som håller distansundervisning och för olika former av möten.

För att kunna spela in våra möten så krävs att vi ansluter en disk till vår box där det enkelt uträknat går åt 13 megabyte per minut inspelat material. Det är även värt att notera att när det gäller möten skapade via Zoom, SkypeMicrosoft Teams, Cisco Webex och Google Meet så kommer inspelningen att följa deras regler för molninspelning

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Qnap, www.qnap.com

: Qnap, www.qnap.com Cirkapris : 6 995 kr inkl. moms, 5 596 kr exkl. moms

: 6 995 kr inkl. moms, 5 596 kr exkl. moms Mått : 45 x 232 x 152 mm

: 45 x 232 x 152 mm Vikt : 1,09 kg

: 1,09 kg Anslutningar : 4st USB3.2 Gen2 Typ-A, HDMI 1.4a, RJ45

: 4st USB3.2 Gen2 Typ-A, HDMI 1.4a, RJ45 Trådlöst : WiFi6 + BT5.2

: WiFi6 + BT5.2 CPU : tvåkärning Intel Celeron

: tvåkärning Intel Celeron Ram/Flash : 4GB DDR4 / 30 GB m2 SSD

: 4GB DDR4 / 30 GB m2 SSD AC-adapter : 36 watt

: 36 watt OS : KoiMeeter

: KoiMeeter Intern Lagring: 2,5” SSD/HDD

Qnap koibox-100w 5 / 6 Betyg 6 995 kr Pris För Smidigt format, multipla anslutningar, stabil WiFi integration, mycket enkel att använda, stor bredd sett till systemintegration, kan kopplas samman med befintliga Qnap Nasar, smidig delning av egna skärmar, inspelning av material Emot Lite plastigt yttre, i vissa lägen hade det varit bra med frontplacerade USB portar Rekommenderas till Koibox är en utmärkt lösning för kostnadseffektiva digitala möte för både kontor, skolor och små till medelstora organisationer