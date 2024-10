Test: Lenovo Yoga Pro 9i Gen 9

Lenovo Yoga Pro 9i Gen 9 5 / 6 Betyg 30 125 kr Pris För Silren och mjuk design, gott om anslutningar, bra prestanda, mycket trevlig skärm, bra integrerat ljud, skön skrivkänsla, smarta program, dubbla M2 platser, bra kameralösning, snabb kortläsare. Emot Batteritiden blir kort vid full belastning och medföljande AC laddare ger inte kraft nog att matcha långvarig fullbelastning, fläktljudet är lite väl högt vid tyngre grafikbelastning, ramminne kan inte bytas/uppgraderas. Rekommenderas till Lenovo Yoga Pro 9i Gen 9 är en snudd på perfekt hybriddator som passar nästan alla användartyper.

Med Lenovo Yoga Pro 9i Gen får vi en AI optimerad bärbar för både gaming och kreativt arbete

Vi har under åren testat ett stort antal bärbara datorer från Lenovo vilket omfattar datorer optimerade för såväl gamers som företag och kreatörer av alla slag. Även om de flesta datorer sedan flera år tillbaka så klart även kan användas för flera sysslor och uppgifter än de primärt är tilltänkta för så är det få serier som har en sådan perfekt hybrid balans mellan just nöje i alla former och lite mer krävande företagsbaserat arbete oavsett om detta handlar om att redigera bilder och filmer, arbete inom programutveckling eller virtuella maskiner som Lenovos Yoga Pro serie. Vi har denna gång tittar närmare på Lenovo Yoga Pro 9i Gen 9 som, precis som namnet antyder är nionde generationens modell, där vi även får tillgång till Intels ICU9 processor och dess AI optimerade kraft.

Stabilt, rundad, chassi

Som nämnts ovan så handlar detta om den Intelbaserade 16 tums version vilken till stora delar är näst intill identisk med föregående modell. Till det yttre så mäter modellen 17,9 × 362,72 × 253,69 millimeter och väger 2,19 kilo. Modellen lanseras i silver eller som i vårt testexemplar en snygg metallisk grön färg och kommer med mjukt rundade former både sett till kanter och till kort- och långsidor vilket ger ett stilrent intryck.

Enheten har en gedigen konstruktion som ger stabilitet och även låter oss arbete med enheten när vi är gåendes och bara håller den i ena hörnet. Det enda som vi har lite negativ erfarenhet från ifrån tidigare modell och just denna färg är att färgen är aningen känslig för slitage. Undertecknad använder klocka och efter bara ett par veckors användning så har armbandet ”skrapat” bort det översta lagret färg under tangentbordet. Detta har ingen prestandabaserad inverkan men ger så klart ett lite sämre visuellt intryck.

I övrigt så får vi samma design som tidigare modeller med Lenovo loggan urfräst i aluminiumchassits övre vänstra kortsida, samt även på tangentbordsdelens nedre högra kant. Till höger kortsida på ovansidan så finner vi Yoga loggan i en blank grön ton vilket ger en exklusiv look. Ser vi till undersidan så får vi en större nätbaserad struktur i den bakre delen som hjälper till att skapa ett bra luftflöde. Detta är även den del på datorns yttre som är känsligast. Detta då den totala ytan är relativt stor då modellen är just en 16 tummare så här gäller att vara lite försiktig så att datorn inte placeras på något som sticker upp vilket kan skada eller trycka in gallret.

I de främre kortsidorna så finner vi seden dubbla ljudutgångar vilka tillsammans med ovansidan långsmala dito ger oss ett riktigt bra ljud med bra omfång baserat på att det handlar om en bärbar enhet. Ljudet håller dessutom ihop riktigt bra även när vi vrider upp volymen till max och lösningen passar utmärkt för såväl underhållning som digitala möten eller produktivt arbete med exempelvis filmredigering.

