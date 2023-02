Corsair H170i Elite Capellix LCD XT

H170i Elite Capellix LCD XT 5 / 6 Betyg 4 025 kr Pris För Mycket snygg RGB och LCD integration, kylning i absolut världsklass, växer med uppgiften, enkel installation, täcker de flesta moderna plattformar, mycket bra programvara, medföljande kontroller hubb Emot Troligen en overkill för många byggen, kräver sitt chassi, en lite större kopparbas hade troligen gett än bättre effekt till Threadripper proppar, priset är högt Rekommenderas till Har du plats i ditt chassi och vill överklocka din vanliga CPU till maximal gräns eller planerar att använda en Threadripper är detta en av de absolut bästa kylare du kan köpa

Extremt effektiv kylning med låg ljudnivå och personlig LCD display

En av Corsairs paradprodukter har alltid varit företagets slutna vattenkylare. I början av 2023 så lanserades uppdaterade versioner av flaggskeppserien Elite Capellix vilken kommer i fyra modeller från H100i som baseras på dubbla 120 millimeters fläktar till H170i som baseras på trippla 140 millimeters fläktar och som även är den modell som vi har testat. Gemensamt för samtliga modeller är att de passar de flesta större plattformar oavsett om det gäller AMD eller Intel.

Effektfull pump

Som de flesta redan räknat ut så handlar detta om en massiv kyllösning som har sin grund i en radiator på 420 millimeter, eller för att vara noga så är den till och med aningen längre med fästen för tuber och avslut så det är definitivt inte någon lösning som passar i vilket chassi som helst. Radiatorn är tillverkad i aluminium och har en klassisk mattsvart färg.

Till radiatorn så medföljer tre 140 millimeters AF RGB Elite PWM fläktar vilka erbjuder ett högt statiskt tryck och luftflöde på mellan 19,5 och 89 kubikfot per minut vid en ljudnivå på mellan 5 och 33,8 decibel. Fläktarna, som även har en mycket snygg RGB integration, kopplas med fördel till den medföljande iCUE kontrollenheten som både hanterar fläktarnas rotation samt RGB integration. Via enhetens programvara så kan vi förutom att sätta in egna fläktkurvor även aktivera ett noll-rotationsläge för de lägen som vår processor inte belastas så hårt.

Från radiatorn så löper dubbla 450 millimeter långa tuber som har en snygg yttre, flätat, strumpa. Vi är tacksamma för att Corsair valt satsa på en lite längre tub då placeringen i lite större chassin gör att avståndet till CPU sockeln många gånger blir lite längre än vid standardchassin. Tuberna går som vanligt ner i processorns kombinerade kylblock och pump. Denna har en stor kopparbas som mäter 56 x 56 millimeter och som via medföljande fästen passar för såväl Intels 1700, 1200, 1150, 1151, 1155, 1156, 2011 och 2066 som AMDs AM4, sTRX4, sTR4 socklar.

Kylblocket ansluts mot processorn med en nyutvecklad, högeffektiv, kylpasta som kallas XTM70. Huruvida denna har någon avgörande betydelse för kylningen låter vi vara osagd då vi inte kunde testa med alternativa lösningar. På pumpens ovansida finner vi en 2,1 tums IPS LCD skärm med en upplösning på 480 x 480 och en ljusstyrka på 600 cd/m². Panelen erbjuder en möjlighet att visa animerade GIF bilder, statiska bilder eller olika former av information med upp till 30 bilder per sekund och 24 bitars färgdjup vilket gör att vi kan skapa en helt unik kyllösning att visa upp.

Imponerade kylning

Olika vattenkylare har lite olika installationsprocedurer men Corsairs fungerar på ungefär samma sätt som de alltid gjort. Detta börjar med att vi, om vi använder ett Intelbaserat moderkort, fäster en monteringsplatta på moderkortets undersida vilken sedan fästa med skruvar på ovansidan. Lösningen ger en mycket bra tryckfördelning och håller pumpdelen på plats. Använder vi ett AMD baserat moderkort så byter vi i stället ut det förmonterade fästet och byter detta mot medföljande skruvar. I båda fallen monteras sedan ett anpassat fästa i pumpens undersida som i sin tur fästa i den undre lösningen. Allt är väl markerat och proceduren är enklare än vad den kan se ut på ritningarna.

