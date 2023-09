Test: Sandberg Solar Charger 100W

Sandberg Solar Charger 100W 5 / 6 Betyg 2 830 kr Pris För Flexibel och bärbar solcellslösning som kan placeras i olika lägen, enkel att bära med sig, fyra alternativa utgångar, kan ladda tre enheter simultant, hög effektivitet, konstruktionen känns väl genomtänkt och hållbar. Emot Det hade varit intressant om den gått att länka samman med flera likadana paneler för ett högre sluteffekt. Rekommenderas till I en allt mer osäkra tider och i ett samhälle som till stora delar bygger på att vi har strömförsörjning är detta ett mycket bra komplement till alla som bygger någon form av redundant lösning i hemmet, sommarstugan eller för att ha på resande fot.

Sandberg Solar Charger 100W är en högeffektiv solcellspanel med såväl DC 5521 som QC3 laddning

Med fortsatt höga elpriser och en viss osäkerhet kring elförsörjning under vinterns eventuellt högre nätbelastning så kan en effektiv solcellslösning göra underverk när det kommer till drift och laddning av våra viktigaste enheter i form av mobiler, bärbara datorer, mobila nätverkslösningar samt även för laddning av mer kraftfulla kraftstationer vilka i sin tur kan erbjuda äkta strömuttag med 230 volt för drift av tyngre utrustning. Problemet med solceller kan vara att de antingen blir för klena, det vill säga levererar för lite effekt eller att de är fast monterade vilket kanske inte alltid är möjligt.

Med Sandbergs Solar Charger 100W QC3.0+PD+DC får vi en mobil lösning som vi på valfri plats kan ladda mer eller mindre samtliga av våra laddbara enheter oavsett om det handlar om direktladdning av en mobil eller mer långsiktig uppladdning av större batterier. Allt dessutom paketerat i ett slimmat format.

Från altan till campingturer

När vi får enheten så kommer den förpackad i en förhållandevis tunn förpackning och då vi tidigare bara testat fasta installationer av solpaneler med denna kapacitet så blev vi först lite tveksamma till att vi fått rätt enhet. Men när vi packar upp panelen så får vi en portföljliknade lösning som mäter 35,5 x 46,3 x 4,1 centimeter och som väger 4, 5 kilo.

Enheten kommer med ett yttre i ett vattenavvisande och vädertåligt vävmaterial som är IP67 klassificerat. I ovankanten så finner vi ett bärhandtag som försetts med extra stoppning för att underlätta när vi ska bära panelen med oss. Precis som en portfölj så kommer även panelen med ett lock, eller en öppning vilken fästs med kardborrband och när vi öppnar upp den så viks panelen ut i fyra sammankopplade delar vilka i detta läge mäter 162,5 x 46,3 x 0,5 centimeter.

Så fort panelen vikt ut så aktiveras dess Monocrystalline baserade celler och modellen är redo att omvandla solens strålar till ström för våra enheter. Vi kan här välja på att antingen hänga panelen på de öglor som finns på båda sidor om panelen, vi kan även ha den liggande direkt på marken eller så använder vi de, i varje paneldel, integrerade ställen som skapar en vinkel vilket ger oss en bättre upptagning i de lägen som solen inte står direkt ovanför oss.

Effektiv laddning

På baksidan av den första solcellsplattan så finner vi vad som ser ut att vara en liten necessärformad väska. Detta är en samplad och skyddad plats för enhetens anslutningar för externa enheter. Till skillnad mot fasta och även vissa mer kommersiellt fokuserade produkter som bara fokuserar på DC anslutning så erbjuder Sandbergs Solar Charger hela fyra olika utgångar för bästa kompabilitet och möjlighet till laddning av multipla enheter.

Vi får här en USB-A port som ger upp till 5V/3A för maximala 15 watt. Vi får dessutom en USB-A QC 3.0 port som ger 5V/3A, 9V/2A eller 12V/1.5A för maximala18 watt. Sedan så finns en betydligt kraftfullare USB-C PD port som ger 5V/3A, 9V/2A, 12V/3A, 15V/3A eller 20V/3A för maximala 60 watt. slutligen så finns även DC 5521 anslutning som ger 18V/5.55A eller maximala 100 watt.