Kraften från ICU9

Vi fortsätter med enhetens portar som till denna generation blivit lite fler till antalet. Portarna är uppdelade längs enhetens kortsidor och totalt så får vi en så kallad SlimTip strömanslutning vilket drivs av Lenovos medföljande 170 watt externa adapter. Här finns även en HDMI2.1, en USB-C med Thunderbolt 4, en USB-C med USB 3.2 Gen 2 + DP 1.4 + PD 3.0, en kombinerad 3,5 millimeters audioport, dubbla USB-A 3.2 Gen 1 varav en erbjuder konstant laddning av externa enheter samt en SD kortläsare som erbjuder prestanda på strax under 95 megabyte per sekund vilket ger tillräcklig prestanda för att kunna arbeta direkt från ett minneskort. Slutligen så finns här även ett manuellt reglage för enheten webbkamera.

Kameran är sedan, precis som på tidigare modeller placerad i ramens övre mitt i en liten upphöjning som både skapar ett mer tilltalande yttre samtidigt som den hjälper till att öppna datorn när den är hopvikt. Kameran är på fem megapixel och har även stöd för IR vilket gör att vi kan använda Windows Hello för validering. Bildkvalitén på kameran är fullt godkänd och tack vare den integrerade NPU lösningen kan bilden ytterligare förbättras vilket även gäller ljushantering och ögonspårning. Självklart kommer enheten även med integrerade mikrofoner som gör ett bra arbete vid digitala möten men som även fungerar utmärkt när vi använder någon form av röstbaserad tjänst för att utföra delar av våra aktiviteter.

Går vi i stället över till insidan så drivs datorn av Intels Core Ultra 9 – 185H vilket är en processor med sex prestandakärnor, åtta effektiva kärnor samt dubbla lågenergikärnor som har tillgång till 24 megabyte smart cache och kan växla från en PBP om 45 watt till en MTP på 115 watt.

Till denna så får vi 32 gigabyte LPDDR5X minne vilka körs i 7 467 megahertz samt en PCIe Gen4 baserad M2 enhet på en terabyte. Den senare går enkelt att uppgradera eller byta på egen hand och vi får även en sekundär M21 plats för dig som vill använda två diskar för exempelvis en spegling. Däremot är arbetsminnet fastlött från start så här gäller att tänka efter innan och med vald processor går att dubblera minnesmängden för runt 1500 kronor extra vilket sett till många av konkurrenternas uppgraderingspriser måste ses som ett mindre fynd.

När vi så kommer till grafiken så finner vi här som nämnts RTX 4070 kort med åtta gigabyte dedikerat GDDR6 minne vilket kompletteras processorns integrerade Arc graphics krets. Tillsammans ger dessa oss den kraft som behövs när vi behöver samtidigt som modellen är energieffektiv när vi inte spelar eller jobbar med krävande grafik.

Vissa batteri-, laddproblem

Vad innebär då detta i praktiken? Detta hänger till att börja med på vilken prestanda/energiprofil som används. Datorn kan växla mellan ett mer energieffektivt läge med minimerad CPU och GPU prestanda, ett prestandaläge där dessa spärrar släpps samt ett autoläge som ligger närmare prestandaläget men med aningen lägre energiförbrukning.

I prestandaläget så presterar enheten 19 986 poäng i Cinebench flerkärniga test och 12 238 i TimeSpys grafikbenchmark. Detta gör att vi i Cyberpunk 2077 med Ultrainställningar når precis under 50 bilder per sekund vilket är klart bra. Detsamma kan vi säga om vårt renderingsscript som för enheten rullar runt på sju minuter och arton sekunder vilket är den fjärde bästa tiden vi uppmätt. Detta innebär, lite generellt sagt, att detta är lite av den ultimata hybriddatorn för både spel/underhållning samt kreativt arbete i alla dess former.

Tyvärr så har prestandan, som förväntan, även en direkt koppling till batteritiden och delvis även till laddningen. I energisparläget så är detta inget problem och för den som bara ska jobba med mail och enklare kontorsapplikationer så får vi här ett batteri som tar oss nästan elva timmar.

