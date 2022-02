JBL Live PRO+ 4 / 6 Betyg 1 490 kr Pris För Mycket bra passform, bra musik- och filmljud, mycket bra app, bra ANC med omgivningsljud, bra batteritid. Emot Samtalsljudet är oftast allt för dåligt och svagt, kräver en del justering för att fungera optimalt. Rekommenderas till Detta är primärt ett par lurar för dig som uppskattar musik och vill ha bra aktiv brusreduktion med en fullt godkänd batteritid.

Live Pro+ från JBL är prisvärda och levererar när det gäller lyssning och aktiv brusreducering, tyvärr är samtalskvaliteten under all kritik.

I ett alltmer trångbott prissegment för ”äkta trådlösa” i-örat-headset gäller det för tillverkarna att utmärka sig på något sätt. Det gäller även mer välrenommerade märken som JBL. Enhetens laddningsetui har snedställda LED:er på framsidan vilka osökt för tankarna till Ericssons logotype, de har dock ingenting med Live Pro+ att göra.

Passform för alla

Laddfodralet är en rundad aningen fyrkantig historia med en gedigen konstruktion och ett lock som hålls på plats även när det ligger i jackfickan. Det väger cirka 50 gram och ger oss tre laddningar om vardera sju timmar, vilket tillsammans med ett par fulladdade lurar ger cirka 28 timmars lyssnade. Detta värde sjunker till cirka 22 timmar med den aktiva brusreduceringen, ANC:n, aktiverad.

Laddningen sker med antingen medföljande USB-C-kabel, som i vårt tycke är lite väl kort, eller trådlöst vilket är extremt smidigt. Lurarna stöder snabbladdning och på tio minuter får vi drygt en timmes drift. Så snart vi öppnar fodralet startar en sammankoppling om vi använder en Androidtelefon/enhet och använder vi IOS behöver vi bara söka efter lurarna i Bluetooth-inställningarna. Live Pro+ har stöd för multianslutning så att två enheter kan anslutas samtidigt.

Precis som vanligt skickar JBL med fem öronsnäckor i olika storlekar, vilket gör att vi alltid hittar ett par som passar våra öron.

Varje lur ”baseras” på en traditionell pinne, som har raka utsidor för enklare hantering, och en vinklad snäcka som sitter riktigt bra i örongången och som även sitter fast när vi är mer aktiva. Denna vinklade konstruktion ger även en bra grundläggande passiv brusreduktion som sedan kompletteras med den aktiva, mer om detta nedan.

Sex felprioriterade mikroner

Live PRO+ är utrustade med sex mikrofoner, tre per lur, vilket enligt JBL ska fånga upp vår röst och kapa omgivande störande ljud. Detta stämmer till viss del då vi verkligen blir imponerade av lurarnas förmåga att just fånga och filtrera bort omgivande ljud. Den adaptiva ANC:n är klart effektiv och vi kan utan problem försvinna in i musiken eller en film även när världen runt omkring är i kaos.

Men när det kommer till samtalsljudet känns det som att JBL glömt utnyttja mikrofonerna för detta ändamål och bitvis är ljudupptagningen riktigt dålig, framför allt när vi är på språng och rör på huvudet under samtal. Den enda gången vi verkligen upplever att vi får den perfekta ljudupptagningen är när vi sitter stilla. Ungefär som när vi har dålig internetmottagning och hittar en plats i hemmet där vi kan står utan att anslutningen bryts. Här hoppas vi verkligen att en firmwareuppdatering ska fixa problemen.

Tyvärr finns ytterligare en avigsida med detta problem i det att lurarna stöder kommunikation med Alexa eller Googles assistent via rösten. Eftersom röstupptagningen är så pass instabil blir det många felaktiga registreringar av röstkommandon av olika slag.

Appen som utför underverk

Vi kommer så till ljudet som vi hör och här är läget något helt annat. Redan från start får vi ett rent ljud, som visserligen är aningen platt, men ändå klart och rent oavsett vad vi lyssnar på för musik. Men efter att vi installerat appen My JBL Headphones och från detta utmärkta gränssnitt lekt runt lite med EQ-inställningarna, så hittar vi till slut en ljudbild som är helt magiskt bra. Vi får ett par riktigt, riktigt bra musiklurar för prisklassen som både erbjuder en markant tyngd i basen och ett nästan komplett mellanregister med toppar i klara höga toner som gör att allt från klassiska stycken till senaste rock- och popmusiken lyfter. Men som sagt, det behövs lite finjustering för att ta ljudet från godkänt till riktigt bra.

