Test: Kraften från Nvidia DLSS

Tack vare kraften från Nvidia DLSS uppnår vi extrem spelprestanda även med grafik i mellanklassen.

Traditionellt sätt så har spelande i de lite höger klasserna varit direkt förenat med datorer med den senaste flaggskeppshårdvaran vilket i sin tur inneburit klart påtagliga investeringskostnader vilket i sin tur gjort det tufft för den breda massan att hänga med i de senaste speltitlarna. Men i och med Nvidias lansering av Deep Learning Super-Sampling eller som vi oftast säger, DLSS, började vi se en förändring då tekniken gjorde det möjligt att uppnå betydligt högre FPS eller bilder per sekund, även med grafikkort i ingångs- och mellanklass segmentet. Med lanseringen av DLSS version3 som optimerats för Nvidias RTX40-serie av grafikkort togs ytterligare kliv inom AI driven grafik vilken förbättrar prestandan avsevärt och med version 3,5 som lanserades i september 2023 fick användarna även tillgång till en ny teknik kallad Ray Reconstruction som ytterligare förbättrar kvaliteten på strålspårning utan att stjäla GPU kraft.

Grunden till DLSS

DLSS, eller Deep Learning Super Sampling, är med andra ord en avancerad AI-baserad teknik utvecklad av NVIDIA för att förbättra grafisk prestanda och bildkvalitet i spel och andra grafiktunga applikationer. DLSS använder AI och maskininlärning för att rendera bilder i lägre upplösning och sedan skala upp dem till högre upplösning med hjälp av neurala nätverk. Detta görs genom att använda Tensor-kärnor som finns i NVIDIA:s RTX-grafikkort. Tekniken möjliggör högre bildfrekvenser (FPS) och bättre bildkvalitet utan att belasta GPU:n lika mycket som traditionell rendering vilket resulterar i såväl högre bildfrekvens, bättre visuell upplevelse och en lägre belastning.

Detta fungerar på så sätt att Spelet först renderas i en lägre upplösning än den slutliga målupplösningen vilket minskar den initiala belastningen på grafikkortets kretsar och minnesutnyttjande. Denna fas kallas för just ”Intial rendering”. Den renderade bilden skickas sedan till en AI-modell som tidigare har tränas i ett neuralt nätverk på en enorm mängd data. Nätverket lär sig att identifiera mönster och detaljer i bilder med låg upplösning. AI-modellen använder denna träning för att fylla i detaljer och skala upp bilden till den önskade högre upplösningen vilket kallas för ” AI Upscaling”. I samband med upp-skalningen så kommer AI delen även att förbättra bildkvaliteten genom att minska artefakter och förbättra kantutjämning, vilket resulterar i en skarpare och mer detaljerad bild som är lika bra eller bättre än de som renderas i den ursprungliga högre upplösningen.

Värt att notera är att DLSS måste integreras i de spel som ska dra nytta av funktionen samt att det kräver ett Nvidia baserat grafikkort med Tensorkärnor för AI beräkningarna vilka utförs i realtid. Vi vill här även kort nämna begreppet Raytracing eller strålspårning som är en teknik inom datorgrafik vilken används för att skapa realistiska bilder genom att simulera hur ljusstrålar interagerar med objekt i en scen. Tekniken fungerar genom att spåra ljusstrålarnas väg från en ljuskälla, hur de reflekteras, bryts och absorberas av olika ytor, och slutligen hur de når betraktarens öga.

Detta gör att raytracing kan skapa mycket realistiska effekter som reflektioner, skuggor, och ljusbrytningar, vilket gör att bilderna ser mer naturtrogna ut jämfört med traditionella renderingstekniker. Tidigare var raytracing mycket krävande för hårdvaran och användes främst i film och stillbilder, men med modern hårdvara har det blivit möjligt att använda raytracing i realtid, till exempel i datorspel. Dock så kräver det fortfarande en hel del kraft och denna extra kraft som krävs kan då delvis kompenseras med just DLSS, mer om detta nedan

Testmodell i mellanklass

För att testa hur DLSS faller ut i verkligheten så fick vi låna in en Acer Predator Helios Neo 16. Detta är en bärbar gaming fokuserad laptop som baseras på Intels 14900HX processor tillsammans med 32 gigabyte DDR5 minne och dubbla enterabyte M2 enheter. Som grafik i denna enhet hittar vi just Nvidias RTX 4070 (140 watts modellen) kort med åtta gigabyte dedikerat minne samt en 16 tums IPS Led skärm med 240 hertz uppdateringsfrekvens.

Detta är en riktigt bra spelmaskin som även fungerar ypperligt för alla som använder som dator mer hybridbaserat och även arbetar på den. Men det som gör enheten mest intressant är att den inte kostar mer än knappa 15 000, det vill säga långt ifrån de priser vi får betala för de riktiga flaggskeppsmodeller som finns och vi skulle placera in enheten i mer av en prismässig mellanklass.