Men när vi växlar över till maximal prestanda och belastning så dräneras batteriet mycket snabbt och vi kommer knappt två timmar och femton minuter. Vad som sedan är än värre är att enheten i detta läge faktiskt fortsätter att ladda ut även när vi har medföljande laddare ansluten. För trots att datorn kommer med en laddare som levererar 170 watt så tappar enheten runt sju procent per timme vid maximal belastning. Detta kanske inte är något jätteproblem så länge som du inte ska köra ett lanparty maraton. Men samtidigt så känner vi att det hade varit lätt för Lenovo att helt undvika detta genom att skicka med en 200 watts laddare. Skulle det sedan vara att du väljer att ladda datorn via USB-C porten så får du dessutom räkna med att batteriet tar slut än tidigare.

Suverän, allsidig skärm

Vi kommer så till skärmen som är en 16tums IPS modell med en högsta upplösning på 3 200 × 2 000. Skärmen har en bra reflexbehandling och erbjuder 100 procents DCI-P3-, sRGB- och Adobe RGB täckning där Microsoft Auto Color Management (ACM) automatiskt växlar och väljer rätt profil baserat på vad som göra. Vi får även en ljusstyrka på 400 nits och en uppdateringsfrekvens på 165 hertz. Precis som när det kommer till övrig hårdvara så ser vi här att Lenovo lyckats pricka rätt med en skärm som har tillräckligt snabb frekvens för att kunna spelas på samtidigt som vi får en tillräckligt bra färgrymd och färghantering för att använda enheten till att redigera bilder eller film på en i varje fall semiprofessionell nivå. För att understryka det snare är även värt att notera att skärmen har fabrik kalibrerats med ΔE < 1.

Vi avrundar med enhetens tangentbord där vi får att bakgrundsupplyst bord med fullstora tangenter, en separat numerisk del samt så klart nya Co-Pilot knappen. Vi har under åren sett en del kritik mot Lenovos tangentbord på just denna modell och detta visar just hur subjektiv denna känsla är.

För att för undertecknad så är detta tangentbord nästan perfekt sett till att vi ändå pratat om en inte allt för tjock bärbar dator. Vi får ett tydligt gensvar vid nedslag och en minimal, lätt klickade ljudupplevelse som inte stör de runt om men som ändå någonstans symboliserar hög produktivitet när tangenterna klickar lite som ett lätt regn mot en glasruta.

Under tangenterna så hittar vi en enhetlig pekplatta vilken håller sedvanligt hög precision för arbete med gester eller finmarkering av objekt. Vi kan även, med hjälp av Lenovos snabbkommandon, enkelt stänga av pekplattan för att inte oavsiktligt flytta runt markören.

Vi vill även passa på att ge Lenovo ett extra plus för enhetens miljömässiga aspekter. Datorn är såväl certifierat koldioxidneutral som EPEAT Gold-registrerad och den levereras i en plastfri förpackning med torrpressad pappersmassa som fyllnadsmaterial och en datorpåse i 100 procent biobaserad bambufiber.

Dessutom så kommer datorn med ett brett utbud av special appar utformade för att låta användaren få ut mesta möjliga av sin investering, oavsett vad datorn ska användas till. Vi tänker här på programvaran Creator Zone för den mer kreativa eller Lenovos vantage program som håller koll på delar som bios, drivrutiner och batterihälsa med mera.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Lenovo, www.lenovo.com

: Lenovo, www.lenovo.com Cirkapris : 30 125 kr inkl. moms, 24 100 kr exkl. moms

: 30 125 kr inkl. moms, 24 100 kr exkl. moms Mått : 17,9 × 362,72 × 253,69 mm

: 17,9 × 362,72 × 253,69 mm Vikt : 2,19 Kg

: 2,19 Kg Skärmstorlek : 16”

: 16” Upplösning : 3200 x 2000

: 3200 x 2000 Ljusstyrka : 400 cd/㎡

: 400 cd/㎡ Paneltyp : IPS

: IPS Färgrymd : 100 % av sRGB, Adobe RGB och DCI-P3,

: 100 % av sRGB, Adobe RGB och DCI-P3, Uppdateringsfrekvens : 165 hertz

: 165 hertz Högtalare : 4st

: 4st Anslutningar: 1 × HDMI 2.1, 2 st USB-A, 2st USB-C (en TBe), 3,5 mm audio, SD kortläsare