Refurbed – ett långtidstest av renoverade enheter

Refurbed erbjuder ett brett utbud av renoverade enheter. Vi har tittar närmare på hur dess står sig över tid och hur företagets support hanterar eventuella problem.

För en tid sedan skriv vi om Refurbed, ett företag som fokuserat på att återanvända och renovera enheter av olika typer och modeller, eller rättare sagt var en typ av marknadsplats som samarbetar med över 200 olika försäljare runt om i hela Europa för att kunna erbjuda ett så brett utbud av produkter som möjligt.

Frågan som vi ställde oss när vi först kom i kontakt med Refurbed var hur dessa enheter står sig jämfört med att köpa nya och även hur företaget hanterar eventuella problem som kan uppstå vid inköp och användning av renoverade produkter. För att komma till en bättre förståelse för detta så beställdes två olika enheter in: en Ipad och en Iwatch. Dessa användes sedan på ett normalt sätt där vi med regelbundna intervaller sedan gick in och testade och mätte delar som prestanda och batteridegeneration och jämförde dessa med motsvarande nya produkter av samma modell.

En hjälpande mellanhand

Till detta så hade vi även beställt in ytterligare en enhet vilken vi simulerade ett fel på för att kunna följa supporthanteringen och kommunikationen med oss som slutkunder. Det är även denna, senare del som vi vill börja med för som slutkund, oavsett om du är företagare eller privatperson, så är en väl fungerande support i många fall minst lika viktig som ett bra inköpspris och att produkten håller den kvalité som vi förväntar oss eller blir utlovande. Detta blir sedan än viktigare när enheterna som införskaffas kliver upp i pris.

När vi köper en produkt via Refurbed så görs en begäran av service till just Refurbed. Dessa har i sin tur en intern process för att kontakta huvudföretaget, det vill säga de som tillverkat produkten. När denna process är klar, vilket går mycket snabbt så skickas enheten via en förbetald lösning till respektive tillverkares valda serviceplats. Vart denna befinner sig beror så klart på tillverkare och produkt men även här så går hanteringen snabb.

Vi fortlöpande information om vart enheten befinner sig, när den är åtgärdad och att den till slut är på väg tillbaka. Hela processen tog i vårt fall cirka en vecka och då omfatta detta ändå en lagning i annat europeiskt land vilket är klart imponerande.

För att ytterligare förstå själva processen så pratade vi sedan med Kristoffer Nilsson Kampitsch som är Sverigechef på Refurbed. Kristoffer berättar Refurbed arbetar med samma höga kvalitetskrav när det kommer till support som de gör när det kommer till de enheter som säljs via marknadsplatsen. Han menar att supporthanteringen egentligen skulle kunna gå direkt via kund och produkttillverkare men då Refurbed har sitt ansvar mot slutkunden så har de valt att agera en typ av mellanled för att på detta sätt alltid kunna garantera att allt fungerar så smidigt som möjligt men även för att kunna kliva in och hjälpa till om något av någon anledning skulle gå mindre bra eller att kunden inte är nöjd med resultatet för servicen vilket onekligen tillför ytterligare en trygghetsnivå för användare för alla som någon gång varit med om ett supportärende som gått fel eller där man inte är överens vet hur frustrerade detta kan vara.

Samma som original

Vi går så över till våra testenheter, en Apple Watch och en Apple Ipad där vi för att kunna göra en så exakt jämförsele som möjligt simultant använda helt nya enheter från Apple. Båda med samma specifikationer med undantag för lagringskapaciteten där den helt nya enheten kom med 256 gigabyte medan Refurbeds modell hade 64 gigabyte.

i båda fallen användes enheterna parallellt under hela testiden med samma belastnings-, och ladd mönster och vi använde i samtliga fall originalladdare till både klocka och platta. Vi använde regelbundet Inställningar > Batteri för att hålla koll på såväl antal timmar samt batteristatus och för verkligen minimera riskerna att saker som exempelvis olika Wi-Fi täckning skulle slita mer på en av enheterna så har de även varit placerade på samma platser under testtiden.

För att sedan inte blint lita på digitala värden från en app så gjordes regelbundet, en gång i månaden, en kontroll av batteritiden för både klocka och platta där vi sett till klockan började med en fulladdad enhet och sedan använde denna helt normalt tills den dog för att sedan mäta denna tid. Denna normala användning omfattade ett träningspass på strax över 60 minuter med musik samt konstant pulsmätning. I övrigt så har den använts till att svara på meddelanden och även kontrollera/följa appars meddelanden.

När det kom till plattan så gjordes två tester vilka båda började med fulladdade enheter. Den första mätte sedan tiden för vår normala användning medan den andra mätte en kontinuerlig belastning i form av strömmande av Netflix filmer via Wi-Fi samtidigt som gjorde en backup som loopade tills plattan dog för att på detta sätt se om batterihälsan påverkats sett olika typer av belastning.

Vid samtliga av dessa mätpunkter så presterade de renoverade enheterna i paritet med de helt nya och även efter dryga sex månaders användning så låg den minimala skillnaden mellan enheter inom felmarginalen. Även tester som prestanda och precision vid hälsorelaterade mätningar med klockan var i det närmaste helt identiska.

Slutsatsen vi kan dra av detta är att renoverade enheter erbjuder en fullt jämförbar prestanda och batterikapacitet som ett original men till ett bättre pris och kommer dessutom med en riktigt bra supporthantering som ger slutkunden en extra nivå av skydd.

Vad som även värt att poängtera var att båda enheterna, trots att de var renoverade, såg helt nya ut vid leverns med något minimalt märke på kanten på plattan samt att de även omfattas av minst 12 månaders garanti. Dessutom är det som så att det även går att byta batteri på båda av dessa testenheter vilket kan förlänga dess totala livslängd avsevärt.