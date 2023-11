Test: Qnap TS-453E

Qnap TS-453E 5 / 6 Betyg 9 320 kr Pris För För klassen trevligt val av CPU som ger bra kraft åt framför allt bild-, film-, och ljudhantering i olika former, 8 GB Ram från start, sval och tyst drift, lättarbetad vid byte av diskar och användning av M2, dubbla USB3.2 Gen2, dubbla 2,5 GbE, dubbla HDMI, underbart OS att jobba med, 8 kamera licenser, utökad garanti Emot Begränsad hastighet för M2 diskarna, Ram kan inte uppgraderas, lite trist utseende Rekommenderas till TS-453E är en klockren investering för avancerade hem, SoHo mindre kontor som antingen söker en mindre server eller framför allt vill dra nytta av funktionerna kring säkerhetskameror

Qnap TS-453E är en för klassen kraftfull NAS med utökad support och integrerad, AI förstärkt, bildidentifiering.

Vid en första anblick så kan Qnaps TS-453E se aningen föråldrad ut med sitt svarta, nästan lite plastlikande, yttre skal och röda frontplacerade USB port. Modellen är dessutom väldigt kompakt med ett yttre mått på 177 × 180 × 235 vilket gör att vi inte får någon form av LCD display vilket annars brukar finnas på de lite mer avancerade modellerna. Vi säger redan här avancerad då enheten faktiskt är lite av en ulv i fårakläder för på insidan, och baksidan, så finns gott om finesser och lösningar som vi normalt bara hittar i än dyrare modeller. Men här finns även ytterligare ett par begränsningar som gör att modellen faktiskt placeras i lite av ett eget fack sett till funktioner kontra pris.

Dubblerade anslutningar

Som vanligt när det kommer till Qnap så indikerar TS att vi har med en tornmodell att göra och modellen väger låga tre kilo. På framsidan så hittar vi fyra vertikalt placerade hårddiskkassetter som klarar såväl 3,5 som 2,5 tums diskar. Kassetterna är lätta att hantera och har ett klassiskt lås på framsidan. I vänster framsidas undre kant så hittar vi ovan nämna röda USB port vilken är av typen USB 3.2 Gen 2 viket ger oss tio gigabits prestanda vilket är extra tacksam när vi snabbt vill föra över dator från en externa enhet. Det senare görs lämpligast tillsammans med Qnaps lika klassiska fysiska kopieringsknapp som är placerad rakt ovanför porten och som efter grundläggande konfiguration låter oss kopiera över data utan att behöva gå in i något gränssnitt.

Längs den vänstra sidan så får vi en rad med mindre LED vilka visar på både om diskar är anslutna, om de är aktiva samt status för nätverksanslutningar med mera. Tittar vi sedan på sidopanelerna så kommer den vänstra med en långsmal, lodrät, femraders luftgenomgång medan vi högra sidan finner en lite mindre vågrät motsvarighet.

När vi roterar runt enheten så möts vi av en tystgående 120 millimeters fläkt vilken är placerad för att täcka samtliga diskkassetter. Längs den högra sidan så har Qnap samla enhetens övriga anslutningar vilka sett uppifrån består av dubbla HDMI 1,4b portar med stöd för upp till 4k@30 hertz. Under dessa finner vi dubbla 2,5 gigsportar vilka kan användas som lösning för att sätta upp en redundant uppkoppling, ansluta dubbla nätverk eller bundla för dubblerad hastighet.

Vidare ett steg ner så hittar vi dubbla USB2 portar vilka med fördel kan användas för att driva USB kameror eller för att ansluta trådlösa tangentbord och möss i kombination med HDMI portarna för att sedan låta Nasen agera extra dator. Avslutningsvis så får vi ytterligare en USB3.2 Gen2 port och tack vare den högre hastigheten på denna så kan denna med fördel användas för att koppla in extra Lan portar om så skulle behövas eller en WiFi 6 sticka vilket ger oss flera anslutningsalternativ.

Avslutningsvis så finner vi även enhetens strömmatning vilken drivs av en extern 90 watts PSU och här har vi ett litet tips för dig som vill spara lite plats och eventuellt ansluta ytterligare enheter. Genom att byta den medföljande strömmatningen mot en kraftfullare Gam baserad enhet så kan vi driva både Nasen och två USB baserade IP-kameror om i ett mindre, mer kompakt format.

Integrated Intel OpenVINO AI motor

På insidan av enheten så hittar vi en Intel Celeron J6412 vilket är en fyrkärning processor som körs i mellan 2 och 2,6 gigahertz vid en TDP på 10 watt. Förutom att processorn stödjer såväl hårdvarubaserad AES kryptering som VT-x, VT-d och EPT så erbjuder den även stöd för både Intel Gaussian & Neural Accelerator, GNA, för AI accelererade audio och röstbelastningar vilket exempelvis kan användas för att i realtid analysera röster kopplade mot ett passersystem. Vi får dessutom stöd för Intels OpenVINO AI motor som drastiskt förbättrar prestandan vid AI baserad bildigenkänning utan att påverka övrig prestanda. Även detta en funktion som gör sig ypperligt tillsammans med olika former av säkerhetskameror eller varför inte passagesystem.

I grunden så är tjänsten integrerad med Qnaps app QuMagie för att automatisera och kategorisera våra bilder men tjänsten kan även kopplas mot andra 3e parts appar för vidare funktionalitet. Till detta så kommer enheten utrustad med åtta gigabyte DDR4 Ram vilket är relativt generöst för en modell i denna prisklass och en mängd som många gånger räcker mer än väl. Men har finns även en negativ sida och det är att minnet är fastlött och kan således varken uppgraderas eller bytas vilket är trist, framför allt som vi ser att processorn stödjer upp till 32 gigabyte.

