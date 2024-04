Test: Logitech Rally Bar Huddle

Logitech Rally Bar Huddle 5 / 6 Betyg 22 998 kr Pris För Stilren lösning med både kamera, mikrofon och ljud. Multipla anslutningar och flera alternativ för placering, smidig kabeldragning, mycket bra bild med effektiv AI styrd optimering och zoomning, lätt att använda både fristående men framför allt via Logitechs Sync programvara. Emot Priset är lite väl högt, vi hade gärna sett att USB-C porten kunnat driva kameran direkt utan behov av extern matning Rekommenderas till Logitech Rally Bar Huddle är dels ett utmärkt komplement till redan befintliga Logitech baserade konferenssystem men lösningen passar även perfekt för det mindre kontoret som stand alone lösning.

Logitech Rally Bar Huddle är en enastående, AI-driven, mötesrumskamera för mindre utrymmen som kommer med ett lite väl högt pris.

När vi ser tillbaka på teknikutvecklingen genom tiderna så finns flera tydliga brytpunkter där viss teknik utvecklades snabbare och blev lite bredare jämfört med de tidsrymder som finns före och efter. En av dessa brytpunkter som har in-, och påverkat utvecklingen inom flera teknikområden är så klart Covid pandemin och ett av de områden som fick en märkbar push inom utvecklingen var lösningar för att optimera och förbättra digitala möten i alla dess former och för alla tänkbara platser och gruppstorlekar. Logitech som under många år legat långt framme gällande webb- och möteskameror för primärt den mer privata marknaden har även under senare år blivit mer aktiva inom företagssidan där de olika Rally modellerna ådragit sig mycket uppmärksamhet. Vi har denna gång tittat närmare på en av dessa enheter i form av Logitech Rally Bar Huddle som inriktar sig till de mindre mötesrummen med en allt-i-ett lösning.

Dolda anslutningar

Börjar vi från det yttre så skulle man kunna säga att Rally Bar Huddle lite påminner om Logitechs konsument webbkamera Brio 4K fast på steroider. För Rally Bar Huddle är onekligen en lite större typ av kamera som mäter 78,9 x 549,6 x 76 millimeter och som väger 1,8 kilo.

Modellen har en heltäckande, så när som på det centralt placerade, mekaniskt skjutbara linsskyddet, tygfront vilket ger ett diskret men propert intryck. Denna frontpanel går även att byta ut om alternativa fronter, kanske med företagets logga eller något annat, då den bara snäpps fast med hjälp av magneter.

På undersidan så finns fästen för olika typer av montering vilket kan ske på såväl en vägg, under en TV eller direkt på ett bord. Ser vi till baksidan så finns här tre mindre tryckknappar i vänster kant vilka används för att stänga på enheten, ansluta med blåtand eller växla mellan olika källor. Mitt på baksidan så finns även en lite större platta med två svarta, platta, skruvar. När vi tar bort denna platta, vilket vi enkelt gör utan behov av verktyg, så kommer vi till ett fack där Logitech mycket snyggt dold samtliga av Rally Bar Huddles anslutningar.

Dessa omfattar en strömmatningsport, en USB-C, dubbla HDMI: en in och en ut, en RJ45 samt en USB-A port vilket ger oss gott om alternativ för anslutning. Det som sedan gör denna lösning än bättre är att Logitech valt att inkludera en lila kambaserad gummiplatta i både över-, och undersidan av detta fack. I dessa kammars taggar så placeras sedan respektive anslutnings kablar för en mycket snygg och effektiv kabelhantering. Som komplement till dessa kommer enheten även med integrerat WiFi av modellen 802.11a/b/g/n/ac vilket gör att användare även kan casta strömmar till kameran. Värt att notera är även att enheten stödjer upp till två samtida skärmar men denna funktion kommer att släppas med en framtida firmware uppdatering.

En lösning som vi gärna sett på kommande modeller hade varit att enheten kunnat gå att driva direkt via USB-C gränssnittet när detta används. Detta då vi från flera enheter kan få ut i varje fall 100 watt via gränssnittet.

Enastående bild

Tittar vi vidare på vad Logitech Rally Bar Huddle har att erbjuda så finns här totalt sex rundupptagande digitala MEMS, DMIC mikrofoner vilka jobbar över ett frekvensomfång mellan 90 hertz och 16 kilohertz och en känslighet på -36dBFS +/-1 dB @ 1Pa. Mikrofonerna har ett effektivt upptagningsområde på sju meter och stödjer både AEC (Acoustic Echo Cancellation) och VAD (Voice Activity Detector) vilket i det närmaste helt utesluter störande omgivande ljud samtidigt som mikrofonerna effektivt fångar upp och ljudmässigt fångar upp den som pratar. Till skillnad från många digitala mötesplattformar som erbjuder en mjukvarubaserad, molnplacerad, likande lösning där vi ofta får ett mindre glapp när systemet fångar upp aktiv talare så sker denna detektering här omedelbart, helt utan eftersläpning vilket känns magiskt bra.

