Test: Arlo Essential Outdoor Camera 2K

Arlo Essential Outdoor Camera 2K 4 / 6 Betyg 2 790 kr Pris För Snabb och enkel installation, bra bildkvalité – 2K, lättanvänd app, snabb identifiering av objekt, typ-C laddning, fungerar perfekt med digitala assistenter. Emot Kräver abonnemang för att komma till full nytta, tappar i klarhet med sämre ljus, kräver separat hub för lokal lagring, ljudet störs lätt av vind. Rekommenderas till Söker du en prisvärd säkerhetskameralösning med bra extra apptjänster så är Arlo Essential Outdoor Camera 2K ett bra alternativ.

Arlo Essential Outdoor Camera 2K introducerar ett nytt format och erbjuder riktigt bra videokvalitet till ett överkomligt pris.

Som de flesta som är intresserade av säkerhetskameror känner till så erbjuder Arlo ett antal olika serier eller modeller. Dessa sträcker sig från en lite enklare Essential via pro till toppmodellerna Ultra men omfattar även GSM baserade lösningar, ringklockor och så kallade Floodlight modeller. Essential har för många varit det givna valet tack vare sitt lägre pris men modellerna har även fått en del kritik för vissa begränsningar som låg upplösning. Som ett svar på denna feedback från kunder och som ett naturligt nästa steg i utvecklingen så har Arlo därför lanserat sin andra generations Essential enheter, en serie som erbjuder upp till 2K upplösning men som även lanserar ett helt nytt format och delvis även nya tillbehör.

Smidig installation

Tidigare modeller av Arlo har varit lite mer långsmala sett till längden men till denna nya modell så blir kameran i stället kompaktare och mer lodrätt långsmal med ett mått på ungefär 9,5 x 5,5 x 6 centimeter vilket kan jämföras med ungefär 7 x 4,5 x 8,5 centimeter för första generationen. En av fördelarna med den lite tunnare, högre designen är att vi minskar belastningen på själva väggfästet då vikten flyttas närmare väggen.

Själva installationen är, som vanligt för Arlo, föredömligt enkel. Vi skrivas fast medföljande fästa på väggen och gängar sedan på kameran via ett fästa på baksidans nedre del. Här efter så sköts allt vi den nya version av Arlos Secure app. Hela processen tar maximalt fem minuter och det krävs ingen direkt förkunskap.

Värt att notera dock är att om du inte planerar att ha kameran konstant ansluten till strömmatning så måste det integrerade batteriet först laddad. Här hittar vi nästa nyhet för istället för som tidigare generation som använde mUSB kontakt så använder Essential Outdoor Camera 2K en USB-C anslutning som är placerad på undersidan. Hur länge batterit räcker på en laddning beror så klart på kamerans inställningar och hur mycket aktivitet den ska logga men enligt Arlo ska det räcka upp till fyra månader.

Baserat på våra tester där kameran placerats för att täcka entrén till testlabbet under icke-kontorstid. Det vill säga mellan 18,00–07,00 på en normalt trafikerad gata så sjönk batterinivån till 91 procent på en vecka. Detta utan att vi valt att ha belysningen aktiverad. Lite grovt räknad skulle detta innebära att kameran i vårt fall klarar cirka tio veckor på en laddning.

Vindkänslig mikrofon

Går vi över till själva kameradelen så möts vi här av en ny lins. Denna har en fyra megapixels bildsensor för upp till maximala 2560 x 1440 videoupplösning. Linsen stödjer färgfilmande även under nattid och kommer med en 130 graders synvinkel och upp till tolv gångers digital zoom. Tittar vi till bildkvalitén så är denna markant bättre jämfört med första generationens enheter med bra och äkta färgsättning och detaljrikedom. När det däremot kommer till den mörkare delen av dygnet så krävs att objektet som vi ska filma/upptäcka rör sig inom cirka 2–3 meter från kameran för att färgseendet ska bli ok.

Med ledlampan som besår av dubbla 850 nanometers Led aktiverad så ökar så klar avståndet enligt Arlo till sju meter men vi skulle nog vilja säga cirka fem meter för att få med tydliga detaljer vilket ändå är klart godkänt. Det man då bör vara observant på är så klart att batteritiden i detta läge kommer att sjunka.