Lite gran av samma känsla får vi när det kommer till modellens, i grunden riktigt bra. lagringsmöjligheter. För, förutom att vi får de fyra hårddiskkassetterna vilka stödjer diskar på upp till 22 terabyte eller större per kassett, så får vi även dubbla M2 platser. De senare kan, till skillnad mot olika konkurrenter som oftast låser användningen till ren cachning, användas på tre olika sätt.

För det första så kan vi så klart konfigurera diskarna som en cache för både skriv- och läsoptimering av mekaniska diskar vilket även ger ett jämnare dataflöde vid framför allt blandade data. Men vi kan faktiskt även välja att inkludera diskarna i Qnaps Qtier lösning vilket är ett sätt att inkludera diskarna tillsammans med mekaniska diskar i en gemensamt större lagringspool där systemet sedan automatiskt flyttar data mellan de olika medierna för att nå bästa prestandabalans baserar på vilket typ av data som efterfrågas. Här kommer data som ofta att används att placeras på flashdiskar medan data som inte används lika frekvent att flyttas till mekaniska diskar. Slutligen så kan vi även välja att använda M2 enheterna som en egen lagringslösning där vi själva väljer att lagra den data som vi vet kommer att kräva högst prestanda.

Men som nämnts så finns även här en avigsida och denna är här avhängd processorn. Då denna bara stödjer PCIe Gen3 och totalt bara åtta banor där vissa redan används för USBportar så har Qnap valt att bara använda två banor för M2 diskarna vilket gör att den teoretiska maxgränsen för M2 diskarna är låst vid två gigabyte per sekund vilket i sin tur gör att merparten av dagens diskar kommer att arbeta med strypt prestanda. Vi ska även för rättvisas skull nämna att med tanke på att då vi här bara pratar om fyra hårddiskfack och dubbla 2,5 gigsportar så behöver det inte innebära någon direkt katastrof sett till förlorad prestanda. Däremot så kan det bli en form av flaskhals om vi i ett senare skede skulle vilja uppgradera enheten med någon av de, i skrivandes stund, fem olika externa chassin som Qnap erbjuder.

Allsidig plattform med fokus på säkerhetskameror

Som alltid när det kommer till Qnap så baseras enheten på företagets eget OS kallat QTS och som i skrivandes/ testandes stund är upp i version 5.1.2.2533 build 20230926. Till detta, OS så får vi tillgång till ett mycket brett utbud av appar från såväl Qnap som partners vilket gör att vi kan bygga vår helt unika Nas lösning helt utifrån våra behov, lite på samma sätt som vi anpassar våra mobiler med de funktioner och appar som vi tycker att vi behöver.

Detta omfattar allt från en mycket omfattande backup och DR integration som sträcker sig över såväl PC som Mac och även omfattar ett allt bättre stöd för mobila enheter och även en smidig hantering för SaaS backup för både Google Workspace och Microsoft Office 365.

Självklart stöder modellen även flerstegs ögonblicksbilder där vi sätta upp lösningar för allt från lokala bilder till iSCSI hantering eller varför inte ta ytterligare ett steg och placera dessa ögonblicksbilder på en extern Nas för ytterligare säkerhet. Allt manageras via ett smidigt och pedagogiskt korrekt gränssnitt som även ovana med relativt lite kunskap kan sätta upp.

Den del som vi dock verkligen vill lyfta för denna modell är användningen av TS-453E som ett nav för säkerhetskameror. vi syftar här på allt från renodlad inspelning och uppspelning men även den avancerade bildidentifieringen som underlättar vårt arbete. I grunden så erbjuder Qnaps QVR appar, det finns flera appar som har lite olika inriktning men det är primärt Pro eller Elite som används. Från dessa så erbjuder Qnap stöd för över 1000 olika kameror där vi för denna modell kan hantera upp till 32 servrar simultant från samma gränssnitt. Vi får även med mycket generösa åtta licenser från start vilket är betydligt mer än vi brukar få i denna prisklass.

När väl samtliga kameror är på plats så kopplas allt mot ett unifierat gränssnitt som vi sedan kan välja att visa via enhetens HDMI portar, via valfri dator eller från en mobil enhet. Vi kan från detta gränssnitt även ställa in olika former av alarm eller triggers, som vi sedan även kan länka samman till att starta andra funktioner på vår Nas. Flera av dessa extrafunktioner kräver däremot integration med olika tredjeparts lösningar.

Kort och gott så är TS-453E en mycket bra, kanske till och med en av de bästa i sin klass, NAS så länge som du hittar en nivå där allt lirar optimalt. Har du däremot tankar på att med tiden bygga ut och kanske kombinera kamerahantering med att köra olik VMs och använda enheten som primär backuplösning för dig så kan du komma att uppleva att hårdvaran, på grund av begränsade uppgraderingsmöjligheter, inte riktigt räcker till.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Qnap, www.qnap.com

: Qnap, www.qnap.com Cirkapris : 9 320 kr inkl. moms, 7 456 kr exkl. moms

: 9 320 kr inkl. moms, 7 456 kr exkl. moms CPU : Intel Celeron J6412

: Intel Celeron J6412 Ram : 8 GB

: 8 GB Anslutningar : 2st 2,5 GbE + 2st USB3.2Gen2 + 2st USB2 Gen2

: 2st 2,5 GbE + 2st USB3.2Gen2 + 2st USB2 Gen2 Diskfack : 4 st 3,5”

: 4 st 3,5” M2 : 2st PCIe Gen3x2

: 2st PCIe Gen3x2 Mått : 177 × 180 × 235 mm

: 177 × 180 × 235 mm Vikt : 3 Kg

: 3 Kg Fläktar :1st 120 mm

:1st 120 mm Ljudnivå: 22,4 dB