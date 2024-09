Test: Bowers & Wilkins Pi8

Bowers & Wilkins Pi8 5 / 6 Betyg 4 498 kr Pris För Snyggt ladd fodral och exklusiva snäckor, underbart omfattande och ren ljudbild, bra batteritid, väl fungerade ANC, lättanvänd app, bra passform. Emot Snäckorna har vissa problem att hantera kommunikation när vi är utomhus och i vind, bara IP54, lite spartansk app, priset är högt. Rekommenderas till För audiofila musikälskare är Bowers & Wilkins Pi8 något av det absolut bästa du kan hitta.

Bowers & Wilkins Pi8 placerar dig i musikens centrum och ger dig verkligen valuta för din investering.

Bowers & Wilkins är ett brittiskt företag som grundades redan 1966 med visionen att skapa de bästa högtalarna för musiklyssnande. Trots att bolaget, 2020, köptes upp av holdingbolaget Sound United LLC (som sedan i sin tur blivit uppköpta) så har visionen och målsättningen inte förändrats och under snart sex decennier så har företaget levererat allt från högtalare och soundbars till olika former av hörlurar under ledordsfrasen ” Good Enough’ is not Enough”. Denna gång så har vi fått möjligheten att testa företagets senaste flaggskepps i-örat hörlurar Bowers & Wilkins Pi8 som sett till musikupplevelsen verkligen uppfyller alla drömmar.

Ny design

Bowers & Wilkins Pi8 lanseras i fyra färger: svart, vit, grön och midnattsblå och för dig som använt eller använder föregående modell så har en hel del förändrats sett till utseendet. Vi börjar med ladd fodralet som har en lite avlång mjukt rundad form vilket gör att de passar perfekt i vilken ficka som helst. Dock så kan de upplevas lite tjockare jämfört med alternativa modeller och då de mäter 65 x 52 x 29 millimeter och väger 46 gram så ligger de helt klart i det lite kraftigare spannet. I den övre halva av fodralet så finner vi en form av bälte som går runt om och där vi får Bowers & Wilkins trycket i silverfärg vilket ger ett exklusivt lyft från den i övrigt svarta färgen som vår testenhet kom i.

På framsidans mitt så finns ett minimalt Led som indikera laddning eller blåtandsparning. När det gäller den senare så har fodralet inte någon knapp för att initiera parningen utan detta görs antingen via företagets app alternativt trycka längre på båda lurarnas utsida. När det kommer till laddningen så kan vi använda både USB-C och trådlös laddning och efter full laddning så får vi dryga 6,5 timmars musiktid eller totalt 20 timmar med laddning i fodralet. När vi sedan behöver ladda upp den senare så tar en full laddning cirka 100 minuter men vi får på 15 minuters laddning dryga två timmars användning.

När vi öppnar locket så finner vi modellens båda snäckor, lätt vinklade i fodralet. Respektive snäcka väger sju gram och aningen ”bulkiga” vilket i kombination med en avsaknad av specifika vingar som håller dem på plats i örat gjorde att vi var lite oroliga för hur de skulle sitta fast i örat. Men lurarnas plastpluttar, som kommer i fyra storlekar, i kombination med en mindre utbyggnad i nedre kanten gör ett bra jobb med att hålla snäckorna fast. Men vi kan ändå tänka att de användare som har lite mindre öron eventuellt kan uppleva vissa bekymmer.

Nu ska här tilläggas att Bowers & Wilkins Pi8 inte är lurar som är optimerade eller ens anpassade för träning då de bara är IP54 klassificerade så vi troligen inte att komma i lägen att ansträngningen pressar ut snäckorna. I övrigt så sitter de bra på plats och vi har inga bekymmer att använda dem under längre perioder. Men då de sticker ut en bit från örat så kan det bli lite värre om du behöver använda mössa eller liknade.

Snäckorna har i övrigt en mycket tilltalade design med en avlång rundad kropp och en överdel i en snygg genomskinlig film som skyddar loggan som finns under och som ger en bättre känsla när vi utför diverse kommandon, vilka sker på klassiskt touch maner. Här har vi även den första stora fördelen med lurarna då det är lätt att utföra kommandon som att byta låt, svara eller justera volymen utan att vi behöver ”leta” efter rätt touchläge vilket kan vara tvunget med alternativa modeller. Själva överdelen har även den ett mindre metallfärgat bälte som löper runt om och ger en ytterligare dimension av exklusivitet.