Till denna så har enheten även en integrerad, portad, 55 millimeters basreflex högtalare som har en ”taleffekt” på åtta watt. För detta är inte en högtalare som ska användas för musik eller underhållning även om vi så klart kan lyssna på olika former av presentationer. Utan kommer vi till lägen där ljudet får en viktigare betydelse så bör i stället exempelvis TV:s ljud användas. Men när det kommer till ren röstkommunikation så räcker modeller mer än väl.

Vi kommer så till enhetens kameradel som alltså är placerad i enhetens främre mitt med ett fjärrstyrt, tyvärr lite tråkigt (billigt), fysiskt linsskydd. Kameran är av typer PTZ och erbjuder upp till 4K upplösning med en digital HD-Zoom på fyra gånger och en diagonal bildvinkel på 120 grader. Linsen kan, med hjälp av manuell eller AI driven hantering följa talare och både panoreras i intervaller om 48 grader eller lutas i intervaller om 32 grader. Detta ger oss sammantaget en otroligt skarp bild som, precis som ljudupptagningen, snabbt växlar mellan fullskärms gruppbilder och in zoomade talarbilder där vi i alla lägen alltid får en perfekt skärpa. Ett extra plus för enhetens ljushantering. För med vissa enheter kan förändringar i rummes ljussättning inverka klart negativt på ett möte. Det kan handla om allt från att ljuset i rummet förändas till att solen kommer fram eller går i moln. Men med Rally Bar Huddle behålls ljusbilden densamma med minimala, mycket snabba, automatiska justeringar vilket minskar potentiella störningar.

Kompletterade Tap IP

Som nämnts ovan så kan vi ansluta Rally Bar Huddle på olika sätt. Ett av dessa är via USB-C och en HDMI till en dator men i de flesta fall så är den optimala lösningen att kombinera kameran med en sparat ”mötes-enhet” i form av Tap IP.

Detta är, enkelt utryckt, en 10,1 tums smart platta som är fäst på ett snett vinklat ställ vilket i sin tur kan placeras på ett bord eller monteras på väggen. Denna pekkänsliga skärm som har upplösning på 1280 x 800 ansluts och drivs sedan av en PoE baserad nätverksanslutning vilken, precis som med kameramodellen, har en dold anslutning på undersidan.

Väl ansluten så kommer plattan laddad med Logitechs smarta system för att direkt kunna hantera uppkoppling av olika digitala plattformar. Till detta så är enheten även tillverkad för att passa i Logitechs Sync programvara. Detta är ett unifierat gränssnitt för administrera och interagera med samtliga av Logitechs Rally Bar enheter vilket även omfattar extra mikrofoner, bokningar av rum samt direktanslutning till merparten av de större plattformarnas digitala möten.

Ser vi detta i ett företagssammanhang där användarna dessutom redan ansluter till företagets nätverk så kommer användarna även åt kameran och Tap IP enheten från sin laptop under mötet vilket underlättar delning av material med mera. Från start så är kombinationen Rally Bar Huddle och Tap IP certifierad för Microsoft Teams, Zoom och Google Meet men tack vare en öppen standard så är de även kompatibla med de flesta plattformar.

Det enda som är lite tris i sammanhanget är prislappen som för kameran ligger runt 23 000 och för Tap IP på knappa 9 000 kronor. Nu finns de även som bundlade lösningar som blir något billigare men trots detta så är det en ekonomiskt kännbar investering för mindre företag.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Logitech, www.logitech.com

: Logitech, www.logitech.com Cirkapris : 22 998 kr inkl. moms, 18 398 kr exkl. moms

: 22 998 kr inkl. moms, 18 398 kr exkl. moms Anslutning : USB-C, HDMI, RJ45, WiFi

: USB-C, HDMI, RJ45, WiFi Lins : 4K

: 4K Mikrofoner : Sex digitala MEMS

: Sex digitala MEMS Högsta videoupplösning : 4K @30fps

: 4K @30fps Färg : Svart

: Svart Programvara : Logitech Sync

: Logitech Sync Integritetsslutare : Automatisk

: Automatisk Mått : 54,96 x 7,6 x 7,89 cm

: 54,96 x 7,6 x 7,89 cm Vikt : 1,8 Kg

: 1,8 Kg Zoomfunktion: 4ggr digital