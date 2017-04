Corsairs första dator

En elegant minitornmodell med blå belysning, vattenkylning och rejäla resurser – det är Corsair One.

Corsair, som är ett företag som är mest känt för minnen och på senare tid för olika datortillbehör, har nu släppt sin första kompletta dator under namnet Corsair One. Datorerna har en formgivning och utrustning som gör dem främs tilltänkta för spelare och fyra modeller finns tillgängliga: Corsair One, Corsair One Pro, Corsair One Pro och Corsair One Ti (de senare två endast via webbförsäljning).

Modellerna skiljer sig främst vad gäller grafik och lagringskapacitet. Till exempel är Corsair One Pro ut-rustad med Intel i7-7700K-processor, moderkort med Z270-krets, Nvidia GTX 1080-grafik, 16 gigabyte DDR4-minne, 480 gigabyte SSD och två terabyte hårddisk. Toppmodellen har i stället Nvidia GTX 1080 Ti-grafik och en SSD på 980 gigabyte.

Det intressanta är dock formgivningen. Det handlar om eleganta små burkar med de behändiga måtten 200 x 176 x 380 millimeter som ändå har en rejäl vikt på över sju kilo. Måtten har man klarat genom att pla-cera grafikkortet vertikalt och till tyngden bidrar säkert att datorerna är vattenkylda och rejält byggda.

Corsairs marknadsföring fokuserar främst på hur tyst datorn är, något som man åstadkommit med en egen vattenkylningskonstruktion för både grafikkort och processor.

Datorerna kan beställas nu, till priser från 1 800 till 2600 dollar. Om de kommer till Sverige borde priserna alltså starta någonstans runt 20 000 kronor.