Självklart så erbjuder Essential Outdoor Camera 2K även tvåvägs audio för en enkel dialog med den eller de personer som befinner sig framför kameran via Arlos app. Ljudet är rent och tydligt när objektet som vi pratat med står nära kameran men tyvärr så påverkas ljudet allt för mycket av omgivande ljud och här hade vi gärna sett en likande lösning som finns på konferensmikrofoner eller likande där enheten kunnat fånga upp ljudet från den talande bättre. Dessutom är modellen betydligt känsligare för omgivande vind jämfört med första generationen. Så när det blåser lite mer stötvis så genererar detta ett klart irriterade sus både vid samtal även när kameran ska spela in.

Molnbaserad lagring

Som vanligt så kommer modellen med en integrerad siren. Vi har inga testat dess ljudnivå men enligt Arlo så sa den höras på över 30 meters avstånd och låta med 80 decibel. Även detta låter vi vara osagt men vad vi vet är att ljudet är högt och du vill inte vara nära kamera när den börjar låta och det kommer definitivt att låta så högt att den drar till sig uppmärksamhet från grannar.

Sirenen kan antingen triggas manuellt via appen eller baserat på korrekt detektering vilket även det ställs in från appen. En intressant, lite alternativ lösning, som sirenen även kan användas till är att skrämma bort djur. Låt säga att du har rådjur eller likande som äter upp dina träd eller växter. Men en Arlo Essential Outdoor Camera placerad i trädgården och detekteringen inställd på djur, så kan vi trigga ett automatiskt larm som skrämmer bort djuren när det går in i vissa förbestämda zoner, även detta via appen.

Tyvärr så kräver flera av dessa extra funktioner en aktiv prenumeration vilken kostar från 49 kronor i månaden. Men med en prenumeration så får vi som sagt även ett stort antal utökade funktioner. Exempel på detta är molnlagrade video, olika aktivitetszoner som gör det möjligt att blockera delar som vi inte vill eller får filma samt ställa in vad kameran ska reagera på i form av människor, fordon, djur eller även paket. En extra bonus när det kommer till prenumerationerna är att vi även får med ett stöldskydd. Om kameran stjäls så erbjuder Arlo en egen, unik, lösning som ersätter din kamera med en ny.

För dig som vill ha full kontroll så går det även att ansluta en CVR plan. Med denna, som kostar 119 kronor i månaden per kamera, så spelar kameran in kontinuerligt 24/7. Tänk här då bara på att det även kräver en stabil interntuppkoppling samt att enheten är ansluten till konstant strömförsörjning.

Vill du inte betala extra för att spela in och spara video av olika händelser så går modellen fortfarande att koppla samman med någon av de hubbar som Arlo erbjuder och via dessa ansluta en extern USB disk för inspelning.

Sammantaget så erbjuder Arlo Essential Outdoor Camera 2K en lättanvänd säkerhetslösning med bra bild och en smidig app som alla kan använda. Modellen är helt klart bra prissatt men vi kan tycka att Arlo borde skicka med en rejäl rabatt för de som tecknar en prenumeration. Både för kundernas skull och för att locka användarna att se alla möjligheter som appen och kameran verkligen ger tillsammans.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Arlo, www.arlo.com

: Arlo, www.arlo.com Cirkapris : 2 790 kr inkl. moms, 2 232 exkl. moms

: 2 790 kr inkl. moms, 2 232 exkl. moms Mått : ca: 9,5 x 5,5 x 6 cm

: ca: 9,5 x 5,5 x 6 cm Lagring : molnet + frivillig hubb

: molnet + frivillig hubb Upplösning : 2K

: 2K Synfält : 130 grader diagonalt

: 130 grader diagonalt Mörkerseende med färg : upp till 7 meter

: upp till 7 meter Zoom : 12 ggr digital zoom

: 12 ggr digital zoom Aviseringar : e-post eller notifieringar i app

: e-post eller notifieringar i app Drifttemperatur : -20°C to 45°C

: -20°C to 45°C Ljud : högtalare och mikrofon

: högtalare och mikrofon Nätverk : 802.11 b/g/n/ac 2,4 GHz

: 802.11 b/g/n/ac 2,4 GHz Säkerhet: 128-bitars SSL, AES-128, TSL, tvåfaktorautentisering