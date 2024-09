Test: Allpowers R600 power station

Allpowers R600 power station 5 / 6 Betyg 2 850 kr Pris För Kompakt format, gott om alternativa ut- och ingångar, snabb laddning både av externa enheter och batteriet i sig, smidig app, gott inbyggda skyddsmekanismer, en lösning som alla kan använda, kan agera som UPS, mycket bra prisnivå. Emot Vi får inte med laddkabel till panel eller cigarettuttag, QI plattan är lite väl känslig. Rekommenderas till Allpowers R600 power station är en enhet som alla borde ha i sin digitala första hjälpen uppsättning och som tack vare sitt kompakta format även är perfekt till alla former av mobila semestrar.

Allpowers R600 power station är en mobil kraftstation med lång livslängd och flexibel laddning.

De flesta av oss har en eller flera powerbanks för att kunna ladda våra mobiler när vi är på resa eller vid tillfällen då fast ström inte är tillgänglig. Under senare år så har det även kommit allt kraftfullare lösningar som även kan ladda bärbara datorer. Men vad gör du när du även behöver ladda än mer krävande enheter eller om du vill vara säker på att kunna ladda flera mobiler och datorer även under längre strömavbrott. Det är i dessa lägen, och flera andra som en kraftstation träder in som det perfekta komplementet och en lösning som vi nog kan tycka att alla bör ha som en stomme i en digital förta hjälpen låda. Vi har denna gång testat en kompakta Allpowers R600 power station som erbjuder en bra flexibilitet både när det kommer till laddning av enheten i sig och till laddning och användning av externa enheter.

Batteri med lång livslängd

Allpowers R600 är en portabel kraftstation som mäter 9,3 x 19,1 x 28,4 centimeter och erbjuder en imponerande kombination av prestanda, hållbarhet och användarvänlighet sett till sin prisbild. Med en kapacitet på 299Wh och en 600W ren sinusvågsomformare (med toppar på 1200W), är denna enhet designad för att möta behoven hos både friluftsentusiaster och de som behöver en pålitlig strömkälla under kortare strömavbrott.

R600 använder ett LiFePO4-batteri, vilka är kända för sin långa livslängd, driftsäkerhet och kanske framför allt höga ladd cykel med minimal kapacitetsförlust. Detta innebär att batteriet kan laddas och användas över 3500 gånger innan den (i sämsta fall) når 80 procent av sin ursprungliga kapacitet, vilket motsvarar ungefär 10 års daglig laddning och användning.

När det kommer till laddning så kan vi ladda batteriet på tre olika sätt: via normalt strömuttag där batteriet kan hantera upp till 400 watt snabbladdning, via 12 eller 24 volts cigarettuttag med maximala 200 wattt vilket underlättar användning i exempelvis en husbil samt via solceller där vi kan mata batteriet med upp till 220 watt. Ett litet tips gällande det senare är att kika lite på den panel som du i så fall planerar att använda och se vad dess maximala laddningstopp är. För vår erfarenhet från solpaneler är att i princip ingen panel når dess full potential. Som exempel så har vi testat kraftstationen med 100, 200 och även 260 watts paneler. Den senare av dessa toppade under våra soligaste dagar en uteffekt på 214 watt vilket gör att den i vårt fall blev optimal.

Observera att enheten inte kommer med vare sig kabel till solceller eller biluttag så dessa måste införskaffas separat. Däremot så går det beställa enheten tillsammans med en panel och i detta få med en kabel. För att kunna garantera en långvarig drift av batteriet så är det även skyddat med flera integrerade skyddstekniker i form av skydd mot såväl överhettning som för låga driftstemperaturer, skydd mot överladdning och ett för högt watt uttag samt skydd mot både kortslutning och överspänning.

Multipla utgångar

När det kommer till att strömförsörja externa enheter så klarar Allpowers R600 power station att driva upp till åtta enheter simultant. Detta via dubbla AC uttag, dubbla USB-C portar på vardera 100 watt samt dubba USB-A portar på maximala 18 watt. Till detta så får vi även en utgång för en 120 watts cigarettändaranslutning samt att vi på toppen av enheten får en QI laddplatta med 15 watts laddning. Den senare är dock ganska känslig för såväl skal som lite kraftigare utbyggnader kring linser och tappar snabbt i effekt på grund av detta men i övrigt så fungerar allt mycket smidigt.

Värt att notera är även att vi kan använda enheten till att ladda eller driva våra enheter samtidigt som vi även laddar den med exempelvis solceller. Detta är även nästan ett måste med tanke på att batterikapaciteten inte är extremt stor att börja maximera varje uttag dräner snabbt enheten.

Ett plus med den senare möjligheten är att vi även kan använda R600 som en UPS. Detta gör att vi kan ansluta kraftstationen som ett extra steg mellan normala uttag och enheter som extra känsliga för strömbortfall. Ett exempel på detta kan så klart vara datorer men även en Nas eller router kan med fördel kopplas in denna väg.

Avslutningsvis ska vi även nämna att Allpowers R600 kommer med en app som gör det möjligt att övervaka och kontrollera enheten via Bluetooth. Appen ger användarna möjlighet att se batteristatus, justera inställningar och få uppdateringar i realtid, vilket ger en extra nivå av såväl bekvämlighet som kontroll.

Så oavsett om du behöver en mobil kraftstation till sommarstugan eller campingsemestern eller bara vill ha ett extra skydd hemma vid tillfälliga strömavbrott så är Allpowers R600 power station ett mycket bra alternativ som alla kan använda. Vi måste även nämna att enheten faktiskt har en inbyggt ficklampa vilken kan agera kvällsljus under campingturerna.

Specifikationer

Tillverkare: Allpowers, iallpowers.eu

Cirkapris: 2 850 kr inkl. moms, 2 280 exkl. moms

Mått: 9,3 x 19,1 x 28,4 cm

’Vikt: 7,31 kilo

Laddning: AC, cigarettuttag, solceller

utgångar: 2st AC, 2st USB-C, 2st USB-A, QI, cigarettuttag

Kapacitet: 299Wh/600watt

Batterityp: LiFePO4

Garanti: 5 år