Komplett, omslutande, ljudbild

Vi kommer så till ljudet där Pi8 drivs av tolv millimeters så kallade Carbon Cone element vilka tillsammans med Qualcomm QCC5181 chip och en kombinerad DAC och förstärkardel skapar grunden för ren ljudmagi. För med den lite större kroppen så får vi lite av en minimal resonanslåda som direkt out-of-the-box ger oss en extremt detaljerad och naturlig ljudbild.

Många gånger när vi testat, framför allt i-örat, lurar så måste vi koncentrera oss lite extra för att upptäcka skillnader i de olika ljudspannen men med Bowers & Wilkins Pi8 slår oss den renhet och detaljerade ljudbild oss nästan med häpnad. Vi får klara, extremt tydliga höga toner där vi kan höra varje stråke i en symfoniorkester samt tidigt som mellanregistret skapar en mjuk övergång och lyfter röster och skapar dynamik i alla former av musik från de klassiska storverken till modern pop där vi även drar full nytta av den perfekt balanserade basen.

Ljudet är visserligen helt klart optimerat för just musik men tack vare den omslutande ljudbild som ges passar hörlurande även nästan lika bra till filmtittande eller spelande. För den som ändå vill anpassa ljudet lite extra så kan vi från appen, som heter Music, dels använda en avancerad EQ för att skapa vår egen profil eller så kan vi från detta läge aktivera ett än mer naturligt ljud, så kallat TrueSound och det är det senaste lägen som undertecknad utan tvekan föredrar att använda då vi får en lite mer öppen bild i detta läge.

Från appen, som är ganska spartansk, så kan vi även uppdatera firmware, konfigurera hur touchfunktionen på knapparnas utsida ska fungera samt växla mellan full och ingen ANC samt ett pass-through läge där vi får en genomhörning av omgivande ljud. När det kommer till den aktiva brusreduktionen så finns inte någon dynamisk anpassning utan det är allt eller inget och i det aktiverade läget så beror resultatet till stor del på hur väl vi placerar snäckorna i örongången.

Rätt placerade så ger de en bra brusreduktion mot framför allt låga eller mellanregisterbaserade toner men de släpper lite för enkelt igenom de höga tonerna. Men överlag så presterar Bowers & Wilkins Pi8 en aktiv brusreduktion som ligger bland de bättre av de i-örat modeller vi testat.

Grunden till grusreduktionen finner vi enhetens mikrofoner som är tre per snäcka. Dessa har fått en ny placering och en vinkling där den interna tekniken delvis kan vinkla ljudupptagningen för en mer precis brusreduktion baserat på just omgivningen. Pi8 använder även samma lösning för samtalsljud där vi hoppats på en bättre slutprodukt jämfört med föregående modell som bitvis hade stora problem med samtal.

Börjar vi här med samtal inomhus så är modellen riktigt bra. Vi får en tydlig dialog där eventuella störande omgivande ljud som kollegors röster eller klickade från tangentbord hålls på en behagligt låg nivå. Men när vi sedan beger oss utomhus så blir upplevelsen en annan. Både störningar från trafik men framför allt vindstötar får en effekt att de loopar runt ljudet både för mig som användare och för den som jag talar med vilket vissa gånger gör det näst intill omöjligt att prata. Detta är inte ett problem som Bowers & Wilkins är ensamma om utan merparten av tillverkade har samma problem i någon form. Vi hade dock hoppats att denna modell skulle kommit lite längre.

Sammantaget så är Bowers & Wilkins Pi8 ett par i-örat lurar med en hög prislapp men där vi sett till ljudupplevelsen vid musik och film anser dem vara värda varje krona och sällan har vi fått en så naturlig och bred high fidelity upplevelse från ett par i-örat lurar.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare: Bowers & Wilkins, www.bowerswilkins.com

Cirkapris: 4 498 inkl. moms 3 598 exkl. moms

Batteritid: upp till 6,5 timmar per laddning

Element: 12 mm

Anslutning: Bluetooth 5.4 (aptX Lossless, aptX Adaptive, aptX Classic, AAC, SBC)

ANC: Ja

Mått fodral: 65 x 29 x 52 mm

Vikt fodral: 46 gram

Vikt snäckor: 7 gram

Vattenskydd: IP54

Mikrofoner: 3 st/snäcka