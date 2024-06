Test: Lenovo ThinkPad X1 Fold 16

Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 3 / 6 Betyg 59 023 kr Pris För Trevlig skärm, kan användas både som vikt modell eller uppvikt platta, bra ljud och kamera, dubbla TB4 portar, smidigt format på resan, bra prestanda för en platta, konstruktionen vid vikningen känns väl genomtänkt och stabil, godkänd batteritid, stöd för 5G. Emot På tok för högt pris, prestandan motsvarar inte pris och förväntningar anno 2024, tangentbordets format blir jobbigt, inte bästa färgåtergivning, lite klent med anslutningar. Rekommenderas till Lenovos stora vikbara laptop är ett bra val för välbärgade som söker en modell som sticker ut för kontors- eller skolrelaterat arbete.

Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 är en visuellt imponerade vikbar platta/laptop till ett mycket högt pris som även är ett bra exempel på att större inte alltid är bättre.

Vikbara enheter går faktiskt tillbaka längre i tiden än vad många troligen tänker. Detta då de första ”testenheterna” visades upp redan 2008 av dåtidens Nokia under namnet Morph. Även Samsung visade upp flexibla OLED skärmar redan 2013 men det var först under slutet av 2018 som vi fick se den första kommersiella vikbara mobilen i form av, på våra breddgrader, nästan helt okända Royole Flexpai. Härefter har det gått förhållandevis snabbt och vi har under åren sett flera olika lösningar från ett stort antal tillverkare. Merparten av dessa har dock varit mobiler i olika format så det var med stort intresse som vi denna gång tog steget upp till Lenovos fullstora 16 tums vikbara platta / laptop som är en uppföljare eller kanske mer ett komplement till företagets banbrytande 13,3 tums ThinkPad X1 Fold som lanserades redan 2020.

Unikt format

Med Lenovo ThinkPad X1 Fold får vi alltså en hybrid enhet som både kan ses som en platta och som en bärbar dator. Men till skillnad mot mer traditionella hybrida modeller som roteras i 360 grader för att omvandla vår bärbara till en platta så består Fold bara av en stor vikbar skärm, eller då platta, som vi sedan kan koppla ett trådlöst tangentbord och ställ till för att göra om till en typ av laptop.

Modellen som vi har testat baseras på Intels tolfte generations i7-1250U processor vilket är en modell som erbjuder dubbla prestandakärnor och åtta effektiva kärnor där vi får en toppfrekvens på 4,7 gigahertz, tolv megabyte smart cache samt en PBP på låga nio watt. Till denna så får vi 16 gigabyte LPDDR5 @ 5 200 megahertz vilka, på grund av det slimmade formatet är fastlödda vilket gör att vi inte kan uppgradera eller byta efter hand utan minnesmängden, som maximalt kan vara 32 gigabyte, måste bestämmas från start.

Som lagring finner vi en 512 gigabyte stor PCIe Gen4 disk och för grafiken svarar Intels Iris Xe lösning vilken fungerar och gott och väl räcker för alla former av normalt kontorsarbete men som även fungerar till enklare former av bild- och filmredigering eller lågupplöst gaming.

Tittar vi vidare på specifikationerna så finner vi en 1440 webbkamera med IR för Windows Hello vilken kompletteras med en fingertrycksläsare. Kameran håller förvånansvärt bra kvalité och enheten gör ett utmärkt jobb med att korrigera varierande ljusstyrka under videomöten samtidigt som bilden behåller en naturlig färgåtergivning vilket är ett klart plus.

När vi kommer till anslutningarna så erbjuder modellen dubbla Thunderbolt 4 portar samt en USB-C 3,2 Gen2 vilket känns som en viss begränsning då vi gärna sett både en 3,5 millimeters audioport som en mSD kortläsare och att investera i en docka är utan tvekan en smart lösning. Skulle du däremot ha skärmar som kan anslutas via Thunderbolt gränssnittet så underlättas så klart en del.

Modellen kommer med Wi-Fi 6E, blåtand 5.1 och möjlighet till 5G baserat SIM anslutning. Tyvärr så får vi inte senaste WiFi7 men befintlig trådlös anslutning gör ett mycket bra jobb och har en snabb anslutning och växling mellan banden. Självklart kommer modellen även med integrerat ljud och även om vi inte får någon WOW känsla så är ljudbilden ren och tydlig oavsett om vi deltar i möten, ser på film eller lyssnar på musik.

