Gigabyte RTX 4080 GAMING OC

RTX 4080 GAMING OC 5 / 6 Betyg 16 895 kr Pris För Prestanda som krossar föregående generations flaggskeppskort, mycket effektiv kylning, magiskt bra DLSS3, ett mycket intressant val för highend gaming utan att behöva kliva över 20K nivån Emot Kylningen känns lite väl överdimensionerad vilket ställer högre krav på chassi, hög prisnivå, ger inte den riktigt exklusiva känslan Rekommenderas till Då kortet ger ungefär samma prestanda per investerad krona som 4090 så är det ett mycket bra alternativ för extremgamers

Ett visuellt tvillingkort till Gigabytes 4090 kort med imponerade kylning till ett högt pris

I slutet av 2022 så testade vi Gigabytes senaste flaggskepp grafikkort i form av RTX 4090 Gaming OC, ett kort som levererade imponerade prestanda och kylning till ett högt pris. Denna gång så kliver vi ner ett steg och granskar lillebror, 4080 Gaming OC, ett kort som till det yttre lika gärna skulle kunna vara 4090 kortet då de i det närmaste är identiska, något som faktiskt båda har för- och nackdelar.

Högeffektiv kylning

När vi packar upp Gigabytes 4080 kort så är vår första tanke att vi fått fel kort och att vi fått tillbaka tidigare testade 4090 kort. Men så är så klart inte fallet utan korten är bara extremt lika och det är till och med så att denna kort är marginellt längre då det mäter 342 x 150 x 75 millimeter något som så klart ställer vissa krav på chassit som används. Detta gäller inte minst hanteringen av kortets vikt och för att underlätta detta så skickar Gigabyte med två speciella ställ som fördelar vikten över en större yta. Men trots detta så skulle vi rekommendera att du väljer ett mer gediget chassi med kraftigare fästram runt expansionsplatserna.

Grunden till den höga vikten hittar vi så klart i kortets väl tilltagna kylning som har sin bas i en stabil bakplåt med luftgenomsläpp och som sedan byggs på hela elva värmeledningsrör, ett mer jämfört med 4090, som har koppling mot korets ångkammare. Ovanpå denna så hittar vi en likande, fenbaserad, flänsstryktur som på toppmodellen. Denna kläs sedan in med en heltäckande ram som rymmer tre högeffektiva fläktar vilka roterar med alternativ riktning för maximalt luftflöde med minimal ljudnivå.

Fläktarna jobbar dessutom bara när kortet belastas och under mer kontorsorienterat arbete så är de oftast helt stilla och således även ljudlösa. I fläktarnas yttre region så finner vi en snygg RGB integration vilken även omfattas av den övre långsidan och som kan kontrolleras och anpassas från Gigabytes utmärka programvara Control Center.

I mitten av den övre långsidan så hittar vi dessutom dels anslutningen för kortets 16 pinnars strömmatning och trots att gigabyte rekommenderar ett PSU på 850 watt så hade vi inga bekymmer att driva det även med ett 750 watts dito. Det senare är inte att rekommenderar men mer för informativt bruk om du planerar att uppgradera din rigg och inte vill/har råd att byta alla delar på en gång.

På ovansidan så hittar vi även en bios switch som låter oss växla mellan ett tystare och ett mer prestandaorienterat läge. I det förstnämnda så stryps den maximala fläktrotationen för en lägre ljudnivå men med en lite högre värmeutveckling som följd. Men faktum är att kortet, tack vare sin enorma passiva kylning, vid våra långtidstester aldrig översteg 65 grader så det finns knappast någon anledning att gå ner på det högeffektiva läget, trots att det sänkte temperaturen ytterligare och snittade 58 grader.

Maxad prestanda

Kortet baseras, precis som storebror 4090, på Nvidias senaste grafikkrets Ada Lovelace med fjärde generationens Tensor- och tredje generationens RT kärnor. Kortet är utrustat med 16 gigabyte GDDR6 minne vilket använder en 256 bitars minnesbuss och körs i 22,4 gigabit per sekund. GPUn har en lätt fabriksöverklockning jämfört med FE korten då Gigabytes modell körs i en basfrekvens på 2535 megahertz vilket ska jämföras med 2505 megahertz för FE. Denna frekvens kan vi sedan så klart pressa ytterligare ett par steg och via Gigabytes programvara så når vi 2775 megahertz vilket är klart bra men där det mest imponerade ändå är kortets effektiva kylning och låga ljudnivå i dessa hastigheter.

När det kommer till prestandatesterna så jämförde vi samtliga tester med både RTX4090 FE samt RTX3090Ti för att se vart Nvidias näst kraftfullaste kort befinner sig. Testerna genomfördes på Gigabytes X670E Aorus Master kort med en AMD 7950X CPU, 32 gigabyte DDR5 @ 6 000 megahertz och en MP600GS M2 Gen4 disk.

Vi började med 3DMarks Time Spy i 4K upplösning där vi nådde 14 197 poäng vilket krossar 3090Ti med 11 123 poäng men hamnar en bra bit efter 4090 med sina 19 309 poäng. Vi fortsatta med Metro Exodus i 4K med Ultra inställningar där vi snittade 79,2 bilder per sekund. Detta ska jämföras med 64,2 för 3090Ti respektive 104,8 för 4090. Vi tittade sedan närmare på kraften i DLSS med hjälp av 3DMarks DLSS3 test där vi körde både med och utan DLSS aktiverad i 4K upplösning. För vårt kort nådde vi här 154 respektive 38 bilder per sekund vilket kan jämföras med 177 respektive 54 bilder per sekund för 4090 vilket ger en över lag mycket bra bild över kraften i senaste 4000 serien som definitivt presterar betydligt bättre jämfört med föregående serie där kortet även utklassar 3090Ti korten.

Men vi ser även de enorma vinsten av att aktiver DLSS3. Ser vi till förhållandet mot 4090 så är klivet ganska stort och i vissa fall så är storebror upp till dryga 30 procent snabbare vilket såklart är direkt kopplat mot en bredare minnesbuss och mer minne samt betydligt fler CUDA kärnor. Men då prisskillnaden mellan de både kortet ligger på ungefär samma nivå så måste vi trots allt ändå lyfta detta kort som ett mer ekonomiskt försvarbart kort för många och ett kort som helt klart kommer att höja spelnivån från tidigare generations kort ett par pinnhål.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Gigabyte, www.gigabyte.com

: Gigabyte, www.gigabyte.com Cirkapris : 16 985 kr inkl. moms, 13 588 kr exkl. moms

: 16 985 kr inkl. moms, 13 588 kr exkl. moms GPU : GeForce RTX 4080

: GeForce RTX 4080 Klockfrekvens : 2535 MHz

: 2535 MHz Cudakärnor : 9 728 st

: 9 728 st Minne : 16 GB GRRD6

: 16 GB GRRD6 Minnesfrekvens : 22,4 Gbps

: 22,4 Gbps Busstyp : 256-bitar

: 256-bitar Gränssnitt : PCIe Gen4x16

: PCIe Gen4x16 Storlek : 342 x 150 x 75 mm

: 342 x 150 x 75 mm Rekommenderat PSU : 850 watt

: 850 watt Strömmatning : 16-pinnars

: 16-pinnars Anslutningar: 3st DP1.4 + 1st HDMI2.1