Härefter så fäster vi radiator och medföljande fläktar på lämplig plats i chassit. Med den massiva storleken så är det kanske inte så mycket att välja på men om du har möjlighet så skulle vi säga att bäst effekt uppnås med en frontmonterad lösning där luften sugs in i stället gör en toppmonterad där luften trycks ut. När denna del är färdig så ansluts fläktar och dess RGB integration samt pumpen till moderkort och medföljande hubb kallad Commander Core, en lösning som i nästa skede låter oss styra såväl belysning som fläktar från programvaran iCUE.

Vi började sedan testa kylaren med tre olika plattformar. Dels en Intel I9-13900K, en AMD Ryzen 5 7600X, dels en lite äldre, men betydligt mer krävande Threadripper 2990WX processor. Vid samtliga tester så jämförde vi temperaturen när processorn befinner sig utan belastning, vid full belastning och vid full, överklockad belastning. Respektive körning genomfördes sedan med automatiska, iCUE baserade inställningar, med lägsta tänkbara rotation samt med full fläktrotation.

Både Intels och AMDs konsument modeller ligger i vilka ungefär lika och vi ligger vid lägsta fläkthastighet på mellan 26 och 28 grader, en temperatur som mer eller mindre är densamma även med full fläkthastighet. När det kommer till Threadripper så märker vi däremot direkt en skillnad. Denna processor ligger på knappa 35 grader med låg rotation vilket sedan sjunker hela 11 grader till 24 grader med full rotation. Observera att detta så klart inte är något som behövs men det var intressant att se att vi får lite av en undre kylgräns som går vid just 24 grader.

Vi fortsätter med system i full belastning, dock utan överklockning. Vid fläktarna roterande med 50 procents hastighet så hamnar Intels och AMDs standardprocessorer på mellan 64 och 69 grader. Denna sjunker sedan kraftigt ner till mellan 48 och 52 grader vid full rotationshastighet. Motsvarande värden för Threadripper 72 respektive 60 grader så inte lite stor vinning men ändå det lägsta temperaturvärde vi uppmätt med denna processor och full belastning.

Avslutningsvis så gick vi över till de överklockade systemen och här så vi en snabb inblick i kylarens potential. vi lyckas faktiskt trycka upp vår Intel processor till 6,1 gigahertz över samtliga P-kärnor vid 1,45 volt och en värmeutveckling på 86 grader vilket är smått magiskt bra. När det kommer till AMD så når vi en stabil nivå på 5,3 gigahertz vid 84 grader och här var det troligen moderkortet som gjorde att vi inte kom längre och inte kylkapaciteten.

Vi kommer så till Threadripper, en processorn som redan från start både är strömkrävande och snabbt blir varm och där även mindre överklockningssteg normalt tenderar att leda till överhettning och instabilitet. Men med H170i Elite Capellix LCD XT kan vi köra samtliga kärnor i 4,1 gigahertz med en temperatur som aldrig gick över 94 grader. Detta är visserligen lite väl högt och strömförbrukningen ska vi inte ens tala om. Men återigen så når vi här resultat som vi inte gjort tidigare med fabriksbyggda vattenkylare och det var ett mycket svårt val när det kom till betyg mellan en rekommendation eller toppklass utmärkelse på denna kylare som för rätt användare utan tvekan kan komma att blir den bästa kylare de någonsin använt.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Corsair, www.corsair.com

: Corsair, www.corsair.com Cirkapris : 4 025 kr inkl. moms, 3 220 kr exkl. moms

: 4 025 kr inkl. moms, 3 220 kr exkl. moms Mått : 457 x 140 x 27 mm

: 457 x 140 x 27 mm Vikt : 2,03 kg

: 2,03 kg Fläktar : 3st 140 mm AF RGB Elite

: 3st 140 mm AF RGB Elite LCD : 2,1 tum IPS

: 2,1 tum IPS Basplatta : Koppar 65 mm

: Koppar 65 mm Programvara : iCue

: iCue Plattformsstöd ; AMD AM5, AM4, sTR4, sTRX4, Intel 1700, 1200, 115x (1150, 1151, 1155, 1156) + 20xx (2066, 2011-3, 2011)

; AMD AM5, AM4, sTR4, sTRX4, Intel 1700, 1200, 115x (1150, 1151, 1155, 1156) + 20xx (2066, 2011-3, 2011) Garanti: 5 år