Detta gör det möjligt att alltid välja rätt anslutning baserat på vad vi ska ladda. Vi kan ladda upp till tre enheter samtidigt via USBportarna. Skulle det däremot vara sämre väder under en längre period så kan vi med fördel komplettera panelen med en Power bank som stöder simultan in- och ut av strömmen. På detta sätt kan Power banken jämna ut de perioder när solen inte skiner lika starkt. Sedan så kan vi så klart koppla in ett större batteri eller kraftstation som laddas upp via DC porten och på detta sätt ser till att vi klarar längre perioder helt utan sol.

Värt att notera är att samtliga värden är baserade på optimala förutsättningar och vid sämre väder eller dagar med mindre sol som under vintern så tar laddningen så klart längre tid. Men ska vi jämföra mellan olika paneler som vi testat så tillhör Sandbergs en av de mest effektiva bärbara lösningarna och framför allt så märker vi en styrka i att fånga upp mer indirekt solljus. Det vill säga när solen delvis skyms av tunnare moln.

Vi testade panelen mot såväl mobiler, plattor, bärbara datorer samt ett externt batteri. Samtliga av dessa tester genomfördes under första veckan i september 2023 där solen visserligen oftast sken men där antalet soltimmar under dygnet redan hade börjat sjunka sedan sommarmånaderna.

Böjar vi med mobilen och plattan, en Samsung S23U samt en Tab S8U. Båda dessa enheter laddades i princip lika fort som originalladdarna under dagtid men under kvällarna så sjönk laddningshastigheten med cirka 20 procent vilket ändå är helt ok. När det kommer till datorn, en Lenovo Yoga Slim 7iPro X så to en full laddning knappa fyra timmar vilket är cirka en timme långsammare jämfört med original men ändå klart bra och vi skulle gissa på att med direkt solsken under hela tiden så hade värdena varit desamma.

Slutligen så kommer vi till vår externa kraftstation, en Xtorm XP300U portabel kraftstation på 281 wattimmar. Här blev det lite svårare att ge en exakt tid då solen inte sken hela tiden samt att vi lät laddaren vara kopplad dygnet runt till dess batteriet var fullt. I vårt fall tog detta ungefär 2,5 dagar vilket är en tid som garanterat kunnat kapas med längre laddtider/mer sol.

Vad kan vi då dra för slutsats av allt detta? Jo till att börja med så är Sandberg Solar Charger 100W ett perfekt komplement att ha hemma, på sommarstugan eller i bilen som nödlösning om något skulle inträffa. När det kommer till laddning så är det smart att komplettera med antingen kraftstationer eller kraftfullare powerbanks som laddas upp när inte annat behöver laddas eller som fungerar som en passthrough för laddning av både batteri och mindre krävande enhet. Skulle du sedan behöva än mer kraft för snabbare laddning så erbjuder Sandberg även samma lösning med dubblerad kraft. Det enda som vi gärna sett hade varit möjligheten att seriekoppla flera paneler för en högre totaleffekt och snabbare laddning av externa batterier.

SPEFIFIKATIONER

Tillverkare : Sandberg, www.sandberg.world

: Sandberg, www.sandberg.world Cirkapris : 2 830 kr inkl. moms, 2 264 exkl. moms

: 2 830 kr inkl. moms, 2 264 exkl. moms Mått vikt : 35,5 x 46,3 x 4,1cm

: 35,5 x 46,3 x 4,1cm Mått utvikt : 162,5 x 46,3 x 0,5 cm

: 162,5 x 46,3 x 0,5 cm Vikt : 4,5 kg

: 4,5 kg Maximal uteffekt: 100 watt

100 watt Solcellstyp : Monocrystalline

: Monocrystalline Utgångar : Typ-A, Typ-A QC3, Typ-C PD och DC 5521

: Typ-A, Typ-A QC3, Typ-C PD och DC 5521 Godkänd arbetstemperatur : -40℃ till + 65℃

: -40℃ till + 65℃ Skyddsklassning: IP67