Trots ett förhållandevis lågt pris så erbjuder gott om extra funktioner som vi många gånger bara hittar på lite dyrare modeller. Bland annat så finna här en HDMI anslutning, dubbla Thunderbolt 4 portar, dubbla USB-A 3.2 Gen2, en USB-A 3.2 Gen1, en 2,5 gigs lanport som sedan kompletteras med ett snabbt och mycket stabilt Wi-Fi6e och BT5.3 trådlös anslutning vilka båda växlar mellan accesspunkter och ansluter till nya enheter utan fördröjning. För dig som vill använda ett kabelbaserat headset så finns här även en 3,5 millimeters port.

Självklart finns här även integrerat FullHD-webkamera, integrerade mikrofoner samt ett förvånansvärt bra ljudsystem som gör att vi både kan strömma vårt livespelanade, delta i digitala möten eller bara använda enheten som en film-, eller musikenhet när vi söker ett tillfälligt avbrott i spelandet eller arbetet. En sista del som vi vill lyfta med datorn är att den även är utrustad med en Micro SDXC kortplats som tack vare sin höga överföringshastighet gör det möjligt att både föra över data till och från systemet men även att använda en ett lite snabbare minneskort som en extra lagringsenhet för arbete som vi sedan vill ”lämna hemma” när vi tar med oss datorn ut.

Strålspårning & DLSS

Vi går så över på de mer konkreta benchmarktesterna där vi kommer att titta närmare på både den mer resurskrävande Raytracing-, eller strålspårningstekniken samt lite av dess motsats DLSS som frigör resurser från enhetens grafikkrets. För att enklast förklara respektive tekniks inverkan på spel så har vi först testkört spel med standardinställningar, det vill säga utan såväl strålspårning som DLSS aktiverade för att sedan köra samma tester med en av teknikern i taget aktiverade och sedan ansluta med att aktivera båda.

Vi börjar med ett lite enklare eller mindre krävande spel i form av mycket populära Fornite. Med basinställningar, det vill säga de inställningar som ligger som standard och i 1080 levererar datorn höga 278 bilder per sekund. Detta gör att vi direkt aktiverar strålspårning som vi vet är mer krävande och direkt sjunker bildhastigheten till 87 bilder sekund. Vi gör så tvärtom och aktiverar bara DLSS och får här en viss boost på 301 bilder per sekund. När sedan båda tekniker aktiveras så ser vi lite bättre kraften och fördelen med DLSS då vi i detta läge snittar 116 bilder per sekund.

Då detta inte var någon riktig utmaning så gick vi över till 1440 med Ultrainställningar. I detta läge så sjönk den ursprungliga bildhastigheten till 67 utan tekniker aktiverad och 36 med strålspårning. När vi sedan aktiverar DLSS ökas dessa värden på till 88 med bara DLSS och 57 med båda teknikerna aktiverad vilket är fullt godkända värden med tanke på bildkvalitén.

Slutligen så testar vi även datorn lite över gränsen och maximerar med 4K upplösning och Ultrainställningar och nu har bildhastigheten sjunkit till 36 respektive 15 när vi aktiverat enbart strålspårning. Lägger vi här på enbart DLSS så kommer vi återigen upp i fullt spelbar 57 bilder per sekund och även när vi sedan aktiverar båda teknikerna så ligger vi på 32 bilder per sekund vilket inte är det optimala men ändå helt ok.

Vi går så över till ett av de senaste spelen i form av Black Myth: Wukong som är ett mer krävande, fartfyllt actionbaserat RPG spel baserad på Unreal 5 motorn. För att denna typ av spel ska bli en godkänd upplevelse så behöver vi ligga på en bildhastighet på runt 60 vilket vi även gör redan från start i 1080 med basinställningar och utan aktiverade tekniker. Men lägger vi här på strålspårning, vilket spelet är som gjort för att använda, så sjunker vi direkt ner till låga 38 bilder per sekund och då har vi inget extra aktiverat. Med enbart DLSS aktiverad så kliver vi sedan upp till 128 och med även strålspårning så hamnar vi på hela 89 bilder per sekund.

Vidare till 1440 med höga inställningar så får vi direkt samma typ av prestanda ras där vi utan tekniker stannar på 42 och med strålspårningen hamnar på låga 23 bilder per sekund. Vi aktiverar sedan DLSS i båda dessa scenarion och på än gång mer än fördubblas bildhastigheten till 87 respektive 49 bilder per sekund vilket är mycket imponerande. Slutligen så testar vi 4K även här och nu blir det jobbigt med 22 bilder per sekund utan tekniker och en strålspårning som inte är spelbar. Även här ser vi sedan samma trend som innan när vi aktiverar DLSS då bildhastigheten ökar med mer än det dubbla och vi når 51 bilder per sekund med enbart DLSS och 29 när även strålspårning aktiveras.

För att kort sammanfatta detta så ser vi tydligt att DLSS gör det möjligt att spela nyare spel med högre inställningar och högre upplösning utan att prestandan blir direkt lidande. Detta omfattar även möjligheten att aktivera och dra nya av den grymma strålspårningstekniken i 1440 med imponerade bildupplevelse.

Testenhetens bestyckning