Test: Sennheiser Momentum true wireless 4

Sennheiser Momentum true wireless 4 4 / 6 Betyg 3 490 kr Pris För Bra passform, magiskt bra heltäckande ljudbild, bra batteritid, stöd för högupplöst ljud, exklusiv design, smidig app. Emot Vindhanteringen är under all kritik, begränsad samtalskvalité, ANC är sämre jämfört med föregående modell Rekommenderas till Som Audiofila lurar där musik, film och spel står för merparten av användningen är detta bland det bästa du kan välja. Gäller det mer kombination med samtal på språng så rekommenderas en annan lösning.

Sennheiser Momentum true wireless 4 bjuder på ytterligheterna med både det bästa och sämsta.

Sennheisers momentum serier har under alla sedan den första sladdbundna modellen lanserades 2012 symboliserat något lite extra när det kommer till såväl ljud som design. Under åren så har flera modeller lanserats vilka omfattat såväl sladdbaserade som trådlösa över-örat och i-örat enheter vilka samtliga för respektive serie framåt på en eller flera områden för en totalt sätt mer komplett modell. Detta gjorde att vi, när vi fick möjlighet att testa Sennheiser Momentum true wireless 4, var lite extra exalterade då tidigare modeller i denna serie legat i det absoluta toppskiktet. När det kommer till ljudet så visar Sennheiser än en gång på sin storhet men inom flera övriga områden så blir vi tyvärr lika negativt överaskande.

Välbekant utseende

Hörlurana lanseras från start i tre olika färger: Black Graphite, White Silver och Black Copper där det medföljande tygbaserade fodralet har samma färg. Börjar vi med just fodralet så har detta samma format som vi vant oss vid från de senaste modellerna. Vi får ett slimmat, exklusivt, tygbaserat fodral men en Typ-C anslutning för laddning vilken sedan kompletteras med möjlighet till QI laddning. Fodralet mäter 70,1 x 44,6 x 34,8 millimeter och väger 66,4 gram vilket gör att det knappt är märkbart när vi bär med det i byx- eller innerfickan.

När vi öppnar locket så möter vi de båda, rundande, snäckorna som vardera väger 6,2 gram. Även snäckorna är snudd på identiska med föregående modell där vi får de lite mjukare formerna med Sennheiser loggan på snäckans yttre kant. Snäckorna är färgmässigt delade i två delar med en undre del i mer plastmaterial och en övre i metallook. I delen där dessa båda möts så finner i en gummiring eller så kallade öronfenor. Från start så är denna ganska slät men vi kan välja mellan tre olika modeller där de lite större skapar ett bättre fäste inne i örat och för första gången i Momentum true wireless serien så känner vi verkligen att vi får full nytta av dessa.

Varje snäcka kommer sedan med tre mikrofoner vilka används som grund för både brusreduktionen och för samtal och här kommer den största besvikelsen med dessa lurar. Börjar vi med brusreduktionen så kan den som vanligt kontrolleras via antingen tryck på snäckorna eller via appen vilket är helt ok. Men nivån på brusreduktionen är märkbart sämre jämfört med tidigare modell och framför allt det som kallas för anti-wind läget måste vi säga är i det närmaste helt värdelöst då det vare sig blockerar så mycket vind att vi kan lyssna på musik utomhus förutom när det är helt vindstilla. Men än värre är det under samtal då vi både får en konstig rundgång för oss själva men där motparten knappt hör något när det blåser ute vilket är synnerligen irriterande.

Tyvärr så är även mikrofonernas upptagning av röst under mer normala inomhusförhållanden märkbart sämre jämfört med föregående modell och för dig som normalt spenderar längre perioder per dag i telefon så skulle vi rekommendera en annan modell av hörlurar.

Detaljerat, förstklassigt ljud

Går vi i stället över till insidan och ljudet så använder Sennheiser Momentum true wireless 4 blåtand version 5.4 eller blåtand Classic alternativt blåtand LE för att ansluta, dessutom så har lurarna även stöd för Auracast vilket ger dem en viss form av framtidssäkring och som blir tillgängligt med kommande firmware uppdateringar. Tittar vi till enhetens ljudprofiler så stöds A2DP, AVRCP, HFP, TMAP och PBP samt att vi får tillgång till kodecarna SBC, AAC, aptX, aptX adaptiv/utan avbrott samt LC3.

Lurarna drivs av de nya dynamiska TrueResponse sju millimeters elementen som hanterar ett frekvensomfång på mellan 5 hertz och 21 kilohertz. Detta ger oss ett sofistikerat ljud som spänner över hela registret och där vi får ett bra tryck i bastoner, en kristallklar bild över högre toner som gör det möjligt att urskilja högfrekventa stråkdrag på samma sätt som om vi satt på en violinkonsert vilka sedan knyts samman av ett perfekt harmoniserande mellanregister.

Detta gör att lurarna faktiskt passar i princip alla typ av musikstilar och att alla användare här når sin egen perfektion. Skulle du sedan vilja anpassa ljudet ytterligare så du öppna Sennheisers app, Smart Control, som låter oss justera en enklare EQ inställning men som även gör det möjligt att uppdatera firmware, hantera ANC eller, för första gången, aktivera en batteriskyddsfunktion som vi är mer vana vid från bärbara datorer. När denna aktiveras så laddas batteriet inte fullt utan stannar vi cirka 80 procent vilket ska ge en längre livslängd för batteriet.

När vi så pratat om batteriet så räcker en laddning knappa 7,5 timmar med ANC aktiverad och tillsammans med fodralet får vi totalt dryga 29 timmar. Värt att notera är däremot att om vi väljer att använda den högsta ljudkvalitén så tappar vi nästan 20 procents batteritid, men detta kan det ändå vara värt om du föredrar bästa tänkbara ljud.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Sennheiser, www.sennheiser.com

: Sennheiser, www.sennheiser.com Cirkapris : 3 490 inkl. moms 2 792 exkl. moms

: 3 490 inkl. moms 2 792 exkl. moms Batteritid : upp till 7,5 timmar per laddning

: upp till 7,5 timmar per laddning Element : 7 mm

: 7 mm Frekvensomfång : 5 – 21 000 Hz

: 5 – 21 000 Hz Anslutning : Bluetooth 5.4 (SBC, AAC, aptX, aptX adaptiv/utan avbrott, LC3)

: Bluetooth 5.4 (SBC, AAC, aptX, aptX adaptiv/utan avbrott, LC3) ANC : Hybrid adaptiv

: Hybrid adaptiv Mått fodral: 70,1 x 44,6 x 34,8 mm

70,1 x 44,6 x 34,8 mm Vikt fodral: 66,4 gram

66,4 gram Vikt snäckor: 6,2 gram

6,2 gram Vattenskydd : IP54

: IP54 Mikrofoner: 3 st/snäcka