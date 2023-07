Test: Creative SoundBlaster X5

Creative SoundBlaster X5 5 / 6 Betyg 3 590 kr Pris För Gott om anslutningar, mycket hög ljudkvalité, passar såväl gamers som mer audofila användare, lättanvänt men kraftfullt program, bra virtuellt surround, lätt att ta med till olika enheter, passar även med PS konsoler Emot Enheten känns aningen plastig, drivs bara med USB-C anslutning Rekommenderas till Om du tillhör skaran hybrida användare som både spelar, lyssnar på musik och ser på film är Creative SoundBlaster X5 ett utmärkt tillbehör till både dator, laptop eller PS konsol

Creative SoundBlaster X5 är en perfekt multiplattform för såväl gamers och audiofiler som hemarbetande

Inom ljudteknikens område har Creative länge varit ett namn synonymt med innovation och excellens. Med en historia av att tänja på gränser och leverera exceptionella ljudlösningar, har Creative konsekvent tillgodosett behoven hos både audiofiler och spelare. Sound Blaster X5 är ännu ett bevis på deras engagemang för att tillhandahålla förstklassiga ljudupplevelser. Men trots en över lag mycket intressant produkt så finns här utrymme för förbättringar.

Ljudklass alla Creative

En av nyckelaspekterna som skiljer Sound Blaster X5 från konkurrenterna i samma segment är dess kompromisslösa ljudkvalitet. Denna externa ljudkorts- och hörlursförstärkare är byggd med den kräsna audiofilen i åtanke och levererar imponerande ljudprestanda som kommer att tillfredsställa även mer krävande entusiaster. Med en högupplöst 32-bitars/384kHz DAC (Digital-to-Analog Converter), säkerställer X5 exakt och detaljerad återgivning av ljud, så att du kan uppleva din musik, filmer och spel med exceptionell klarhet och likvärdhet med originalproduktionen oavsett om vi pratar film eller musik.

Sound Blaster X5 tillgodoser ett brett utbud av ljudinställningar, vilket gör den till ett mångsidigt val för olika scenarier. Oavsett om du ansluter den till ett par högimpedanshörlurar, ett kraftfullt högtalarsystem eller till och med en extern mikrofon, erbjuder X5 en mängd anslutningsmöjligheter. Den innehåller bland annat ett guldpläterat 4,4 millimeters hörlursuttag, en dedikerad mikrofoningång, en line-in och en line-out, vilket ger dig flexibiliteten att konfigurera din ljudinställning enligt dina preferenser. Vad som däremot inte är lika väl genomtänkt är att enheten bara drivs via USB-C anslutning. Detta är till viss del ett plus då det är enkelt att hitta en strömkälla och är lätt att flytta med men det är en klar nackdel då anslutna enheter, om de är lite mer krävande, kan komma att behöva egen strömmatning för att komma till sin rätt. Ett plus med USB-anslutningen är däremot att vi förutom att ansluta enheten till både PC och Mac även kan koppla in den till, och dra nytta av ljudet, från en PS konsol.

Nästa del som vi blir aningen besvikna över hittar vi i enhetens konstruktion. För trots att enhetens insida består av högteknologiska lösningar och vi får guldpläterade kontakter så känns enheten nästan som en produkt som vi kunnat köpa i en leksaksaffär. Creative SoundBlaster X5 är nämligen på tok för plastig och vi hade gärna sett en både stabilare och lite mer exklusiv yttre del. Nu ska i ärlighetens namn även säga att denna tanke ganska snabbt försvann och efter ett par dagars användning så reagerade vi knappt på konstruktionen längre, men som sagt, lite mer ”lyx” hade inte suttit fel.

Enkel hantering

Creative har alltid lagt vikt vid att ge användarna intuitiva kontroller och anpassningsalternativ, och Sound Blaster X5 är inget undantag. Samtliga anslutningar och kontrollers på själva enheten är logiskt placerade med tydliga beskirvningar. Vi får även en LED display där vi direkt får återkoppling vad som görs. Med Sound Blaster programvara, kort och gott kallad Creative App kan vi finjustera ljudinställningarna, justera equalizern och välja mellan olika ljudprofiler som är skräddarsydda för olika scenarier. Programvaran inkluderar också en inbyggd ljudinspelare, vilket gör att du enkelt kan fånga högkvalitativt ljud. Vi kan från denna meny även direkt styra om det är ett headset eller externa högtalare som är anslutna till enheten för att på detta sätt omedelbart anpassa ljudet för rätt enhet.

Självklart finns här ett flertal anpassningar för både musiklyssnade och spelande och som alla mer inbitna games vet så spelar ljud en avgörande roll för att förbättra den övergripande spelupplevelsen. Sound Blaster X5 är här ett optimalt tillbehör för detta, och dess spelcentrerade funktioner gör den till en perfekt följeslagare för spelare oavsett val av ljudenhet. Utrustad med virtuellt surroundljud levererar X5 realistiskt, uppslukande ljud som replikerar upplevelsen av en flerhögtalare, även när du använder hörlurar. Denna lösning är inte lika imponerade som Super X-Fi men skapar en rymlig ljudscen, så att vi kan peka ut riktningen för ljud i spelet exakt, vilket ger dig en konkurrensfördel i spel för flera spelare.

Sound Blaster X5 är onekligen en kraftfull och mångsidig ljudlösning som tillgodoser behoven hos både audiofiler och spelare. Med sin exceptionella ljudkvalitet, mångsidiga anslutningsmöjligheter, multipla spelfunktioner och intuitiva kontroller sätter den en ny standard för externa ljudkort och hörlursförstärkare. Oavsett om du är en musikentusiast, en filmälskare eller en hängiven spelare, så kommer Sound Blaster X5 att lyfta din ljudupplevelse och fördjupa dig i en värld av rikt, detaljerat ljud som kommer att göra dig hänförd.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Creative, www.creative.com

Cirkapris : 3 590 kr inkl. moms, 2 872 kr exkl. moms

Mått : 216 x 72 x 170 mm

Vikt : 879 gram

Anslutning (drift) : USB-C

Anslutningar : 1 Toslink optisk ingång, 1 Toslink optisk utgång, 1 RCA Line-in, 1 RCA Line-out, 1st 3,5 mm hörlursutgång (obalanserad), 1st 4,4 mm hörlursutgång (balanserad), 1st 3,5 mm mikrofoningång, 1 x USB-C-port för PC/Mac/PS4/PS5, 1 USB-A-port för värdljud

Hörlursförstärkare : 16–600Ω

DAC : 2st Cirrus Logic CS43198-DAC

DNR : 130 dB

: 130 dB DAC-Specifikation: 32-bit / 384 kHz