Trevlig OLED

Vi kommer så till enhetens skärm som är en 16,3 tums modell med lite annorlunda 4:3 format och 2.5K+ (2 560 x 2 024) upplösnings OLED vilket ger oss cirka 200 PPI. Skärmen har en bra ljusstyrka som gör den möjlig att använda i de flesta miljöer och vi får en snudd på perfekt kontarsthantering. Men när vi mäter upp färgomfånget så hamnar vi på dryga 92 procents ARGB vilket är lite svagt. Samma gäller DeltaE som hamnar på 1,55. Skärmen stödjer dock Dolby Vision och HDR vilket ändå gör den till en klart tilltalade upplevelse som vi kan spendera långa tider framför.

Det vi däremot har lite svårt för är formatet i sig. För i plattläge så blir modellen för stor och lite klumpig och i halv vikt format tappar vi lite känslan för vad vi gör. Nu kan vi som sagt använda det medföljande tangentbordet, mer om detta nedan, och på detta sätt få en mer normal laptop men även här känns formatet lite udda och, i varje fall enligt undertecknad, så är detta format enbart optimalt för lite större, grafiskt inriktade, stationära skärmar.

Går vi i stället över till det löstagbara tangentbordet som, för att passa in med själva enheten, hållits så slimmat som möjligt. Detta ger oss både plus och minus. Till det positiva är just den tunna profilen som upptar minimal med plats samtidigt som Lenovo lyckats ge oss näst intill fullstora tangenter vilket gör att, se till avstånd mellan tangenter, så anpassar vi fingrarna snabbt till formatet. Trots det minimala formatet så är tangenterna dessutom bakgrundsupplysta.

Nackdelarna är att dess format gör att handlederna vare sig kan vila på tangentbordet eller placeras utanför vilket gör att vi behöver hålla dem flytande i luften vilket snabbt blir jobbigt. Vi saknar även den nedslagskänsla som Lenovos bärbara brukar erbjuda. Vad som sedan blir än värre är pekplattan. För tillhör du den skara användare som vant dig vid en lite större lösning där vi effektivt kan arbete med gester så kommer denna lilla platta att nästan kännas som ett skämt, tyvärr. Detta gör att vi nästan uteslutande jobbade direkt på skärmen och med detta arbetssätt så kanske det till och med varit bättre att helt ta bort pekplattan.

Energioptimerad prestanda

När det kommer till batteritid så är enheten utrustad med ett 48 wattimmars batteri som vid enbart uppspelning av film med en lägre ställd ljusstyrka tar oss strax över tio timmar men som när vi kopplar på tangentbordet och börjar arbeta lite mer produktivt bara når upp till knappa fem timmar. Detta gör att du kommer att behöva ladda enheten minst en gång under en normal arbetsdag.

Vi ser här även ett mönster kopplat till enhetens prestanda. Detta då vi, när vi jämför med alternativa bärbara enheter, märker en markant sämre prestanda när modellen belastas hårt medan den ligger i paritet eller även något över snittprestandan vid en mer moderat belastning som normalt kontors- eller skolarbete. För att sätta lite siffror på prestandan så uppvisar PCMark10 ett resultat på 4 572, Cinebench R20 i flertrådsutförande 2 361, 3DMarm TimeSpy 1 156 samt Geekbench 5 singel/multi på 1 670 / 6 878 vilket sammantaget placerar enheten på den lägre prestandaskalan gällande bärbara PC anno 2024.

Om vi sedan till detta adderar att modellen kommer en mycket hög prislapp på nästan 60 000 kronor så måste vi säga att vi faktiskt är lite besvikna och att modellen mest känns som en lösning för dig som vill sticka ut med något annorlunda.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Lenovo, www.lenovo.com

: Lenovo, www.lenovo.com Cirkapris : 59 023 kr inkl. moms, 47 218 kr exkl. moms

: 59 023 kr inkl. moms, 47 218 kr exkl. moms Mått : 345,7 x 276,2 x 8,6 mm

: 345,7 x 276,2 x 8,6 mm Vikt : 1,31 Kg

: 1,31 Kg Skärmstorlek : 16,3”

: 16,3” Ljusstyrka : 400 nits

: 400 nits Paneltyp : OLED

: OLED Upplösning : 2560 x 2024

: 2560 x 2024 CPU : i7-1250U

: i7-1250U Ram : 16 gigabyte LPDDR5 @ 5 200 megahertz

: 16 gigabyte LPDDR5 @ 5 200 megahertz Lagring : 512 GB M2

: 512 GB M2 Grafik : Intel Iris Xe

: Intel Iris Xe Portar : 2x USB-C (Thunderbolt 4) + 1x USB-C 3.1/3.2 Gen 2

: 2x USB-C (Thunderbolt 4) + 1x USB-C 3.1/3.2 Gen 2 Högtalare : 3x 2 W

: 3x 2 W WiFi : Wi-Fi 6E

: Wi-Fi 6E Blåtand : v5.1

: v5.1 Kamera : 5MP + IR

: 5MP + IR Batteri: 64 Wh